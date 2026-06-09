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  4. Бартомеу о том, что его называют худшим президентом «Барсы»: «Это меня забавляет. За 6 лет мы выиграли 13 титулов, у нас был лучший в мире фонд и прекрасная академия»

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Бартомеу о том, что его называют худшим президентом «Барсы»: «Это меня забавляет. За 6 лет мы выиграли 13 титулов, у нас был лучший в мире фонд и прекрасная академия»
Бартомеу о том, что его называют худшим президентом «Барсы»: меня это забавляет.

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что гордится своей работой в клубе.

– Некоторые люди говорят, что вы худший президент в истории «Барсы». Как вы оцениваете свой срок?

– Меня это забавляет. За шесть лет моего президентства мы выиграли тринадцать титулов. Еще девять – в качестве вице-президента при Сандро Роселе и один – при Лапорте. Всего 23 трофея основной команды, и этим можно гордиться.

За годы моего президентства мы заработали 110 миллионов евро, а затем потеряли 128 млн из-за пандемии. Тот, кто так говорит, должно быть, думает о других вещах.

В клубном движении болельщиков произошли изменения, наш фонд был признан лучшим в мире, а академия прекрасно функционировала. Игроки, которые сейчас дебютировали за первую команду, были подписаны еще тогда. Мы построили «Йохан Кройфф Арену», два павильона на «Сьютат Эспортива» и выиграли референдум Espai Barca... Конечно, были ошибки, но общий баланс весьма положительный, – сказал Бартомеу.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЖозеп Бартомеу
logoСандро Росель
logoЖоан Лапорта

Комментарии

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В спортивном плане не всё так плохо , но в финансовом полный крах .
Ответljolik888
В спортивном плане не всё так плохо , но в финансовом полный крах .
На внутренней арене – да, а вот разгромные вылеты из ЛЧ... Это надолго в памяти
Ответljolik888
В спортивном плане не всё так плохо , но в финансовом полный крах .
Спасибо семье за то что требовали зп такую)
И все эти титулы были завовоеваны на багаже Лапорты. Именно он в конце своего первого президентского срока оставил Роселю и Бартомеу сильнейшую команду мира.
ОтветNartApsua
И все эти титулы были завовоеваны на багаже Лапорты. Именно он в конце своего первого президентского срока оставил Роселю и Бартомеу сильнейшую команду мира.
Вот только хотел сказать. И насчёт академии: много Бартомеу воспитанников назовет, что закрепились в первой команде в его период, кроме Серджи Роберто?
ОтветNartApsua
И все эти титулы были завовоеваны на багаже Лапорты. Именно он в конце своего первого президентского срока оставил Роселю и Бартомеу сильнейшую команду мира.
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Однозначно худший,чуть не угробил клуб
Худший президент в истории футбола:
1)Сразу три самых бездарных сделки в истории клуба - покупка Дембеле, Коутиньо и Гризмана, которые в совокупности стоили под 450 миллионов с конскими личками, а ушли потом либо бесплатно, либо за копейки
2)Выдача конских личек всем подряд, даже кривоногому Лангле и пенсионерам
3)Потеря Неймара и Алвеса
4)Все крупные разгромы в ЛЧ произошли под его руководством - вина как несбалансированного состава, так и назначенных тренеров-пастухов

Единственное что Бармалей сделал хорошего - напоследок подписал Педри за копейки. Всё.
Ответololoshkin
Худший президент в истории футбола: 1)Сразу три самых бездарных сделки в истории клуба - покупка Дембеле, Коутиньо и Гризмана, которые в совокупности стоили под 450 миллионов с конскими личками, а ушли потом либо бесплатно, либо за копейки 2)Выдача конских личек всем подряд, даже кривоногому Лангле и пенсионерам 3)Потеря Неймара и Алвеса 4)Все крупные разгромы в ЛЧ произошли под его руководством - вина как несбалансированного состава, так и назначенных тренеров-пастухов Единственное что Бармалей сделал хорошего - напоследок подписал Педри за копейки. Всё.
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Ответryo0
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Дембеле не создали нужных условий чтобы он раскрылся
Коутиньо - наверное надо на специалистов полагаться, а не на все утюги, очевидно же что раз Клопп ставит его в нападение, то это никак не новый Иньеста
Гризманн - без Месси? Хах, так он ушел через пару недель, сыграл аж 3 матча (0+0)

той команде вообще не нужно было столько народу в нападении, Месси и Суареса хватало, лучшие результаты они показывали когда обычный работяга Паулиньо за всех пахал
На самом деле, подпортил существенную часть карьеры лучшего игрока в истории, с нормальным менеджментом у Лео всё могло быть ещё веселее.
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
На самом деле, подпортил существенную часть карьеры лучшего игрока в истории, с нормальным менеджментом у Лео всё могло быть ещё веселее.
На самом деле он наглядно показал что лучший игрок, без лучшей команды превращается в овощ
Едва не заруинил клуб. Больше чем президент.
Коутиньо - вот самое яркое воспоминание о бармалее.
купили за 100+. не заиграл. в аренде в баварии ассист и дубль, оформившие те самые 8-2
и продали за копейки потом.
- Бартомеу, проснись, ты обосрался!
- А я и не спал
Не некоторые говорят,а большинство.
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