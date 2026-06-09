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  4. Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: «За всю карьеру волшебников я не видел. Было тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо»

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Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: «За всю карьеру волшебников я не видел. Было тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо»
Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: за всю карьеру волшебников я не видел.

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об иностранных коллегах в Мир РПЛ.

— Без ревности относитесь к иностранным тренерам?

— У меня нет такого. Может быть, они и правда лучше обучаются и имеют больше знаний. Но за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел. Есть те, кто дает результат. Но признаюсь, что в прошлом сезоне нам было гораздо тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо.

— Почему?

— Они хорошо разбирают тебя и закрывают твои сильные стороны, играя на слабых. А когда ты играешь против Челестини или Карседо, то ты понимаешь — это мое ощущение — что они отталкиваются только от своей игры. Но это не в упрек, – сказал Гусев.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРолан Гусев
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСергей Семак
лимит на легионеров
logoКраснодар
logoМихаил Галактионов
logoСпартак
logoФабио Челестини
logoХуан Карлос Карседо
logoМурад Мусаев

Комментарии

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Божович Амкар , 4 место с долгами с составом 2 дивизиона ,
ОтветАлександр Мельников_1117078445
Божович Амкар , 4 место с долгами с составом 2 дивизиона ,
Комментарий скрыт
ОтветАлександр Мельников_1117078445
Божович Амкар , 4 место с долгами с составом 2 дивизиона ,
И Кубок с Ростовом. Его сексуальный футбол, это не хухры-мухры.
Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: "За всю карьеру волшебников я не видел..."
Справедливости ради,там и карьеры то пока с гулькин нос...
ОтветСергей Круг
Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: "За всю карьеру волшебников я не видел..." Справедливости ради,там и карьеры то пока с гулькин нос...
Он и футбольную карьеру прихватил.
ОтветСергей Круг
Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: "За всю карьеру волшебников я не видел..." Справедливости ради,там и карьеры то пока с гулькин нос...
Вот это ты ляпнул. Этот гулькин нос Адамаса Голодца застал в активном тренерстве, например :)
Я тоже не видел волшебников среди российских тренеров.
ОтветИгорь Бобровник
Я тоже не видел волшебников среди российских тренеров.
>Бердыев просто существует
ОтветИгорь Бобровник
Я тоже не видел волшебников среди российских тренеров.
А как же Долматов с ЦСКА 1998.
Петржела - 2 место с Зенитом с составом более чем средним
Божовоич - 4 место с Амкаром и финал кубка, победа в кубке с Ростовом
Адвокаат - победа в КУЕФА и Суперкубке над МЮ Фергюсона
Каррера - СМ привёл к чемпионству впервые за 17 лет
Ещё стоило бы отметить стойкость Лички - дважды по сути Оренбург выводил в РПЛ один из которых зарубили поменяв регламент под конец сезона, и конечно же работа с Динамо с которым так близок был к чемпионству.
ОтветBalt
Петржела - 2 место с Зенитом с составом более чем средним Божовоич - 4 место с Амкаром и финал кубка, победа в кубке с Ростовом Адвокаат - победа в КУЕФА и Суперкубке над МЮ Фергюсона Каррера - СМ привёл к чемпионству впервые за 17 лет Ещё стоило бы отметить стойкость Лички - дважды по сути Оренбург выводил в РПЛ один из которых зарубили поменяв регламент под конец сезона, и конечно же работа с Динамо с которым так близок был к чемпионству.
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ОтветЭндрю81
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Всегда считал что "работа на багаже" это чисто ироническое стёбное. Но оказывается кто-то всерьёз воспринимает.
Гусев много лишнего говорит, по сути этим и Шварца и прочих сейчас гасит
Один раз уже извинялся после откровений, не доходит, что такими заявлениями и длинным языком себе репутацию портит / против своего будущего играет

Хотя пару фраз нейтральных/смягчающих выдал, но все оттенок интервью не оч. И странно сравнивать двух тренеров иностранных, что меньше года работали с Семаком, Мусаевым тем же
У Гусева особо-то игры и не было, чтоб беги-тренеры под него сильно подстраивались
ОтветKing_X
Гусев много лишнего говорит, по сути этим и Шварца и прочих сейчас гасит Один раз уже извинялся после откровений, не доходит, что такими заявлениями и длинным языком себе репутацию портит / против своего будущего играет Хотя пару фраз нейтральных/смягчающих выдал, но все оттенок интервью не оч. И странно сравнивать двух тренеров иностранных, что меньше года работали с Семаком, Мусаевым тем же У Гусева особо-то игры и не было, чтоб беги-тренеры под него сильно подстраивались
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ОтветKing_X
Гусев много лишнего говорит, по сути этим и Шварца и прочих сейчас гасит Один раз уже извинялся после откровений, не доходит, что такими заявлениями и длинным языком себе репутацию портит / против своего будущего играет Хотя пару фраз нейтральных/смягчающих выдал, но все оттенок интервью не оч. И странно сравнивать двух тренеров иностранных, что меньше года работали с Семаком, Мусаевым тем же У Гусева особо-то игры и не было, чтоб беги-тренеры под него сильно подстраивались
Ну тут он ничего особенного не сказал, если прочитать дальше заголовка. Буквально он сказал, что наши тренеры стараются максимально использовать твои слабые стороны, то иностранные тренеры делают больший акцент на том, чтобы сосредоточиться на своей структуре и своей команде, поэтому готовиться к ним проще.
Дик Адвокат, Дик Адвокат, Дик Адвокат, Дик Адвокаааааат
ОтветGroznyi2024
Дик Адвокат, Дик Адвокат, Дик Адвокат, Дик Адвокаааааат
Самый главный волшебник Гус Хиддинг. Но если речь только о клубах, то Адвокат пока лучший.
Ответmorito
Самый главный волшебник Гус Хиддинг. Но если речь только о клубах, то Адвокат пока лучший.
Разина, ой, т.е Спаллети тоже крут был.
У иностранных тренеров есть одно неоспоримое преимущество, они не читают и не слушают отечественную прессу, комментаторов и экспертов. Поэтому они принимают решение отталкиваясь от реальных способностей отечественных игроков, от того, что видят, а не от того, как этих игроков распиарили в прессе или как тренеров подмазали всякие андреевы и кузьмичевы.
От создателей "Бельгия ничем не удивила"
ОтветСurator
От создателей "Бельгия ничем не удивила"
Не, этот создателей: "поставил атакующий футбол за две недели", за неделю "сделал совсем другую команду", и "наконец-то с команды сняли груз" после увольнения Карпина. Он либо совсем дурак, либо гениально накидывает, чтобы о нём никто никогда не забывал
ОтветИван Рыбаков
А Грэм Поттер?
и Даниэль Фарке
ОтветИван Рыбаков
А Грэм Поттер?
гарри
Ну а будь я действующим тренером команды РПЛ, то динамо шварца я просто раскатаю как сборную двора, - буркнул Гусев в конце.
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