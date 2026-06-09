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  4. ФИФА об отказе во въезде в США лучшему судье Африки-2025 Артану: «Арбитр не сможет выполнять свои обязанности на ЧМ. Мы не участвуем в миграционных процессах принимающих стран»

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ФИФА об отказе во въезде в США лучшему судье Африки-2025 Артану: «Арбитр не сможет выполнять свои обязанности на ЧМ. Мы не участвуем в миграционных процессах принимающих стран»
ФИФА подтвердила, что США отказали во въезде на ЧМ лучшему судью Африки-2025.

ФИФА подтвердила отказ во въезде в США сомалийскому судье Омару Артану, который должен был работать на матчах ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что американские власти не пустили Артана, названного лучшим арбитром Африки в 2025 году по версии КАФ. Из-за трудностей с получением визы поддержку ему оказывало посольство Сомали в Найроби, которое, в частности, предоставило судье дипломатический паспорт.

«ФИФА может подтвердить, что арбитр Омар Абдулкадир Артан не сможет тренироваться и выполнять свои обязанности на чемпионате мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в США.

ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время.

Как и во время предыдущих мероприятий ФИФА, правительство принимающей страны в конечном счете определяет, кто получит визу и кому будет разрешен въезд», – говорится в заявлении ФИФА.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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Комментарии

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ЧМ еще не начался, а уже скандал на скандале, и все делают вид, что всё нормально, ну что поделать типа.
В конце турнира оранжевый дед будет рассказывать, что это был лучший турнир в истории галактики, было заработано 115 триллионов долларов, все счастливы и благодарны лично ему
ОтветEvergreen
ЧМ еще не начался, а уже скандал на скандале, и все делают вид, что всё нормально, ну что поделать типа. В конце турнира оранжевый дед будет рассказывать, что это был лучший турнир в истории галактики, было заработано 115 триллионов долларов, все счастливы и благодарны лично ему
Комментарий удален модератором
ОтветEvergreen
ЧМ еще не начался, а уже скандал на скандале, и все делают вид, что всё нормально, ну что поделать типа. В конце турнира оранжевый дед будет рассказывать, что это был лучший турнир в истории галактики, было заработано 115 триллионов долларов, все счастливы и благодарны лично ему
Это смотрится вдвойне иронично на фоне того, как в свое время западные пропагандисты отчаянно искали малейший повод лишь бы раздуть скандал вокруг ЧМ и Олимпиад в России, Китае, Катаре и так далее
куколды. Любую другую страну за такое бы нагнули. А если США так делают, то ФИФА берёт под козырёк
ОтветГусеконь
куколды. Любую другую страну за такое бы нагнули. А если США так делают, то ФИФА берёт под козырёк
ФИФА играет роль куколда: не участвует и не входит
ОтветГусеконь
куколды. Любую другую страну за такое бы нагнули. А если США так делают, то ФИФА берёт под козырёк
Комментарий скрыт
«ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны». Почему-то есть стойкое ощущение, что в других странах ФИФА вполне участвовали бы в таких процессах, но тут другое, понимать нужно.🤡
ОтветИван Буренков
«ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны». Почему-то есть стойкое ощущение, что в других странах ФИФА вполне участвовали бы в таких процессах, но тут другое, понимать нужно.🤡
Ты имеешь в виду что США самая сильная страна и ФИФА боится её? А предыдущие хозяйки Катар, Россия, Бразилия итд тюфики и ими можно командовать?
Ответvova123456
Ты имеешь в виду что США самая сильная страна и ФИФА боится её? А предыдущие хозяйки Катар, Россия, Бразилия итд тюфики и ими можно командовать?
Именно так
А теперь представьте количество вони, если бы в 2018 Россия не дала бы визу британскому/австралийскому арбитру. СКОЛЬКО было бы вони во всех мировых СМИ. Или если бы Катар не выдал визу в 2022 году нескольким игрокам лгбт-френдли стран а-ля Голландии. Сколько вони было бы на весь мир?

А тут ну это право суверенное страны кого пускать, кого нет) ХТЬФУ
Ответkk.abb
А теперь представьте количество вони, если бы в 2018 Россия не дала бы визу британскому/австралийскому арбитру. СКОЛЬКО было бы вони во всех мировых СМИ. Или если бы Катар не выдал визу в 2022 году нескольким игрокам лгбт-френдли стран а-ля Голландии. Сколько вони было бы на весь мир? А тут ну это право суверенное страны кого пускать, кого нет) ХТЬФУ
Комментарий скрыт
ОтветFlag1111
Комментарий скрыт
Он лучший арбитр континента, так-то...
Натворили делов по всему миру, теперь от каждой тени шарахаются. И вот этой убогой стране еще ЧМ проводить доверяют
ОтветSuper Bock
Натворили делов по всему миру, теперь от каждой тени шарахаются. И вот этой убогой стране еще ЧМ проводить доверяют
В этой убогой стране ещё куча десятков турниров проводится ежегодно, скоро будут ЛИ
ОтветSuper Bock
Натворили делов по всему миру, теперь от каждой тени шарахаются. И вот этой убогой стране еще ЧМ проводить доверяют
Я больше скажу, это страна по прежнему в топе по туристам и там очень много россиян.
Какое позорище:))
Мне нравится, как фифа самоустраняется от любых проблем и вопросов. Кажется, многие были недовольны мерзким коррупционером Блаттером? Ну кушайте теперь, не обляпайтесь))))
Ровно то же самое ждет и нас после всех "снятий", "допусков" и т.д., про которые там много балаболят наши чинуши. Ни ФИФА, ни УЕФА "в миграционных процессах не участвуют".
ОтветCaptainSerg
Ровно то же самое ждет и нас после всех "снятий", "допусков" и т.д., про которые там много балаболят наши чинуши. Ни ФИФА, ни УЕФА "в миграционных процессах не участвуют".
Никаких снятий санкций и не будет, европейцы этого и не скрывают. Только в случае военного поражения России снимут санкции с того, что останется, если что-то останется на месте России. Поэтому глупо надеяться на возвращение в УЕФА. Глупо и наивно.
Ответkk.abb
Никаких снятий санкций и не будет, европейцы этого и не скрывают. Только в случае военного поражения России снимут санкции с того, что останется, если что-то останется на месте России. Поэтому глупо надеяться на возвращение в УЕФА. Глупо и наивно.
В таком случае только это будет называться не РФ, а будет много маленьких стран, которыми можно будет управлять, как бы нам всем не допустить этого...
1. Почему бы не дать ему матчи в Канаде и Мексике?
2. Зачем США вообще пустили кого-то? Развернули бы всех, кроме какого-нить Гаити. сыграли бы сразу в финале и всё...
Ха-Ха, пусть только американские судьи работают и США станет чемпионами))) Такого идиотизма еще в истории чемпионатов не было))
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