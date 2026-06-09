Обвинения против владельца «Вест Хэма», Мирра стала 6-й ракеткой мира, Моуринью зовет Пепе в «Реал», Игнатов в группе Тутберидзе, сербский тренер в «Акроне» и другие новости

1. Семь женщин обвинили владельца «Вест Хэма» Салливана в домогательствах и принуждении к сексу в обмен на помощь в модельной карьере. Пострадавшим было от 15 до 20 лет, сообщает BBC.
2. Рейтинг WTA. Мирра Андреева стала шестой ракеткой мира, Шнайдер и Калинская вернулись в топ-20, Хвалинска поднялась на 93 строчки.
3. Жозе Моуринью пригласил Пепе войти в его штаб в «Реале».
4. Фигурист Макар Игнатов, муж Александры Трусовой, приступил к тренировкам в группе Этери Тутберидзе. Предыдущие два сезона он тренировался в академии Евгения Плющенко.
5. НБА. 32 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» сократить отставание в финальной серии с «Нью-Йорком» (1-2). Пока команды выигрывают только в гостях.
6. 37-летний Артем Дзюба может перейти в «Крылья». Форвард ранее покинул «Акрон».
7. В товарищеских матчах перед стартом ЧМ-2026 по футболу Испания обыграла Перу (3:1), Нидерланды одолели Узбекистан (2:1), Франция победила Северную Ирландию (3:1) с хет-триком Олисе.
8. Украина сыграет в группе с Финляндией, Швецией, Швейцарией, Германией на хоккейном ЧМ-2027. Казахстан – в группе с Канадой, США и Чехией.
9. «Акрон» назначил Срджана Благоевича. Тренер «Партизана» подписал контракт на 4 года.
10. Ильзат Ахметов покинул «Зенит». Полузащитник провел 21 матч за клуб и выиграл чемпионат и Кубок России. Кроме того, «Зенит» и Карпукас согласовали контракт на 5 лет.
11. Марк Кукурелья хотел бы перейти в «Барсу», трансфер защитника «Челси» оценивается в 40-50 млн евро. «Сити», «МЮ», «Реал», «Бавария» и «Атлетико» также следят за Марком.
12. «Урал» объявил об уходе Василия Березуцкого с поста тренера. Сообщается, что команду возглавит Сергей Юран, который покинул «СКА Хабаровск».
13. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА обыграл УНИКС на выезде и упрочил лидерство в серии (3-0).
14 Чемпионат России по плаванию. Клепикова, Бородин, Суркова и Мартынычев одержали победы. Егор Корнев установил новый рекорд России на 50 м вольным стилем.
15. Чемпионат России по регби. 5-й тур. «Слава-МАР» обыграла «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» уступил «Стреле-Ак Барс», «Динамо» победило «Енисей-СТМ».
16. Футзальный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге из-за проблем с финансированием. В этом году они стали чемпионами России.
17. Дивок Ориги завершил карьеру в 31 год. Экс-форвард «Ливерпуля», «Милана» и сборной Бельгии не играл больше двух лет.
18. На Алтае погиб 17-летний подросток – его придавили незакрепленные футбольные ворота. Возбуждено уголовное дело.
19. Дмитрий Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в номинации «Ведущий программы о спорте» за программу «Все на Матч!».
Цитаты дня
Гаджи Гаджиев: «Газизов пришел в «Динамо» испачканный – был персоной нон грата в Уфе, судился в Москве. Мы отмыли его, поставили на ноги. Он был тенью, а стал горой»
Адвокат Бугаева о деле о наркотиках: «По лицу судьи было понятно: рассматривается какая-то дичь. Но Алексей отказался от защиты – в СИЗО ему стало невыносимо»
Франсеск Фабрегас: «Сейчас iPad и соцсети поглощают все. Моя 13-летняя дочь – единственная в классе без телефона, и до 16-17 лет его у нее не будет»
Юров о Северной Америке: «Нет искренности, как у нас. Человек может подойти поговорить, и он сделал это потому, что должен. Через минуту даже не вспомнят, о чем я говорил. Они так воспитаны»
Гурцкая о Тюкавине и «Зените»: «Зачем ему туда идти – медальку выиграть? Это поезд, который все равно придет первым. Чемпионство с «Динамо» будет иметь значение x10»
Ирина Роднина: «Что вытворяют с бедным Сашей Плющенко, которому всего 13 лет... Забыли законы РФ. Начинается публичный буллинг»
Ролик дня
Претензии у всех не к Александру Плющенко, которому 13 лет, и за которого в силу этого пока что всё решают родители. Претензии как раз к самим родителям Александра – людям вполне взрослым, известным и насквозь лицемерным.
И Роднина всё это прекрасно понимает, но сознательно передергивает. Отвратительно.
Где все решит серия пенальти или овертайм
Франции с таким составом нужно в основное время решать вопросы
А они то со швейцарией доводят до пенок, то с аргами
Где многое зависит от случая. Я даже наверное матч с португалией сюда не буду относить, Франция тогда на голову была лучше и ей тупо не повезло. А с остальными хз что.
А ну еще Испания с гениальным голом ямаля им не уступила ни в чем) единственное поражение Франции в основное время получается за последние 10 лет?
У узбеков засудила орбитр-чудоженщина)