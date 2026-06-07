Черданцев о «Ролан Гаррос»: «Брэд Питт аплодировал Андреевой. Это пример того, что такое спорт вне политики»

Черданцев: Брэд Питт аплодировал Андреевой – пример того, что спорт вне политики.

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев высказался о том, что актер Брэд Питт аплодировал россиянке Мирре Андреевой после ее победы над Майей Хвалинской в финале «Ролан Гаррос».

«Это Брэд Питт аплодирует Мирре Андреевой. Это прекрасный пример того, что означает уважение в спорте и что такое спорт вне политики.

Взгляды актера известны. Он болел за Хвалинску, его несколько раз показывали, и это было очевидно. И болел, я думаю, вовсе не из-за того, что соперница у нее из России, а потому, что многие болели за Майю: ее выступление на «Ролан Гаррос» – это и есть суть спорта, его непредсказуемости, когда 114-я ракетка мира может оказаться в шаге от победы на турнире «Большого шлема».

Если бы все время побеждали теннисистки из топ-5, а в футболе были бы невозможны победа «Кристал Пэлас » в еврокубке или выход «Комо » в Лигу чемпионов, спорт просто утратил бы свою привлекательность.

Такие истории, как у Майи Хвалински , «Комо» и прочих, нужны большому спорту и грандам, чтобы не витать в облаках и работать над собой, как Роналду, чтобы каждый день становиться еще лучше.

А потом Брэд Питт встал и долго аплодировал Мирре Андреевой за ее большущее достижение, показав тем самым уважение к труду и усилиям, которые приложила спортсменка в свои 19 лет, чтобы оказаться там, где она оказалась. Это и есть спорт – и то, зачем он существует.

Я думаю, время, проведенное Питтом с Льюисом Хэмилтоном на съемках, и роль автогонщика в фильме про «Ф-1» дали актеру более глубокое представление о том, что такое профессиональный спорт высших достижений и каких усилий требует пусть даже одна-единственная победа.

Поэтому он встал и аплодировал Мирре», – написал Черданцев в телеграм-канале.

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