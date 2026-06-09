«Спартак» предложит 4 млн евро за Воробьева. «Локомотив» оценивает форварда в 6 млн («Чемпионат»)

«Спартак» и «Локомотив» расходятся в оценке Воробьева на 2 млн евро.

«Спартак » по-прежнему намерен приобрести форварда «Локомотива » Дмитрия Воробьева .

В ближайшее время красно-белые предложат за 28-летнего игрока 4 млн евро, тогда как железнодорожники оценивают его в 6 млн, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что на нападающего также претендует «Зенит».

В 26 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету Воробьева 10 голов и 4 ассиста.