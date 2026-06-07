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  • Рикарду Кошта о ЧМ-2010: «Рождение сына Роналду прикрыло «провал» Португалии. У мальчика не было матери, но Криштиану очень ждал этого момента. И мы были счастливы»
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Рикарду Кошта о ЧМ-2010: «Рождение сына Роналду прикрыло «провал» Португалии. У мальчика не было матери, но Криштиану очень ждал этого момента. И мы были счастливы»

Кошта о ЧМ-2010: рождение сына Роналду прикрыло «провал» Португалии.

Экс-защитник сборной Португалии Рикарду Кошта рассказал, как рождение сына Криштиану Роналду повлияло на восприятие вылета национальной команды с ЧМ-2010.

Португальцы уступили Испании (0:1) в 1/8 финала в ЮАР.

– Все события в Южной Африке не приобрели большего значения, потому что сразу после вылета Криштиану объявил, что стал отцом. Это каким-то образом помогло затмить неудачу Португалии в Южной Африке, учитывая произведенный ею эффект.

– Да. Этот момент был важен для всех португальцев, они могли поговорить о том, что значило для Криштиану Роналду рождение ребенка, которого он так отчаянно хотел. Хотя у него не было биологической матери (мальчик был рожден суррогатной матерью – Спортс’‘), мы чувствовали, что он действительно этого хотел.

Мы были очень рады, что Криштиану стал отцом, и нам было грустно за национальную команду. Одновременно было разочарование и хорошее личное событие Криштиану.

Мы мало что знали об этом, потому что Криштиану поделился лишь с несколькими людьми, но, когда мы узнали, мы все поздравили его, и наши мысли немного успокоились. Мы отодвинули в сторону то, что португальцы думали о нас, о нашей игре и о вылете.

Это было своего рода прикрытием, чтобы скрыть так называемый провал Португалии на чемпионате мира 2010 года. Но мы были счастливы, потому что он очень ждал этого момента.

Это был прекрасный момент, и спустя 16 лет Криштиану-младший уже футболист, он уже забивал за [юношескую] Португалию, так что это феноменально, фантастически. Но я рад, что эта новость всплыла и затмила собой некоторые другие события, – сказал Кошта.

Старший сын Роналду родился 17 июня 2010. Имя его матери никогда не озвучивалось публично. СМИ сообщали, что она подписала соглашение об отказе от опеки и сохранении своей личности в тайне.

Рикарду Кошта о ЧМ-2010: «Португалию выбила Испания с Шакирой и Пике. С ВАР мы бы не проиграли»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: A Bola
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Комментарии

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Вот это целеустремленность. Криштиану сумел сам родить ребенка без помощи биологической матери.
ОтветЛужин
Вот это целеустремленность. Криштиану сумел сам родить ребенка без помощи биологической матери.
ГОАТ!
ОтветЛужин
Вот это целеустремленность. Криштиану сумел сам родить ребенка без помощи биологической матери.
У аиста перехватил)
Без биологической матери в принципе не бывает детей. Корректоры, ау.
ОтветOblomov
Без биологической матери в принципе не бывает детей. Корректоры, ау.
Первый человек, найденный реально в капусте.
Ответegorov.bsp
Первый человек, найденный реально в капусте.
Боюсь представить, что Криштиану с ней делал...
Вы чё, угораете?
ОтветR K_1117170005
Вы чё, угораете?
В какую дурку? (с)
Причем тут рождение сына Роналду в контексте выступления Португалии на турнире, блэт? И каким образом это могло скрасить спортивную неудачу?
ОтветBlack Phoenix
Причем тут рождение сына Роналду в контексте выступления Португалии на турнире, блэт? И каким образом это могло скрасить спортивную неудачу?
Придумана красивая отмазка, чтобы сглазить собственную неудачу! Словно тетушки-повитухи, близкие родственницы и бабушки, игроки сборной Португалии радовались появлению наследника Роналду, неизвестно от кого, радуясь и кудахча, гремя кастрюлями и сковородками со снадобьями и сладкими блинами с вишней после завершения провального чемпионата:))
ОтветAlex.K71
Придумана красивая отмазка, чтобы сглазить собственную неудачу! Словно тетушки-повитухи, близкие родственницы и бабушки, игроки сборной Португалии радовались появлению наследника Роналду, неизвестно от кого, радуясь и кудахча, гремя кастрюлями и сковородками со снадобьями и сладкими блинами с вишней после завершения провального чемпионата:))
Просто сравните какие новости читаем о Месси и Роналду. Это реально стрёмно. Рождение ребёнка обрадовала всю Португалию после вылета ищ ЧМ. Что только не придумают сектанты.
Я знаю его родителей, отличные мужики.
Непорочное зачатье
Сюр какой-то я сейчас прочитал
Правильно, зачем этот кубок.
ОтветДмитрий Гудков
Правильно, зачем этот кубок.
Комментарий скрыт
Глупость какая... Должно быть просто "без матери", в том смысле что родила и больше в жизни ребенка не участвовала. Но "без биологической матери" - такого просто не бывает, невозможно.
В смысле "не было биологической матери"? Криштиану его почкованием на свет произвёл, что ли?
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