Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: «За всю карьеру волшебников я не видел. Было тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо»
Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: за всю карьеру волшебников я не видел.
Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об иностранных коллегах в Мир РПЛ.
— Без ревности относитесь к иностранным тренерам?
— У меня нет такого. Может быть, они и правда лучше обучаются и имеют больше знаний. Но за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел. Есть те, кто дает результат. Но признаюсь, что в прошлом сезоне нам было гораздо тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо.
— Почему?
— Они хорошо разбирают тебя и закрывают твои сильные стороны, играя на слабых. А когда ты играешь против Челестини или Карседо, то ты понимаешь — это мое ощущение — что они отталкиваются только от своей игры. Но это не в упрек, – сказал Гусев.
Что ждет Моуринью в «Реале»?16926 голосов
Триумф: вернется на праймовый уровень
Не провал, но и ничего особенного
Ничего хорошего, он устарел
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Справедливости ради,там и карьеры то пока с гулькин нос...
Божовоич - 4 место с Амкаром и финал кубка, победа в кубке с Ростовом
Адвокаат - победа в КУЕФА и Суперкубке над МЮ Фергюсона
Каррера - СМ привёл к чемпионству впервые за 17 лет
Ещё стоило бы отметить стойкость Лички - дважды по сути Оренбург выводил в РПЛ один из которых зарубили поменяв регламент под конец сезона, и конечно же работа с Динамо с которым так близок был к чемпионству.
Один раз уже извинялся после откровений, не доходит, что такими заявлениями и длинным языком себе репутацию портит / против своего будущего играет
Хотя пару фраз нейтральных/смягчающих выдал, но все оттенок интервью не оч. И странно сравнивать двух тренеров иностранных, что меньше года работали с Семаком, Мусаевым тем же
У Гусева особо-то игры и не было, чтоб беги-тренеры под него сильно подстраивались