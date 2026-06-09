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  4. Россия разгромила Тринидад и Тобаго в Калининграде – 3:0! Забили Бевеев, Сильянов и Батраков

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Россия разгромила Тринидад и Тобаго в Калининграде – 3:0! Забили Бевеев, Сильянов и Батраков
Россия разгромила Тринидад и Тобаго.

Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в BetBoom товарищеском матче в Калининграде (3:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 7-й минуте ударом из-за пределов штрафной открыл защитник Мингиян Бевеев. Второй мяч через восемь минут забил Александр Сильянов.

После перерыва Алексей Батраков поставил точку в матче – 3:0.

Товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные).
9 июня 17:00, Ростех Арена
Логотип домашней команды
Россия
Завершен
3 - 0
3.86xG0.27
Логотип гостевой команды
Тринидад и Тобаго
Матч окончен
87’
Пун-Анджерон   Давид
87’
Мур   Фаустин
Бевеев   Данилов
81’
Батраков   Баринов
76’
Сергеев   Мелкадзе
75’
Миранчук   Ибрагимов
75’
74’
Герберт   Нахид
74’
Хан   Гарсия
74’
Смит   Брайс
Кривцов   Ан. Миранчук
66’
Садулаев   М. Петров
66’
61’
Реймонд   Паудер
  Батраков
60’
57’
Герберт
Вахания   Круговой
46’
Митрюшкин   Агкацев
46’
2тайм
Перерыв
45’
Филлипс
Кривцов
45’
  Сильянов
15’
  Бевеев
7’
Россия
Митрюшкин, Бевеев, Морозов, Сильянов, Вахания, Кривцов, Обляков, Батраков, Садулаев, Миранчук, Сергеев
Запасные: Кривцов, Садулаев, Миранчук, Мелехин, Митрюшкин, Бевеев, Сергеев, Максименко, Вахания, Батраков, Кисляк
1тайм
Тринидад и Тобаго:
Смит, Гарсия, Рамперсад, Герберт, Реймонд, Пун-Анджерон, Филлипс, Томас, Хан, Мур, Телфер
Запасные: Пун-Анджерон, Хан, Рочфорд, Герберт, Мур, Хэмилтон, Рагу, Ли, Смит, Реймонд
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
товарищеские матчи (сборные)
результаты
logoсборная Тринидада и Тобаго по футболу
logoСборная России по футболу
logoАлександр Сильянов
logoМингиян Бевеев
logoАлексей Батраков

Комментарии

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"Россия то одна, а против них и Тринидад, и Тобаго!"
ОтветBeaver
"Россия то одна, а против них и Тринидад, и Тобаго!"
Комментарий скрыт
ОтветBeaver
"Россия то одна, а против них и Тринидад, и Тобаго!"
Хоть мир посмотрят, когда ещё такая возможность будет...
Хоть жизнь на Карибах не рафинад,
Спасает к футболу тяга.
И едет в Германию Тринидад,
С собой захватив Тобаго.

Вот шведы выходят. Глаза горят.
В атаку летит ватага.
Но стоит до конца удалой Тринидад.
Стоит и его Тобаго.

На поле спешит англичан отряд:
«Дрожите, небось, бедняги?
Мы растопчем ваш крохотный Тринидад,
Порвем на наш флаг Тобаго!

Лэмпард, Оуэн, Джерард устроят ад!»
Только, чудо явив отваги,
Не ведет даже бровью храбрец Тринидад,
С присущим ему Тобаго.

Ведь война, o my darling, совсем не парад.
Ну а Бэкхем – не воин. Стиляга.
И играет почти наравне Тринидад!
Даже лучше за счет Тобаго.

Так держать, Шака Хислоп, наш родный брат!
Вперед, Дуайт Йорк, миляга!
Мы с тобой, боевитый наш Тринидад!
Ты стучишь нам в сердца, Тобаго!

А британцы устали. С них пот, что град.
Нет, не ждали борьбы, салаги.
Неприступной был крепостью Тринидад
И его цитадель - Тобаго.

