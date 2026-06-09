Моуринью прилетел в Мадрид на презентацию в «Реале» (Фабрицио Романо)

Моуринью прилетел в Мадрид для презентации в «Реале».

«Реал» готовится представить Жозе Моуринью в качестве главного тренера.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сегодня португальский специалист прилетел в Мадрид для официальной презентации.

Ранее сообщалось, что Моуринью подписал с «Реалом» трехлетний контракт – до 2029 года. Мадридски й клуб активировал отступные тренера в «Бенфике» в размере 15 млн евро .