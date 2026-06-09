Бартомеу о том, что его называют худшим президентом «Барсы»: «Это меня забавляет. За 6 лет мы выиграли 13 титулов, у нас был лучший в мире фонд и прекрасная академия»

Бартомеу о том, что его называют худшим президентом «Барсы»: меня это забавляет.

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что гордится своей работой в клубе.

– Некоторые люди говорят, что вы худший президент в истории «Барсы». Как вы оцениваете свой срок?

– Меня это забавляет. За шесть лет моего президентства мы выиграли тринадцать титулов. Еще девять – в качестве вице-президента при Сандро Роселе и один – при Лапорте . Всего 23 трофея основной команды, и этим можно гордиться.

За годы моего президентства мы заработали 110 миллионов евро, а затем потеряли 128 млн из-за пандемии. Тот, кто так говорит, должно быть, думает о других вещах.

В клубном движении болельщиков произошли изменения, наш фонд был признан лучшим в мире, а академия прекрасно функционировала. Игроки, которые сейчас дебютировали за первую команду, были подписаны еще тогда. Мы построили «Йохан Кройфф Арену», два павильона на «Сьютат Эспортива» и выиграли референдум Espai Barca... Конечно, были ошибки, но общий баланс весьма положительный, – сказал Бартомеу.