Не срослось. Хитрый Крауч забил и рад.
Разольем по стаканам брагу.
Будем пить за тебя, дорогой Тринидад!
За лихое твоё Тобаго!
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Хоть жизнь на Карибах не рафинад, Спасает к футболу тяга. И едет в Германию Тринидад, С собой захватив Тобаго. Вот шведы выходят. Глаза горят. В атаку летит ватага. Но стоит до конца удалой Тринидад. Стоит и его Тобаго. На поле спешит англичан отряд: «Дрожите, небось, бедняги? Мы растопчем ваш крохотный Тринидад, Порвем на наш флаг Тобаго! Лэмпард, Оуэн, Джерард устроят ад!» Только, чудо явив отваги, Не ведет даже бровью храбрец Тринидад, С присущим ему Тобаго. Ведь война, o my darling, совсем не парад. Ну а Бэкхем – не воин. Стиляга. И играет почти наравне Тринидад! Даже лучше за счет Тобаго. Так держать, Шака Хислоп, наш родный брат! Вперед, Дуайт Йорк, миляга! Мы с тобой, боевитый наш Тринидад! Ты стучишь нам в сердца, Тобаго! А британцы устали. С них пот, что град. Нет, не ждали борьбы, салаги. Неприступной был крепостью Тринидад И его цитадель - Тобаго. Не срослось. Хитрый Крауч забил и рад. Разольем по стаканам брагу. Будем пить за тебя, дорогой Тринидад! За лихое твоё Тобаго!
Блеск, котик!! Жги!
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Хоть жизнь на Карибах не рафинад, Спасает к футболу тяга. И едет в Германию Тринидад, С собой захватив Тобаго. Вот шведы выходят. Глаза горят. В атаку летит ватага. Но стоит до конца удалой Тринидад. Стоит и его Тобаго. На поле спешит англичан отряд: «Дрожите, небось, бедняги? Мы растопчем ваш крохотный Тринидад, Порвем на наш флаг Тобаго! Лэмпард, Оуэн, Джерард устроят ад!» Только, чудо явив отваги, Не ведет даже бровью храбрец Тринидад, С присущим ему Тобаго. Ведь война, o my darling, совсем не парад. Ну а Бэкхем – не воин. Стиляга. И играет почти наравне Тринидад! Даже лучше за счет Тобаго. Так держать, Шака Хислоп, наш родный брат! Вперед, Дуайт Йорк, миляга! Мы с тобой, боевитый наш Тринидад! Ты стучишь нам в сердца, Тобаго! А британцы устали. С них пот, что град. Нет, не ждали борьбы, салаги. Неприступной был крепостью Тринидад И его цитадель - Тобаго. Не срослось. Хитрый Крауч забил и рад. Разольем по стаканам брагу. Будем пить за тебя, дорогой Тринидад! За лихое твоё Тобаго!
В славный наш Калининград,
Едет слабый Тринидад.
Карпин жёстко наорёт -
И Тюкавин гол забьёт!
Если отвлечься от соперника, а его уровень, конечно далек даже до уровня товарняка, наша сборная - это очередная кровь из глаз от Карпина! Тихий ужас. Что за состав, что за игра, ноль мысли и организации. Какая-то унылая беготня и тупая борьба с воздухом
ОтветГуго Оберштейн
Если отвлечься от соперника, а его уровень, конечно далек даже до уровня товарняка, наша сборная - это очередная кровь из глаз от Карпина! Тихий ужас. Что за состав, что за игра, ноль мысли и организации. Какая-то унылая беготня и тупая борьба с воздухом
100%
ОтветГуго Оберштейн
Если отвлечься от соперника, а его уровень, конечно далек даже до уровня товарняка, наша сборная - это очередная кровь из глаз от Карпина! Тихий ужас. Что за состав, что за игра, ноль мысли и организации. Какая-то унылая беготня и тупая борьба с воздухом
Правильно Бубнов про Карпина говорит, это проходимец.
Красиво краснодарского емелю воткнули в газон
Ответivanovivan3034
Красиво краснодарского емелю воткнули в газон
Ахахахах, лучший коммент!
С Тринидадом пошире, с Тобаго поуже и всё получится!
Решающий матч, разница мячей хорошая) Ждём только победы над Тобаго!
ОтветКот_Вопрос
Решающий матч, разница мячей хорошая) Ждём только победы над Тобаго!
А над Тринидадом?
Ответgrom55
А над Тринидадом?
1й тайм Тринидад, 2й тайм Тобаго.
Если у корявости есть эталон, то игроки нашей сборной очень близки к идеалу. Ерохина только в составе не хватает
ОтветAuroraBorealis
Если у корявости есть эталон, то игроки нашей сборной очень близки к идеалу. Ерохина только в составе не хватает
Наконец-то нормальный коммент
ОтветAuroraBorealis
Если у корявости есть эталон, то игроки нашей сборной очень близки к идеалу. Ерохина только в составе не хватает
Как играют.? Нет тактики,комбинаций.. Три забили ура-мы чемпионы.. Такое..шоу для непонимающих.. всем спасибо..
Надо побеждать, сразу 3 очка заработать чтобы потом не считать расклады перед последним туром
ОтветMr. Mouset
Надо побеждать, сразу 3 очка заработать чтобы потом не считать расклады перед последним туром
Там и за Тринидад и за Тобаго по 3 очка должны дать. Итого +6 очков сразу
Рад, что матч в Калининграде.
Ждём праздника от сборной.
Футбольный город в предвкушении.
ОтветAzarov1974
Рад, что матч в Калининграде. Ждём праздника от сборной. Футбольный город в предвкушении.
Интересно, как будут поддерживать сборную. В Волгограде было просто шикарно.
ОтветAzarov1974
Рад, что матч в Калининграде. Ждём праздника от сборной. Футбольный город в предвкушении.
Кто то реально пойдет на это УГ
Футболом это не назвать
ОтветTristan33
Футболом это не назвать
Аршином общим не измерить
ОтветGuillermo
Аршином общим не измерить
Аршавиным
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