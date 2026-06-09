Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: «За всю карьеру волшебников я не видел. Было тяжелее готовиться к командам Мусаева, Семака и Галактионова, нежели Челестини и Карседо»

Гусев об иностранных тренерах в РПЛ: за всю карьеру волшебников я не видел.

Бывший тренер «Динамо » Ролан Гусев высказался об иностранных коллегах в Мир РПЛ .

— Без ревности относитесь к иностранным тренерам?

— У меня нет такого. Может быть, они и правда лучше обучаются и имеют больше знаний. Но за всю карьеру волшебников в РПЛ я не видел. Есть те, кто дает результат. Но признаюсь, что в прошлом сезоне нам было гораздо тяжелее готовиться к командам Мусаева , Семака и Галактионова , нежели Челестини и Карседо .

— Почему?

— Они хорошо разбирают тебя и закрывают твои сильные стороны, играя на слабых. А когда ты играешь против Челестини или Карседо, то ты понимаешь — это мое ощущение — что они отталкиваются только от своей игры. Но это не в упрек, – сказал Гусев.