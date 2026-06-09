Бартомеу о том, что его называют худшим президентом «Барсы»: «Это меня забавляет. За 6 лет мы выиграли 13 титулов, у нас был лучший в мире фонд и прекрасная академия»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что гордится своей работой в клубе.
– Некоторые люди говорят, что вы худший президент в истории «Барсы». Как вы оцениваете свой срок?
– Меня это забавляет. За шесть лет моего президентства мы выиграли тринадцать титулов. Еще девять – в качестве вице-президента при Сандро Роселе и один – при Лапорте. Всего 23 трофея основной команды, и этим можно гордиться.
За годы моего президентства мы заработали 110 миллионов евро, а затем потеряли 128 млн из-за пандемии. Тот, кто так говорит, должно быть, думает о других вещах.
В клубном движении болельщиков произошли изменения, наш фонд был признан лучшим в мире, а академия прекрасно функционировала. Игроки, которые сейчас дебютировали за первую команду, были подписаны еще тогда. Мы построили «Йохан Кройфф Арену», два павильона на «Сьютат Эспортива» и выиграли референдум Espai Barca... Конечно, были ошибки, но общий баланс весьма положительный, – сказал Бартомеу.
1)Сразу три самых бездарных сделки в истории клуба - покупка Дембеле, Коутиньо и Гризмана, которые в совокупности стоили под 450 миллионов с конскими личками, а ушли потом либо бесплатно, либо за копейки
2)Выдача конских личек всем подряд, даже кривоногому Лангле и пенсионерам
3)Потеря Неймара и Алвеса
4)Все крупные разгромы в ЛЧ произошли под его руководством - вина как несбалансированного состава, так и назначенных тренеров-пастухов
Единственное что Бармалей сделал хорошего - напоследок подписал Педри за копейки. Всё.
Коутиньо - наверное надо на специалистов полагаться, а не на все утюги, очевидно же что раз Клопп ставит его в нападение, то это никак не новый Иньеста
Гризманн - без Месси? Хах, так он ушел через пару недель, сыграл аж 3 матча (0+0)
той команде вообще не нужно было столько народу в нападении, Месси и Суареса хватало, лучшие результаты они показывали когда обычный работяга Паулиньо за всех пахал
купили за 100+. не заиграл. в аренде в баварии ассист и дубль, оформившие те самые 8-2
и продали за копейки потом.
- А я и не спал