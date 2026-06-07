«Галатасарай» начал переговоры со «Спартаком» по Жедсону (Sözcü)
Жедсон Фернандеш может вернуться в «Галатасарай».
По данным Sözcü, руководство стамбульского клуба связалось со «Спартаком» и начало переговоры о трансфере 27-летнего полузащитника.
Жедсон уже играл за «Галатасарай» в 2021 году – тогда он пришел из «Бенфики» в аренду на полсезона. После этого португалец хотел остаться в клубе, но сделка сорвалась. Позже футболист перешел в «Бешикташ».
Прошлым летом «Спартак» купил Жедсона у «Бешикташа» за 20,78+7,27 евро. Теперь полузащитник готов перейти в «Галатасарай».
Президент клуба Дурсун Озбек также заинтересован в трансфере и хочет сделать все возможное для подписания игрока.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Sözcü
Комментарии
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От сорока отсчёт начинаем.
Если бы от меня зависело, я бы с Барко расстался, а команду строил вокруг Жедсона.
Там что ни межсезонье, то по тридцаточке за игрока.
Вот опять какого бразила из Турции везут за 20-ку, плюс подъемные, плюс агентстве, по факту 25+ получится