Обвинения против владельца «Вест Хэма», Мирра стала 6-й ракеткой мира, Моуринью зовет Пепе в «Реал», Игнатов в группе Тутберидзе, сербский тренер в «Акроне» и другие новости

1. Семь женщин обвинили владельца «Вест Хэма» Салливана в домогательствах и принуждении к сексу в обмен на помощь в модельной карьере. Пострадавшим было от 15 до 20 лет, сообщает BBC.

2. Рейтинг WTA. Мирра Андреева стала шестой ракеткой мира , Шнайдер и Калинская вернулись в топ-20, Хвалинска поднялась на 93 строчки.

3. Жозе Моуринью пригласил Пепе войти в его штаб в «Реале».

4. Фигурист Макар Игнатов, муж Александры Трусовой, приступил к тренировкам в группе Этери Тутберидзе. Предыдущие два сезона он тренировался в академии Евгения Плющенко.

5. НБА. 32 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» сократить отставание в финальной серии с «Нью-Йорком» (1-2). Пока команды выигрывают только в гостях.

6. 37-летний Артем Дзюба может перейти в «Крылья». Форвард ранее покинул «Акрон».

7. В товарищеских матчах перед стартом ЧМ-2026 по футболу Испания обыграла Перу (3:1), Нидерланды одолели Узбекистан (2:1), Франция победила Северную Ирландию (3:1) с хет-триком Олисе.

8. Украина сыграет в группе с Финляндией, Швецией, Швейцарией, Германией на хоккейном ЧМ-2027. Казахстан – в группе с Канадой, США и Чехией.

9. «Акрон» назначил Срджана Благоевича. Тренер «Партизана» подписал контракт на 4 года.

10. Ильзат Ахметов покинул «Зенит». Полузащитник провел 21 матч за клуб и выиграл чемпионат и Кубок России. Кроме того, «Зенит» и Карпукас согласовали контракт на 5 лет.

11. Марк Кукурелья хотел бы перейти в «Барсу» , трансфер защитника «Челси» оценивается в 40-50 млн евро. «Сити», «МЮ», «Реал», «Бавария» и «Атлетико» также следят за Марком.

12. «Урал» объявил об уходе Василия Березуцкого с поста тренера. Сообщается, что команду возглавит Сергей Юран, который покинул «СКА Хабаровск».

13. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА обыграл УНИКС на выезде и упрочил лидерство в серии (3-0).

14 Чемпионат России по плаванию. Клепикова, Бородин, Суркова и Мартынычев одержали победы . Егор Корнев установил новый рекорд России на 50 м вольным стилем.

15. Чемпионат России по регби. 5-й тур. «Слава-МАР» обыграла «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» уступил «Стреле-Ак Барс», «Динамо» победило «Енисей-СТМ».

16. Футзальный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге из-за проблем с финансированием . В этом году они стали чемпионами России.

17. Дивок Ориги завершил карьеру в 31 год. Экс-форвард «Ливерпуля», «Милана» и сборной Бельгии не играл больше двух лет.

18. На Алтае погиб 17-летний подросток – его придавили незакрепленные футбольные ворота . Возбуждено уголовное дело.

19. Дмитрий Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в номинации «Ведущий программы о спорте» за программу «Все на Матч!».

Цитаты дня

Гаджи Гаджиев: «Газизов пришел в «Динамо» испачканный – был персоной нон грата в Уфе, судился в Москве . Мы отмыли его, поставили на ноги. Он был тенью, а стал горой»

Адвокат Бугаева о деле о наркотиках: «По лицу судьи было понятно: рассматривается какая-то дичь . Но Алексей отказался от защиты – в СИЗО ему стало невыносимо»

Франсеск Фабрегас: «Сейчас iPad и соцсети поглощают все. Моя 13-летняя дочь – единственная в классе без телефона, и до 16-17 лет его у нее не будет »

Юров о Северной Америке: «Нет искренности, как у нас. Человек может подойти поговорить, и он сделал это потому, что должен . Через минуту даже не вспомнят, о чем я говорил. Они так воспитаны»

Гурцкая о Тюкавине и «Зените»: «Зачем ему туда идти – медальку выиграть? Это поезд, который все равно придет первым. Чемпионство с «Динамо» будет иметь значение x10»

Ирина Роднина: «Что вытворяют с бедным Сашей Плющенко, которому всего 13 лет ... Забыли законы РФ. Начинается публичный буллинг»

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