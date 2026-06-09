«Спартак» предложит 4 млн евро за Воробьева. «Локомотив» оценивает форварда в 6 млн («Чемпионат»)
«Спартак» и «Локомотив» расходятся в оценке Воробьева на 2 млн евро.
«Спартак» по-прежнему намерен приобрести форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.
В ближайшее время красно-белые предложат за 28-летнего игрока 4 млн евро, тогда как железнодорожники оценивают его в 6 млн, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что на нападающего также претендует «Зенит».
В 26 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету Воробьева 10 голов и 4 ассиста.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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