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  4. «Спартак» предложит 4 млн евро за Воробьева. «Локомотив» оценивает форварда в 6 млн («Чемпионат»)

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«Спартак» предложит 4 млн евро за Воробьева. «Локомотив» оценивает форварда в 6 млн («Чемпионат»)
«Спартак» и «Локомотив» расходятся в оценке Воробьева на 2 млн евро.

«Спартак» по-прежнему намерен приобрести форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

В ближайшее время красно-белые предложат за 28-летнего игрока 4 млн евро, тогда как железнодорожники оценивают его в 6 млн, сообщает  «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что на нападающего также претендует «Зенит».

В 26 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету Воробьева 10 голов и 4 ассиста.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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Уход Воробьева не будет критичным, можно будет сделать ставку на Ракова или приобрести легионера, особо не потеряв в качестве. В целом Воробей хороший нападающий, но есть ощущение, что в Локо как раз и был его пик формы, дальше прогресс, как по мне, не предвидится. А так, в идеале, конечно, обмен Воробьева на Пруцева с доплатой))
ОтветRomain De Terrier
Уход Воробьева не будет критичным, можно будет сделать ставку на Ракова или приобрести легионера, особо не потеряв в качестве. В целом Воробей хороший нападающий, но есть ощущение, что в Локо как раз и был его пик формы, дальше прогресс, как по мне, не предвидится. А так, в идеале, конечно, обмен Воробьева на Пруцева с доплатой))
Что-то подсказывает, что доплаты может и не быть или будет очень маленькая. Пруцев все таки и моложе Воробьева, и Локомотиву нужен не меньше, чем Спартаку Воробьев, учитывая сколько полузащитников у них может уйти летом, а зимой уже ушел Баринов.
ОтветRomain De Terrier
Уход Воробьева не будет критичным, можно будет сделать ставку на Ракова или приобрести легионера, особо не потеряв в качестве. В целом Воробей хороший нападающий, но есть ощущение, что в Локо как раз и был его пик формы, дальше прогресс, как по мне, не предвидится. А так, в идеале, конечно, обмен Воробьева на Пруцева с доплатой))
Ну доплачивайте за Пруцева и тогда поговорим)
До чего дошёл регресс, до невиданных чудес! Кто бы мог представить ещё десять лет назад, что за игрока уровня пердива, играющего почему-то не просто в РПЛ, а в одной из ведущих московских команд, будут бодаться Зенит и Спартак...
ОтветАрхитектор Мендисабаль
До чего дошёл регресс, до невиданных чудес! Кто бы мог представить ещё десять лет назад, что за игрока уровня пердива, играющего почему-то не просто в РПЛ, а в одной из ведущих московских команд, будут бодаться Зенит и Спартак...
Причем бодаться только на уровне слухов от агента игрока 😁😁
ОтветАрхитектор Мендисабаль
До чего дошёл регресс, до невиданных чудес! Кто бы мог представить ещё десять лет назад, что за игрока уровня пердива, играющего почему-то не просто в РПЛ, а в одной из ведущих московских команд, будут бодаться Зенит и Спартак...
игрок уровня Пердива не смог бы 4 года подряд в РПЛ забивать 8+ голов
Ну, понеслась. Самое забавное это то, что роснападающих кот наплакал. Они убогие, но с паспортом. Сейчас этих гадких утят, которые никогда не станут лебедями, будут гонять по клубам как штучный товар. Какое же днище
ОтветGardarike
Ну, понеслась. Самое забавное это то, что роснападающих кот наплакал. Они убогие, но с паспортом. Сейчас этих гадких утят, которые никогда не станут лебедями, будут гонять по клубам как штучный товар. Какое же днище
Так Воробьев лучше днищенских Угальде и Гарсий которых купили за сумасшедшие бабки
Ответблокад блокадыч
Так Воробьев лучше днищенских Угальде и Гарсий которых купили за сумасшедшие бабки
Нет
Какая-то пуля, зачем он КБ и тем более Зениту.Остаток чемпионата на ободах доехал, уже не прибавит...
ОтветДмитрий9779
Какая-то пуля, зачем он КБ и тем более Зениту.Остаток чемпионата на ободах доехал, уже не прибавит...
Лимит
Не жмитесь, народные, на Воробья, может , наконец, заиграете прилично. А то ведь, хаос. Особенно во вторых таймах.😁😊😊😊😊
Зенит обязательно приплетать? Задрали уже этим "тоже хочет" в надежде слупить бабла.
Дают четыре, хотят шесть, на пяти сойдутся.
Лучше Воробей в руках, чем синица в небе. Эрлинга Холлана вам все равно не купить🤣🤣🤣🤣
ну и зачем он нужен,если это правда,какое чемпионство с такими трансферами опять...заболотного нр хватило что-ли?
Ответbeliy133
ну и зачем он нужен,если это правда,какое чемпионство с такими трансферами опять...заболотного нр хватило что-ли?
Зе может отбирать мяч только вместе с ногами. Да и забивать кому то надо ).
ОтветSCR
Зе может отбирать мяч только вместе с ногами. Да и забивать кому то надо ).
да я к тому что не зе,не воробьёв нахрен не нужны в клубе,если мы за чемпионство хотим бороться
С учетом того, что спартак частенько подаёт в штрафную, а бороться там некому, нужен техничный габаритный нападающий.
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