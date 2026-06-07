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  • Гончаров о бое с Дзюбой: «Это уже цирк, что-то не спортивное. С футболистом, с женщиной, с инвалидом – это перебор. Я работаю в индустрии развлечений, но не клоуном»
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Гончаров о бое с Дзюбой: «Это уже цирк, что-то не спортивное. С футболистом, с женщиной, с инвалидом – это перебор. Я работаю в индустрии развлечений, но не клоуном»

Гончаров о бое с Дзюбой: с футболистом, женщиной, инвалидом – это перебор.

Бывший чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров высказался о гипотетических поединках с боксером Муратом Гассиевым или футболистом Артемом Дзюбой.

«Хотел бы выиграть [у Гассиева]. Это моя работа. Если большой гонорар – я бы согласился. Готовился бы, тренировался на 100 процентов. Конечно, делал бы ставку на борьбу. Я не подхожу к своим боям с настроем «можно и выиграть, не тренируясь». Так не бывает. У меня такое было в начале карьеры – и плохо заканчивалось.

С Артемом Дзюбой – это уже что-то не спортивное. Цирк. Я работаю в индустрии развлечений, но не клоуном. С футболистом, с женщиной, с инвалидом – это перебор. Я к своим 40 годам бы не опустился. Зачем мне этот бой? Невозможно. Не согласился бы», – сказал Гончаров.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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Комментарии

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Выходят как-то футболист, женщина и инвалид на ринг, а Гончаров им говорит: "Артем, я же сказал, что не буду с тобой драться"
ОтветИнтересная личность
Выходят как-то футболист, женщина и инвалид на ринг, а Гончаров им говорит: "Артем, я же сказал, что не буду с тобой драться"
Ахаха
ОтветИнтересная личность
Выходят как-то футболист, женщина и инвалид на ринг, а Гончаров им говорит: "Артем, я же сказал, что не буду с тобой драться"
ай, молодца)))
футболист, женщина, инвалид - для него это один уровень
Ответwestport70
футболист, женщина, инвалид - для него это один уровень
Дзюба тоже звено в этой цепочке
Ответwestport70
футболист, женщина, инвалид - для него это один уровень
Футболист, молдованин, женщина — не важно))
Да кто он такой, что бы нашего Артёма к инвалидам приравнивать. Ноги работают, руки тоже, ну одна точно, голова тоже иногда что то выдаёт.
ОтветЮ. Евгеньевич
Да кто он такой, что бы нашего Артёма к инвалидам приравнивать. Ноги работают, руки тоже, ну одна точно, голова тоже иногда что то выдаёт.
Гончаров драпает от Дзюбы узнав что тот рукопашник.
Надо еще пловца какого нибудь спросить о соревновании с Соболевым. С борцом того ставить бесполезно - будет падать в корчах после первого замаха.
ОтветНикодим Людской
Надо еще пловца какого нибудь спросить о соревновании с Соболевым. С борцом того ставить бесполезно - будет падать в корчах после первого замаха.
Ээ не скажи. Соболев когда начнёт нырять и сзади выныривать, у борца голова кругом пойдёт.
Женщина, молдованин, не важно
Дзюба получит и ляжет, Федя Кудряшов уже пробовал, может рассказать.
Если с дзюбой согласен, то и женщине с инвалидом накидает ради шоу....
Он что, Дзюбу в трёх ипостасях представил? Перебор.
Дзюба ляжет на первых секундах боя, собственно ему и по контракту не дадут против тебя выйти...
ОтветRuscello
Дзюба ляжет на первых секундах боя, собственно ему и по контракту не дадут против тебя выйти...
По какому контракту?С онлифанс?
ОтветBaskerville
По какому контракту?С онлифанс?
От Акрона до Родины...любой футбольный клуб. Онлифанс- фокмайдог...
Неуважение к женщинам и инвалидам. Не по-мужски
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