Черданцев о «Ролан Гаррос»: «Брэд Питт аплодировал Андреевой. Это пример того, что такое спорт вне политики»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о том, что актер Брэд Питт аплодировал россиянке Мирре Андреевой после ее победы над Майей Хвалинской в финале «Ролан Гаррос».
«Это Брэд Питт аплодирует Мирре Андреевой. Это прекрасный пример того, что означает уважение в спорте и что такое спорт вне политики.
Взгляды актера известны. Он болел за Хвалинску, его несколько раз показывали, и это было очевидно. И болел, я думаю, вовсе не из-за того, что соперница у нее из России, а потому, что многие болели за Майю: ее выступление на «Ролан Гаррос» – это и есть суть спорта, его непредсказуемости, когда 114-я ракетка мира может оказаться в шаге от победы на турнире «Большого шлема».
Если бы все время побеждали теннисистки из топ-5, а в футболе были бы невозможны победа «Кристал Пэлас» в еврокубке или выход «Комо» в Лигу чемпионов, спорт просто утратил бы свою привлекательность.
Такие истории, как у Майи Хвалински, «Комо» и прочих, нужны большому спорту и грандам, чтобы не витать в облаках и работать над собой, как Роналду, чтобы каждый день становиться еще лучше.
А потом Брэд Питт встал и долго аплодировал Мирре Андреевой за ее большущее достижение, показав тем самым уважение к труду и усилиям, которые приложила спортсменка в свои 19 лет, чтобы оказаться там, где она оказалась. Это и есть спорт – и то, зачем он существует.
Я думаю, время, проведенное Питтом с Льюисом Хэмилтоном на съемках, и роль автогонщика в фильме про «Ф-1» дали актеру более глубокое представление о том, что такое профессиональный спорт высших достижений и каких усилий требует пусть даже одна-единственная победа.
Поэтому он встал и аплодировал Мирре», – написал Черданцев в телеграм-канале.
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что бы поставить наоборот
Как же стыдны потуги ипотечного чердака дуть по ветру каждый раз.
Эта какая история у Комо ? мешок индонезийский
Алло чердак ты Италию когда смотрел ? в 2000 ном?