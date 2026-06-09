«Реал» подписал 4-летний контракт с Думфрисом. «Интер» получит 20 млн евро за защитника (Фабрицио Романо)
«Реал» подписал 4-летний контракт с Думфрисом.
«Реал» подписал контракт с защитником «Интера» Дензелом Думфрисом до июня 2030 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Миланский клуб получит за трансфер 30-летнего игрока сборной Нидерландов 20 млн евро.
В 20 матчах минувшего сезона Серии А на счету Думфриса 3 гола и 1 ассист.
Что ждет Моуринью в «Реале»?18319 голосов
Триумф: вернется на праймовый уровень
Не провал, но и ничего особенного
Ничего хорошего, он устарел
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
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Но игра весёлая была, старый знакомый Тиль вышел на замену и красную схлопотал через пару минут за игру рукой) А голландцы на 90+ победили благодаря пенальти.
Ни толкового навеса, ни тактической выучки в защите, ни тонкого паса у него нет.
А так, вариантов на рынке не сказать что много, плюс возможно в 3 ЦЗ будут
Интер сам заплатил 15, а отступные 20, т.е. по сути просто рыночная стоимость игрока - это какая-то диверсия))