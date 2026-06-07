«Галатасарай» начал переговоры со «Спартаком» по Жедсону (Sözcü)

Жедсон Фернандеш может вернуться в «Галатасарай».

По данным Sözcü, руководство стамбульского клуба связалось со «Спартаком » и начало переговоры о трансфере 27-летнего полузащитника.

Жедсон уже играл за «Галатасарай » в 2021 году – тогда он пришел из «Бенфики» в аренду на полсезона. После этого португалец хотел остаться в клубе, но сделка сорвалась. Позже футболист перешел в «Бешикташ».

Прошлым летом «Спартак» купил Жедсона у «Бешикташа» за 20,78+7,27 евро . Теперь полузащитник готов перейти в «Галатасарай».

Президент клуба Дурсун Озбек также заинтересован в трансфере и хочет сделать все возможное для подписания игрока.