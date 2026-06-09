Моуринью прилетел в Мадрид на презентацию в «Реале» (Фабрицио Романо)
Моуринью прилетел в Мадрид для презентации в «Реале».
«Реал» готовится представить Жозе Моуринью в качестве главного тренера.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сегодня португальский специалист прилетел в Мадрид для официальной презентации.
Ранее сообщалось, что Моуринью подписал с «Реалом» трехлетний контракт – до 2029 года. Мадридский клуб активировал отступные тренера в «Бенфике» в размере 15 млн евро.
Что ждет Моуринью в «Реале»?18238 голосов
Триумф: вернется на праймовый уровень
Не провал, но и ничего особенного
Ничего хорошего, он устарел
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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