Рикарду Кошта о ЧМ-2010: «Рождение сына Роналду прикрыло «провал» Португалии. У мальчика не было матери, но Криштиану очень ждал этого момента. И мы были счастливы»

Кошта о ЧМ-2010: рождение сына Роналду прикрыло «провал» Португалии.

Экс-защитник сборной Португалии Рикарду Кошта рассказал, как рождение сына Криштиану Роналду повлияло на восприятие вылета национальной команды с ЧМ-2010.

Португальцы уступили Испании (0:1) в 1/8 финала в ЮАР.

– Все события в Южной Африке не приобрели большего значения, потому что сразу после вылета Криштиану объявил, что стал отцом. Это каким-то образом помогло затмить неудачу Португалии в Южной Африке, учитывая произведенный ею эффект.

– Да. Этот момент был важен для всех португальцев, они могли поговорить о том, что значило для Криштиану Роналду рождение ребенка, которого он так отчаянно хотел. Хотя у него не было биологической матери (мальчик был рожден суррогатной матерью – Спортс’‘), мы чувствовали, что он действительно этого хотел.

Мы были очень рады, что Криштиану стал отцом, и нам было грустно за национальную команду. Одновременно было разочарование и хорошее личное событие Криштиану.

Мы мало что знали об этом, потому что Криштиану поделился лишь с несколькими людьми, но, когда мы узнали, мы все поздравили его, и наши мысли немного успокоились. Мы отодвинули в сторону то, что португальцы думали о нас, о нашей игре и о вылете.

Это было своего рода прикрытием, чтобы скрыть так называемый провал Португалии на чемпионате мира 2010 года. Но мы были счастливы, потому что он очень ждал этого момента.

Это был прекрасный момент, и спустя 16 лет Криштиану-младший уже футболист, он уже забивал за [юношескую] Португалию, так что это феноменально, фантастически. Но я рад, что эта новость всплыла и затмила собой некоторые другие события, – сказал Кошта.

Старший сын Роналду родился 17 июня 2010. Имя его матери никогда не озвучивалось публично. СМИ сообщали, что она подписала соглашение об отказе от опеки и сохранении своей личности в тайне.

Рикарду Кошта о ЧМ-2010: «Португалию выбила Испания с Шакирой и Пике. С ВАР мы бы не проиграли»