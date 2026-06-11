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  4. Месси откликнулся на просьбу журналиста с ДЦП, попросил болельщиков не толкаться и ответил на его вопросы

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Месси откликнулся на просьбу журналиста с ДЦП, попросил болельщиков не толкаться и ответил на его вопросы
Месси откликнулся на просьбу журналиста с ДЦП и дал интервью.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси проявил красивый жест по отношению к венесуэльскому журналисту Ману Гутьерресу, который страдает церебральным параличом и передвигается на инвалидной коляске.

После товарищеского матча с Исландией (3:0) Месси раздавал автографы на выходе со стадиона. В какой-то момент он заметил окликнувшего его Гутьерреса в толпе, пожал ему руку, попросил болельщиков не толкаться и согласился ответить на два вопроса.

Сначала Гутьеррес напомнил аргентинцу, что тому осталось всего три гола до рекорда по количеству забитых мячей в истории ЧМ.

«Честно говоря, я никогда не зацикливался на личных рекордах. Я стараюсь добиваться целей команды, делать то, что лучше для сборной и для коллектива. Мы идем от матча к матчу, стараемся показывать максимум и сохранять тот уровень конкуренции, который у нас есть сейчас», – сказал Месси.

Затем журналист спросил, в какой момент форвард понял, что готов сыграть еще на одном чемпионате мира.

«Это произошло само собой. После прошлого чемпионата мира я говорил, что до следующего турнира еще очень далеко и что ждать четыре года будет непросто. Но я продолжал играть.

Даже после перехода в «Интер Майами» я всегда старался показывать свой максимум. Я почувствовал себя хорошо и понял, что готов. Для меня большая радость быть здесь», – добавил Лео.

О поступке Месси крупнейшие издания Южной Америки, а сам Гутьеррес тепло поблагодарил аргентинца в своих соцсетях.

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Опубликовано: Sports
Источник: Liberta Depre
logoЛионель Месси
видео
logoСборная Аргентины по футболу
logoчемпионат мира по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС

Комментарии

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Как неаппетитно действует, мог бы просто телефон разбить и потом смайликов в инсте наставить😂
ОтветХавиГави_Паратрупер
Как неаппетитно действует, мог бы просто телефон разбить и потом смайликов в инсте наставить😂
Factos 👍👀
раздражает, когда под новостями начинают хвалить за такое поведение
Лео просто нормальный человек
любой, кроме совсем конченых, поступил бы так же
ОтветБорис_1117003684
раздражает, когда под новостями начинают хвалить за такое поведение Лео просто нормальный человек любой, кроме совсем конченых, поступил бы так же
Кроме Роналду)
ОтветCity 100 points
Кроме Роналду)
Да, помню как Рональду7 выбил телефон у мальчика-инвалида.
Он великий футболист и человек с доброй и светлой душой! Уважение Лео!
ОтветJoseph William Frazier
Он великий футболист и человек с доброй и светлой душой! Уважение Лео!
Т.е. только великие решились бы ответить на вопрос журналиста с дцп? Не понимаю восхищения этим...
ОтветПетрович
Т.е. только великие решились бы ответить на вопрос журналиста с дцп? Не понимаю восхищения этим...
Да просто дцпшники и аутисты поддерживают друг друга)
Молодец Лео! Таким людям и так не просто жить, а Месси проявил терпение, спокойно и подробно ответил Ману на его вопросы, сделал человеку приятно, который получил очередной стимул, что его жизнь наполнена событиями и людьми, в которой он может взять интервью даже у главной звезды футбола в преддверии чемпионата и это здорово)
Уважение Лео 🦁
Великий капитан обычный человек.
Обычный.
Просто он самый великий футболист в истории..
Других пороков нет.
Уважение Лео Месси от всех адекватных людей за этот благородный поступок.
все пишут про Лео, но обычный адекватный человек поступил бы также.
а вот журналист с ДЦП - красавчик, работает, занимается такой деятельностью, не боится. если мне сейчас скажут возьми интервью у Месси, не факт, что я бы не запнулся и не затупил
каприз 7 бы телефон бросил бы, и сказал бы *Я люблю набивать стату *
Лео - эль мехор джугадор дель мундо
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