Неймар показал новую прическу к ЧМ-2026. Он вернул знаменитый ирокез и перекрасился в золотистого блондина
Неймар показал новую прическу к ЧМ-2026.
Неймар представил новую прическу в преддверии старта ЧМ-2026.
Нападающий сборной Бразилии вернулся к одному из самых узнаваемых образов в своей карьере – ирокезу с окрашенной в золотистый блонд верхней частью волос.
Неймар был включен в заявку бразильской команды на чемпионат мира, но пока восстанавливается от травмы.
Ожидается, что 8 июня он пройдет обследование, прежде чем вернуться к тренировкам.
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