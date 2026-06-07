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Неймар показал новую прическу к ЧМ-2026. Он вернул знаменитый ирокез и перекрасился в золотистого блондина

Неймар показал новую прическу к ЧМ-2026.

Неймар представил новую прическу в преддверии старта ЧМ-2026.

Нападающий сборной Бразилии вернулся к одному из самых узнаваемых образов в своей карьере – ирокезу с окрашенной в золотистый блонд верхней частью волос.

Неймар был включен в заявку бразильской команды на чемпионат мира, но пока восстанавливается от травмы.

Ожидается, что 8 июня он пройдет обследование, прежде чем вернуться к тренировкам.

Опубликовано: Sports
Источник: Terra
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Комментарии

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травму в барбершопе не получил и на том спасибо
Да ему вообще этот ЧМ по барабану, важно только качать свою медийку и оставаться на слуху, в трендах. Очевидно, Папе Карло его навязали спонсоры этого чуда, от футболиста там мало что осталось, увы.
ОтветМилдронат Бромантанов
Да ему вообще этот ЧМ по барабану, важно только качать свою медийку и оставаться на слуху, в трендах. Очевидно, Папе Карло его навязали спонсоры этого чуда, от футболиста там мало что осталось, увы.
Комментарий скрыт
Ответzzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
в итоге травмируется в конце первого тайма до конца года
вряд ли то что у него на голове, называется ирокезом
ОтветAmrarian
вряд ли то что у него на голове, называется ирокезом
Ирокез Неймара:где он сейчас?
ОтветAmrarian
вряд ли то что у него на голове, называется ирокезом
Опять непарикмахерские люди рассуждают от причёсках. Неймар 30 лет не просто так в барбершопы ходил, чтобы о его причёске дилетанты обсуждали, елки-палки
Вот это подготовка к турниру, настоящий спортсмен💪
Слышите? Петушиный крик. Запишите. (с)
Ох, нахлебается с ним папа Карло
ОтветЕбздрогыч
Ох, нахлебается с ним папа Карло
Папе Карле плевать на все, дед чисто чилит
ОтветЕбздрогыч
Ох, нахлебается с ним папа Карло
Неймар - единственный спортсмен, который стрижется на ЧМ?
Вот кого бы в рекламу Виши деркоз
ОтветRussian Horse
Вот кого бы в рекламу Виши деркоз
Это для нищебродов шампо. Всякие Витиньи и т.д.
ОтветRussian Horse
Вот кого бы в рекламу Виши деркоз
Так у него перхоти нет. А у Витиньи - есть! :)
Ну, до Роналдо-2002 тут далеко...
ОтветRuscello
Ну, до Роналдо-2002 тут далеко...
До топового Роналдо всем далеко
Куча говна на голове а не ирокез
Шикарно на лавке будет смотреться
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