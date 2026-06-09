ФИФА подтвердила отказ во въезде в США сомалийскому судье Омару Артану, который должен был работать на матчах ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что американские власти не пустили Артана, названного лучшим арбитром Африки в 2025 году по версии КАФ. Из-за трудностей с получением визы поддержку ему оказывало посольство Сомали в Найроби, которое, в частности, предоставило судье дипломатический паспорт.
«ФИФА может подтвердить, что арбитр Омар Абдулкадир Артан не сможет тренироваться и выполнять свои обязанности на чемпионате мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в США.
ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время.
Как и во время предыдущих мероприятий ФИФА, правительство принимающей страны в конечном счете определяет, кто получит визу и кому будет разрешен въезд», – говорится в заявлении ФИФА.
В конце турнира оранжевый дед будет рассказывать, что это был лучший турнир в истории галактики, было заработано 115 триллионов долларов, все счастливы и благодарны лично ему
А тут ну это право суверенное страны кого пускать, кого нет) ХТЬФУ
2. Зачем США вообще пустили кого-то? Развернули бы всех, кроме какого-нить Гаити. сыграли бы сразу в финале и всё...