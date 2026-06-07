Неймар показал новую прическу к ЧМ-2026. Он вернул знаменитый ирокез и перекрасился в золотистого блондина

Неймар показал новую прическу к ЧМ-2026.

Неймар представил новую прическу в преддверии старта ЧМ-2026 .

Нападающий сборной Бразилии вернулся к одному из самых узнаваемых образов в своей карьере – ирокезу с окрашенной в золотистый блонд верхней частью волос.

Неймар был включен в заявку бразильской команды на чемпионат мира, но пока восстанавливается от травмы.

Ожидается, что 8 июня он пройдет обследование, прежде чем вернуться к тренировкам.