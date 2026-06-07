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Черданцев о «Ролан Гаррос»: «Брэд Питт аплодировал Андреевой. Это пример того, что такое спорт вне политики»

Черданцев: Брэд Питт аплодировал Андреевой – пример того, что спорт вне политики.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о том, что актер Брэд Питт аплодировал россиянке Мирре Андреевой после ее победы над Майей Хвалинской в финале «Ролан Гаррос».

«Это Брэд Питт аплодирует Мирре Андреевой. Это прекрасный пример того, что означает уважение в спорте и что такое спорт вне политики.

Взгляды актера известны. Он болел за Хвалинску, его несколько раз показывали, и это было очевидно. И болел, я думаю, вовсе не из-за того, что соперница у нее из России, а потому, что многие болели за Майю: ее выступление на «Ролан Гаррос» – это и есть суть спорта, его непредсказуемости, когда 114-я ракетка мира может оказаться в шаге от победы на турнире «Большого шлема».

Если бы все время побеждали теннисистки из топ-5, а в футболе были бы невозможны победа «Кристал Пэлас» в еврокубке или выход «Комо» в Лигу чемпионов, спорт просто утратил бы свою привлекательность.

Такие истории, как у Майи Хвалински, «Комо» и прочих, нужны большому спорту и грандам, чтобы не витать в облаках и работать над собой, как Роналду, чтобы каждый день становиться еще лучше.

А потом Брэд Питт встал и долго аплодировал Мирре Андреевой за ее большущее достижение, показав тем самым уважение к труду и усилиям, которые приложила спортсменка в свои 19 лет, чтобы оказаться там, где она оказалась. Это и есть спорт – и то, зачем он существует.

Я думаю, время, проведенное Питтом с Льюисом Хэмилтоном на съемках, и роль автогонщика в фильме про «Ф-1» дали актеру более глубокое представление о том, что такое профессиональный спорт высших достижений и каких усилий требует пусть даже одна-единственная победа.

Поэтому он встал и аплодировал Мирре», – написал Черданцев в телеграм-канале.

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
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logoРолан Гаррос
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logoГеоргий Черданцев
Брэд Питт
кино
logoсерия А Италия
logoМайя Хвалинска
logoКристал Пэлас
logoМатч ТВ
logoЛьюис Хэмилтон
logoпремьер-лига Англия
logoКомо

Комментарии

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Ого, иностранный дядя аплодировал нашей девушке. Да, это знак, Георгий, стоит гордиться.
Ответtony
Ого, иностранный дядя аплодировал нашей девушке. Да, это знак, Георгий, стоит гордиться.
Не просто иностранный дядя, а ЦЕЛЫЙ АМЕРИКАНЕЦ!!1
Ответtony
Ого, иностранный дядя аплодировал нашей девушке. Да, это знак, Георгий, стоит гордиться.
Комментарий скрыт
Всегда ору с того, что кто-то подписан на ТГ канал Черданцева)
ОтветCR7 - G.O.A.T
Всегда ору с того, что кто-то подписан на ТГ канал Черданцева)
ждут прогнозы
что бы поставить наоборот
ОтветCR7 - G.O.A.T
Всегда ору с того, что кто-то подписан на ТГ канал Черданцева)
И Черданцев всегда орёт
Настолько вне политики, что девочке запретили флаг и в статистике указывали (8) в графе национальность
Ответkk.abb
Настолько вне политики, что девочке запретили флаг и в статистике указывали (8) в графе национальность
Комментарий удален модератором
Ответkk.abb
Настолько вне политики, что девочке запретили флаг и в статистике указывали (8) в графе национальность
Разве 8 это не положение в рейтинге?
настоящий американец? из америки? обалдеть! все на никольскую!
Ответdedushka
настоящий американец? из америки? обалдеть! все на никольскую!
Если "ничего такого", то почему болезные хотят чтобы его добавили на миротворец?
Настоящий америконский американец! Аплодировал! Это пример! Вне политики!
Как же стыдны потуги ипотечного чердака дуть по ветру каждый раз.
ОтветMoffo
Настоящий америконский американец! Аплодировал! Это пример! Вне политики! Как же стыдны потуги ипотечного чердака дуть по ветру каждый раз.
я очень надеюсь, что Чердак сидит на спортсе и читает комменты про себя....как так можно было скатиться с нормального комментатора до ипотеки и визжащего человека, который не разбирается в футболе, путает фамилии и какие-то прогнозы делает, которые никогда не сбываются?
Люди разных национальностей, вероисповедания, сословия и достатка пришли на финал ТБШ посмотреть классную игру двух теннисисток. Им до политики в этот момент фиолетово, за исключением представителей одной страны...
ОтветДок Аксель
Люди разных национальностей, вероисповедания, сословия и достатка пришли на финал ТБШ посмотреть классную игру двух теннисисток. Им до политики в этот момент фиолетово, за исключением представителей одной страны...
всем кроме черданцева, он глуп
Ответd55780
всем кроме черданцева, он глуп
И это надолго
Такие истории, как у Майи Хвалински, «Комо» и прочих, нужны большому спорту и грандам, чтобы не витать в облаках и работать над собой, как Роналду, чтобы каждый день становиться еще лучше.

Эта какая история у Комо ? мешок индонезийский
Алло чердак ты Италию когда смотрел ? в 2000 ном?
ОтветNba today games
Такие истории, как у Майи Хвалински, «Комо» и прочих, нужны большому спорту и грандам, чтобы не витать в облаках и работать над собой, как Роналду, чтобы каждый день становиться еще лучше. Эта какая история у Комо ? мешок индонезийский Алло чердак ты Италию когда смотрел ? в 2000 ном?
Вот-вот. Сеск, конечно, молодец, хорошую команду сколотил, игру приятную поставил в короткие сроки. Только почему-то никто не учитывает, что всего четыре команды в Серии А в этом сезоне потратили на трансферы больше, чем "Комо". Это совсем не сказка про Золушку.
Кто о чём, а Черданцев о том, кто кому аплодировал. Если бы вдруг выиграла Хвалинская, Бред Питт точно также аплодировал бы и ей. Просто, когда нечего сказать по существу, а сказать что-то хочется, начинаются вот такие вот истории.
ДУХ ОНКОРЕДЖА
ОтветArtem Karev
ДУХ ОНКОРЕДЖА
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