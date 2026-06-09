Матч окончен
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в Калининграде – 3:0! Забили Бевеев, Сильянов и Батраков
Россия разгромила Тринидад и Тобаго.
Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в BetBoom товарищеском матче в Калининграде (3:0).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 7-й минуте ударом из-за пределов штрафной открыл защитник Мингиян Бевеев. Второй мяч через восемь минут забил Александр Сильянов.
После перерыва Алексей Батраков поставил точку в матче – 3:0.
Товарищеский матч
9 июня 17:00, Ростех Арена
Завершен
3 - 0
3.86xG0.27
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Спасает к футболу тяга.
И едет в Германию Тринидад,
С собой захватив Тобаго.
Вот шведы выходят. Глаза горят.
В атаку летит ватага.
Но стоит до конца удалой Тринидад.
Стоит и его Тобаго.
На поле спешит англичан отряд:
«Дрожите, небось, бедняги?
Мы растопчем ваш крохотный Тринидад,
Порвем на наш флаг Тобаго!
Лэмпард, Оуэн, Джерард устроят ад!»
Только, чудо явив отваги,
Не ведет даже бровью храбрец Тринидад,
С присущим ему Тобаго.
Ведь война, o my darling, совсем не парад.
Ну а Бэкхем – не воин. Стиляга.
И играет почти наравне Тринидад!
Даже лучше за счет Тобаго.
Так держать, Шака Хислоп, наш родный брат!
Вперед, Дуайт Йорк, миляга!
Мы с тобой, боевитый наш Тринидад!
Ты стучишь нам в сердца, Тобаго!
А британцы устали. С них пот, что град.
Нет, не ждали борьбы, салаги.
Неприступной был крепостью Тринидад
И его цитадель - Тобаго.
Не срослось. Хитрый Крауч забил и рад.
Разольем по стаканам брагу.
Будем пить за тебя, дорогой Тринидад!
За лихое твоё Тобаго!
Едет слабый Тринидад.
Карпин жёстко наорёт -
И Тюкавин гол забьёт!
Ждём праздника от сборной.
Футбольный город в предвкушении.