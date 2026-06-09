«Реал» подписал 4-летний контракт с Думфрисом. «Интер» получит 20 млн евро за защитника (Фабрицио Романо)

«Реал» подписал 4-летний контракт с Думфрисом.

«Реал » подписал контракт с защитником «Интера » Дензелом Думфрисом до июня 2030 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Миланский клуб получит за трансфер 30-летнего игрока сборной Нидерландов 20 млн евро.

В 20 матчах минувшего сезона Серии А на счету Думфриса 3 гола и 1 ассист.