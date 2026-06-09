  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Моуринью прилетел в Мадрид на презентацию в «Реале» (Фабрицио Романо)

0
Моуринью прилетел в Мадрид на презентацию в «Реале» (Фабрицио Романо)
Моуринью прилетел в Мадрид для презентации в «Реале».

«Реал» готовится представить Жозе Моуринью в качестве главного тренера.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сегодня португальский специалист прилетел в Мадрид для официальной презентации.

Ранее сообщалось, что Моуринью подписал с «Реалом» трехлетний контракт – до 2029 года. Мадридский клуб активировал отступные тренера в «Бенфике» в размере 15 млн евро.

Что ждет Моуринью в «Реале»?18238 голосов
Триумф: вернется на праймовый уровеньЖозе Моуринью
Не провал, но и ничего особенногоРеал Мадрид
Ничего хорошего, он устарелФлорентино Перес
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЖозе Моуринью
logoРеал Мадрид
Фабрицио Романо
logoЛа Лига

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
"В каком же вы отчаянии, раз пришли ко мне!.."
ОтветBeaver
"В каком же вы отчаянии, раз пришли ко мне!.."
Тут скорее : «не смогли смириться с поражением. и куда вас это привело? снова ко мне»
Слабо верится, но очень хочется, чтобы у Жозе все получилось!
ОтветЭсьекель Навесси
Слабо верится, но очень хочется, чтобы у Жозе все получилось!
Выиграть ЛЧ с Реалом он заслужил. Очень на это надеюсь)
ОтветPtюch
Выиграть ЛЧ с Реалом он заслужил. Очень на это надеюсь)
Комментарий скрыт
Фундамент Десимы построил Жозе. Welcome on board!
Не очень, правда, понятно, как они будут с Вини после той фразы Жозе, что на каждом стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается.
ОтветMaxim Koskin
Не очень, правда, понятно, как они будут с Вини после той фразы Жозе, что на каждом стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается.
Зимой Моур уйдет, Вини и остальные сделают всё, чтобы он там не играл
ОтветMaxim Koskin
Не очень, правда, понятно, как они будут с Вини после той фразы Жозе, что на каждом стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается.
Он Роналду приструнил, что тот начал по 40 голов забивать в среднем за сезон. Что ему плаксивый Винни. Быстро сядет на лавку. Поэтому и не продлевают его, ждут как с Жозе сработается.
За Жозе!!! Скучно точно не будет👍😁🔥🔥🔥
Самый большой плюс Моура по сравнению со всеми тренерами и даже Пепом, это кубковая хватка, с топ командой в плей-офф он реально крут
надеюсь у него получится
По крайней мере, на это интересно будет посмотреть
Удачи Жозе в мадридском клубе.
Интересно насколько изменился сам Жозе за последние годы? Будет ли он склонен к каким либо компромисcам?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моуринью пригласил Пепе войти в его штаб в «Реале»
8 июня, 12:24
Экс-глава МИД Испании о «Реале»: «Бойкот «Золотого мяча» – ошибка, неуважение Винисиуса к Хаби было неприемлемо. Моуринью не позволил бы звездам собой помыкать»
7 июня, 17:19
Кальдерон о Моуринью: «Его результаты в «Реале» были не самыми лучшими: 1 чемпионство и ни одного финала ЛЧ. У Жозе своеобразный темперамент. Но я буду рад, если клуб будет побеждать с ним»
5 июня, 20:13
Рекомендуем
Главные новости
Трамп о ЧМ-2026: «Самый успешный чемпионат мира. ФИФА никогда не продавала билеты так быстро. Джанни – босс, великолепен. Он сказал, что ничего подобного раньше не случалось»
5 минут назад
Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: «Иногда полезно порелаксировать. Мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией»
18 минут назад
ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ, камбэк с «-29» в финале НБА, «Барса» не выкупит Рэшфорда, Роналду не забил, новый рекорд Корнева, боссы «Осасуны» поставили на вылет и другие новости
33 минуты назад
Этот игрок сборной США уже успел поиграть в топовых европейских грандах – узнали его?
43 минуты назадТесты и игры
Мюллер о Месси и Роналду на ЧМ: «Я настроен скептически. У Криштиану сохранились качества в завершении атак, но в обороне действуешь 10,5 игроками»
54 минуты назад
Форвард Ирана Тареми: «На ЧМ-2026 очень напряженная обстановка. Говорят, охватывает атмосфера дружелюбия, когда попадаешь в принимающую страну. Не чувствую этого»
сегодня, 05:19
Трамп вряд ли посетит первый матч США на ЧМ-2026 против Парагвая. Делегацию возглавит госсекретарь Рубио
сегодня, 05:06
ЧМ-2026 стартует! Мексика против ЮАР, Южная Корея сыграет с Чехией
сегодня, 04:20
Вспоминаем 10 ярких образов с прошлых ЧМ: Чилаверт, Игита, Кампос, Кавагути и другие
сегодня, 03:50Спецпроект
Инфантино о Трампе: «Без его участия и вовлеченности было бы невозможно организовать ЧМ в США. У меня прекрасные отношения с президентом»
сегодня, 03:40
Ко всем новостям
Последние новости
Казанский о ЧМ-2026: «Для тех, кто ценит время, уже понятно, что смотреть, а что неинтересно. Увидим огромное количество команд, которые приедут защищаться, а атаковать только стандартами»
44 минуты назад
Феллер о возможном бойкоте ЧМ-2026: «Всегда считал это неправильным. Это только вредит спортсменам и зрителям и ничего не дает»
сегодня, 05:32
Мексика – ЮАР. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 04:30
Кристоф Дюгарри: «Франция – явный фаворит ЧМ-2026. У нас лучшие игроки. Что плохого в том, чтобы сказать, что мы приехали выиграть турнир? Кто подготовлен лучше, чем мы?»
сегодня, 03:59
Агент Батракова: «Некорректно утверждать, что «ПСЖ» принял решение отказаться, либо не отказываться от трансфера Алексея. Ситуация находится в ожидании ключевой даты – 1 июля»
сегодня, 03:25
Мартинес о замене Роналду в матчей с Нигерией: «Планировали, что Криштиану сыграет 45 или 60 минут. Важно иметь команду, которая в концовке может сыграть сильнее, чем в начале»
сегодня, 03:10
Казанский о ЧМ-2026: «Португалия играет лучше без Роналду. За счет сильной полузащиты он и в 41 способен забивать. Суперзвезды будут искать Криша, стараться попасть ему в голову»
сегодня, 02:40
Александр Мостовой: «Если «Спартак» предлагает больше денег, то Воробьев уйдет туда. Сейчас золотое время для футболистов»
сегодня, 02:02
«Бавария» заплатит чуть менее 65 млн евро за Брауна. Мюнхенцы близки к договоренности с «Айнтрахтом»
сегодня, 00:42
Маккенна покинул «Ипсвич» и взял паузу в тренерской карьере. Команда вышла АПЛ из Чемпионшипа
сегодня, 00:28
Рекомендуем