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  4. «Реал» подписал 4-летний контракт с Думфрисом. «Интер» получит 20 млн евро за защитника (Фабрицио Романо)

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«Реал» подписал 4-летний контракт с Думфрисом. «Интер» получит 20 млн евро за защитника (Фабрицио Романо)
«Реал» подписал 4-летний контракт с Думфрисом.

«Реал» подписал контракт с защитником «Интера» Дензелом Думфрисом до июня 2030 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Миланский клуб получит за трансфер 30-летнего игрока сборной Нидерландов 20 млн евро.

В 20 матчах минувшего сезона Серии А на счету Думфриса 3 гола и 1 ассист.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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Комментарии

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По мне очень качественное усиление, еще и за такую цену
ОтветAleksey Yashin
По мне очень качественное усиление, еще и за такую цену
Да конечно. 4 сезона точно усилит сливочных. Тем более реально для Реала 20 млн - это как 5 млн , лет 10 назад....ни о чем.....
ОтветAleksey Yashin
По мне очень качественное усиление, еще и за такую цену
Комментарий скрыт
ого, Думфрису уже 30, оказывается...
Это про него Перес туману напускал.
ОтветБиомеханоид
Это про него Перес туману напускал.
Вы фотки с папой что ли не видели? Вам мало такой помощи для команды? ))
ОтветПинающий Достоинства
Вы фотки с папой что ли не видели? Вам мало такой помощи для команды? ))
С Папой, безбожник.
За такого качественного крайка это копейки по нынешним меркам
ОтветВзвешенный вомбат Китая
За такого качественного крайка это копейки по нынешним меркам
Только этому крайку уже 30 лет))
Вчера смотрел как они с узбеками играли и очень он мне запомнился, всё запорол) Но, надеюсь, это "особенная" игра была, исключение из правил.
Но игра весёлая была, старый знакомый Тиль вышел на замену и красную схлопотал через пару минут за игру рукой) А голландцы на 90+ победили благодаря пенальти.
ОтветПетрович
Вчера смотрел как они с узбеками играли и очень он мне запомнился, всё запорол) Но, надеюсь, это "особенная" игра была, исключение из правил. Но игра весёлая была, старый знакомый Тиль вышел на замену и красную схлопотал через пару минут за игру рукой) А голландцы на 90+ победили благодаря пенальти.
Его ещё Акунья-матата в 1/4 ЧМ отвозил вплоть до заработанной пенки. А это было 4 года назад, в прайме, так сказать🤓
ОтветПетрович
Вчера смотрел как они с узбеками играли и очень он мне запомнился, всё запорол) Но, надеюсь, это "особенная" игра была, исключение из правил. Но игра весёлая была, старый знакомый Тиль вышел на замену и красную схлопотал через пару минут за игру рукой) А голландцы на 90+ победили благодаря пенальти.
Он в атаке не очень, знатно порет, говорю как болела Интера. Его сильные качества - это физуха и умение навязать борьбу, ну и прострелить иногда может, головой неплохо играет.
Ни толкового навеса, ни тактической выучки в защите, ни тонкого паса у него нет.
2 атакующих ПЗ в клубе, зачем?
ОтветLYSVEGAS
2 атакующих ПЗ в клубе, зачем?
Может Трент будет играть в полузащите, как в сборной?
ОтветAAgha
Может Трент будет играть в полузащите, как в сборной?
В сборной его нет🤣
А так, вариантов на рынке не сказать что много, плюс возможно в 3 ЦЗ будут
странно, как Думфрису удалось уговорить Интер на такую сумму отступных при подписании контракта...
Интер сам заплатил 15, а отступные 20, т.е. по сути просто рыночная стоимость игрока - это какая-то диверсия))
Ответarlovski
странно, как Думфрису удалось уговорить Интер на такую сумму отступных при подписании контракта... Интер сам заплатил 15, а отступные 20, т.е. по сути просто рыночная стоимость игрока - это какая-то диверсия))
Может зарплату при этом не просил повысить? Да и 30 ему, его цена по ТМ 25, вряд ли кто-то сильно больше дал
Трент ахаха
Посмотрим как покажет себя в Испании, удачи и без травм
Он без проблем Трента усадит
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