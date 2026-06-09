ФИФА об отказе во въезде в США лучшему судье Африки-2025 Артану: «Арбитр не сможет выполнять свои обязанности на ЧМ. Мы не участвуем в миграционных процессах принимающих стран»

ФИФА подтвердила, что США отказали во въезде на ЧМ лучшему судью Африки-2025.

ФИФА подтвердила отказ во въезде в США сомалийскому судье Омару Артану, который должен был работать на матчах ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что американские власти не пустили Артана, названного лучшим арбитром Африки в 2025 году по версии КАФ. Из-за трудностей с получением визы поддержку ему оказывало посольство Сомали в Найроби, которое, в частности, предоставило судье дипломатический паспорт.

«ФИФА может подтвердить, что арбитр Омар Абдулкадир Артан не сможет тренироваться и выполнять свои обязанности на чемпионате мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в США.

ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время.

Как и во время предыдущих мероприятий ФИФА, правительство принимающей страны в конечном счете определяет, кто получит визу и кому будет разрешен въезд», – говорится в заявлении ФИФА.