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  4. Обвинения против владельца «Вест Хэма», Мирра стала 6-й ракеткой мира, Моуринью зовет Пепе в «Реал», Игнатов в группе Тутберидзе, сербский тренер в «Акроне» и другие новости

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Обвинения против владельца «Вест Хэма», Мирра стала 6-й ракеткой мира, Моуринью зовет Пепе в «Реал», Игнатов в группе Тутберидзе, сербский тренер в «Акроне» и другие новости

1. Семь женщин обвинили владельца «Вест Хэма» Салливана в домогательствах и принуждении к сексу в обмен на помощь в модельной карьере. Пострадавшим было от 15 до 20 лет, сообщает BBC.

2. Рейтинг WTA. Мирра Андреева стала шестой ракеткой мира, Шнайдер и Калинская вернулись в топ-20, Хвалинска поднялась на 93 строчки. 

3. Жозе Моуринью пригласил Пепе войти в его штаб в «Реале».

4. Фигурист Макар Игнатов, муж Александры Трусовой, приступил к тренировкам в группе Этери Тутберидзе. Предыдущие два сезона он тренировался в академии Евгения Плющенко.

5. НБА. 32 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» сократить отставание в финальной серии с «Нью-Йорком» (1-2). Пока команды выигрывают только в гостях. 

6. 37-летний Артем Дзюба может перейти в «Крылья». Форвард ранее покинул «Акрон».

7. В товарищеских матчах перед стартом ЧМ-2026 по футболу Испания обыграла Перу (3:1), Нидерланды одолели Узбекистан (2:1), Франция победила Северную Ирландию (3:1) с хет-триком Олисе. 

8. Украина сыграет в группе с Финляндией, Швецией, Швейцарией, Германией на хоккейном ЧМ-2027. Казахстан – в группе с Канадой, США и Чехией.

9. «Акрон» назначил Срджана Благоевича. Тренер «Партизана» подписал контракт на 4 года.

10. Ильзат Ахметов покинул «Зенит». Полузащитник провел 21 матч за клуб и выиграл чемпионат и Кубок России. Кроме того, «Зенит» и Карпукас согласовали контракт на 5 лет. 

11. Марк Кукурелья хотел бы перейти в «Барсу», трансфер защитника «Челси» оценивается в 40-50 млн евро. «Сити», «МЮ», «Реал», «Бавария» и «Атлетико» также следят за Марком.

12. «Урал» объявил об уходе Василия Березуцкого с поста тренера. Сообщается, что команду возглавит Сергей Юран, который покинул «СКА Хабаровск».

13. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА обыграл УНИКС на выезде и упрочил лидерство в серии (3-0).

14 Чемпионат России по плаванию. Клепикова, Бородин, Суркова и Мартынычев одержали победы. Егор Корнев установил новый рекорд России на 50 м вольным стилем. 

15. Чемпионат России по регби. 5-й тур. «Слава-МАР» обыграла «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» уступил «Стреле-Ак Барс», «Динамо» победило «Енисей-СТМ».

16. Футзальный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге из-за проблем с финансированием. В этом году они стали чемпионами России.

17. Дивок Ориги завершил карьеру в 31 год. Экс-форвард «Ливерпуля», «Милана» и сборной Бельгии не играл больше двух лет.

18. На Алтае погиб 17-летний подросток – его придавили незакрепленные футбольные ворота. Возбуждено уголовное дело.

19. Дмитрий Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в номинации «Ведущий программы о спорте» за программу «Все на Матч!».

Цитаты дня

Гаджи Гаджиев: «Газизов пришел в «Динамо» испачканный – был персоной нон грата в Уфе, судился в Москве. Мы отмыли его, поставили на ноги. Он был тенью, а стал горой»

Адвокат Бугаева о деле о наркотиках: «По лицу судьи было понятно: рассматривается какая-то дичь. Но Алексей отказался от защиты – в СИЗО ему стало невыносимо»

Франсеск Фабрегас: «Сейчас iPad и соцсети поглощают все. Моя 13-летняя дочь – единственная в классе без телефона, и до 16-17 лет его у нее не будет»

Юров о Северной Америке: «Нет искренности, как у нас. Человек может подойти поговорить, и он сделал это потому, что должен. Через минуту даже не вспомнят, о чем я говорил. Они так воспитаны»

Гурцкая о Тюкавине и «Зените»: «Зачем ему туда идти – медальку выиграть? Это поезд, который все равно придет первым. Чемпионство с «Динамо» будет иметь значение x10»

Ирина Роднина: «Что вытворяют с бедным Сашей Плющенко, которому всего 13 лет... Забыли законы РФ. Начинается публичный буллинг»

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Триумф: вернется на праймовый уровеньЖозе Моуринью
Не провал, но и ничего особенногоРеал Мадрид
Ничего хорошего, он устарелФлорентино Перес
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Слова Родниной звучат мерзко – это пресловутая корпоративная солидарность в худшем её проявлении.

