Россия разгромила Тринидад и Тобаго в Калининграде – 3:0! Забили Бевеев, Сильянов и Батраков

Россия разгромила Тринидад и Тобаго.

Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в BetBoom товарищеском матче в Калининграде (3:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 7-й минуте ударом из-за пределов штрафной открыл защитник Мингиян Бевеев . Второй мяч через восемь минут забил Александр Сильянов .

После перерыва Алексей Батраков поставил точку в матче – 3:0.

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.