Претензии у всех не к Александру Плющенко, которому 13 лет, и за которого в силу этого пока что всё решают родители. Претензии как раз к самим родителям Александра – людям вполне взрослым, известным и насквозь лицемерным.

И Роднина всё это прекрасно понимает, но сознательно передергивает. Отвратительно.
Ответkrokodilych
Слова Родниной звучат мерзко – это пресловутая корпоративная солидарность в худшем её проявлении. Претензии у всех не к Александру Плющенко, которому 13 лет, и за которого в силу этого пока что всё решают родители. Претензии как раз к самим родителям Александра – людям вполне взрослым, известным и насквозь лицемерным. И Роднина всё это прекрасно понимает, но сознательно передергивает. Отвратительно.
Потому что она сама такая. Они друг за друга держатся. Мерзавцы.
Фабрегас красавчик
ОтветВаго2
Фабрегас красавчик
А что хорошего в том, что его дочь является белой вороной в классе? Ощущать, что тебе чего-то нельзя из того, что можно всем твоим одноклассниками это ужасно, эти психотравмы будут с ней всю жизнь, зато Фабрегас проявил принципиальность
ОтветВаго2
Фабрегас красавчик
Это сообщение было написано со смартфона? 🙂
С таким составом и настроем Франция должна стать чемпионом
ОтветВаго2
С таким составом и настроем Франция должна стать чемпионом
С таким устаревшим тренером и унылым футболом опять будет решаться на тоненького где то в 1/2
Где все решит серия пенальти или овертайм
Франции с таким составом нужно в основное время решать вопросы
А они то со швейцарией доводят до пенок, то с аргами
Где многое зависит от случая. Я даже наверное матч с португалией сюда не буду относить, Франция тогда на голову была лучше и ей тупо не повезло. А с остальными хз что.
А ну еще Испания с гениальным голом ямаля им не уступила ни в чем) единственное поражение Франции в основное время получается за последние 10 лет?
Старая гвардия собирается в Реале, причем из числа приверженцев ю дисциплины и субординации. Надеюсь, смогут привести в чувство это сборище инфантилов.
После победы в Тэфи, Первый канал продлит эксклюзивный пока на ТВ и на цифровых платформах до сезона 2033/34, когда вернутся сборная России на международные старты и трансляции на Okko и Кинопоиске будут регулярными, то Горячий лёд на Первом начнёт проигрывать, по рейтингам, а качество показа улучшаться не будет. Планы лучше не будут, рекламы меньше не станет, а нормального прямого эфира не будет даже в Москве. Трансляции будут все ближе смещаться к утру. А в 2030 году, половина страны будет смотреть фигурное катание в записи на следующий день, это когда будет развернута национальная спутниковой связи Рассвет.
Жозе - молодец. Подает руку помощи Пепу, который не знает где бы ему приткнуться...
т е. первая новость именно на первом месте должна быть???
ОтветVatikan
т е. первая новость именно на первом месте должна быть???
А на каком месте она должна быть? И почему?
Ответkrokodilych
А на каком месте она должна быть? И почему?
Да её тут вообще не должно быть, этой новости. Вот про то, что Кардашьян взяла полотенце, предназначавшееся для победителя гонки Ф1 в Монако Андреа Кими Антонелли, должна быть на первом месте 😁
Единая лига ВТБ настолько престижный турнир, что новость о нем аж 13-я по счету АХАХАХА 🤣
Что-то голландцы не слишком блещут в товарищеских матчах...
Скоро ЧМ стартует! Там Олисе в товарнике хет-трик сдела на глазах «диктатора», стоит отметить, что последний сильно старался, даже полкат удачный совершил в чужой штрафной.
У узбеков засудила орбитр-чудоженщина)
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