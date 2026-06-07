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«Галатасарай» начал переговоры со «Спартаком» по Жедсону (Sözcü)

Жедсон Фернандеш может вернуться в «Галатасарай».

По данным Sözcü, руководство стамбульского клуба связалось со «Спартаком» и начало переговоры о трансфере 27-летнего полузащитника.

Жедсон уже играл за «Галатасарай» в 2021 году – тогда он пришел из «Бенфики» в аренду на полсезона. После этого португалец хотел остаться в клубе, но сделка сорвалась. Позже футболист перешел в «Бешикташ».

Прошлым летом «Спартак» купил Жедсона у «Бешикташа» за 20,78+7,27 евро. Теперь полузащитник готов перейти в «Галатасарай».

Президент клуба Дурсун Озбек также заинтересован в трансфере и хочет сделать все возможное для подписания игрока.

Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Sözcü
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Комментарии

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Решили всех топов Спартака забрать. Барко, Жедсон, а играть кто будет? Заболотный и Кокорин?
ОтветЗнакомый Ваш Сергей Есенин
Решили всех топов Спартака забрать. Барко, Жедсон, а играть кто будет? Заболотный и Кокорин?
Комментарий скрыт
ОтветЗнакомый Ваш Сергей Есенин
Решили всех топов Спартака забрать. Барко, Жедсон, а играть кто будет? Заболотный и Кокорин?
Пока это только слухи и игры агентов. Так всегда и везде, и Спартак не исключение. Перед сезоном ещё много кого продадут и купят в интернете! Не стоит переживать раньше времени.
35млн думаю не плохая цена будет...)
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35млн думаю не плохая цена будет...)
Игрок, который на любой позиции играть может?

От сорока отсчёт начинаем.
Ответdoctor3006
Игрок, который на любой позиции играть может? От сорока отсчёт начинаем.
Да что от сорока,от пятидесяти сразу начинай
Жедсон по мне лучший игрок Спартака
ОтветBanditogangsterito
Жедсон по мне лучший игрок Спартака
Однозначно.
ОтветBanditogangsterito
Жедсон по мне лучший игрок Спартака
Во всяком случае один из лучших в чемпионате.
Мне нравится Жедсон, игрок за такие деньги мог бы устравивать истерики или тянуть всё на себя, но он молча выполнял все установки тренеров и играл там, где просили. А почему? А потому что другая типа "прима" играла только там, где нравится, и только так, как хочется, зачастую в ущерб команде.
Если бы от меня зависело, я бы с Барко расстался, а команду строил вокруг Жедсона.
Ответavs73
Мне нравится Жедсон, игрок за такие деньги мог бы устравивать истерики или тянуть всё на себя, но он молча выполнял все установки тренеров и играл там, где просили. А почему? А потому что другая типа "прима" играла только там, где нравится, и только так, как хочется, зачастую в ущерб команде. Если бы от меня зависело, я бы с Барко расстался, а команду строил вокруг Жедсона.
Барко на голову выше Жедсона, Барко это уникальный игрок с нестандартным мышлением, а таких как Жедсон полным полно в любом европейском чемпионате
ОтветАлександр Колчак
Барко на голову выше Жедсона, Барко это уникальный игрок с нестандартным мышлением, а таких как Жедсон полным полно в любом европейском чемпионате
Согласен. Барко уникален, до 2010 го максимум 14 го цены бы ему не было. А вот сейчас ценятся игроки такие, как Жедсон.
А не пошли бы они, тем более когда Барко с агентом в игры играет постоянно ...
В условиях когда нет еврокубков, такие приобретения мне кажутся абсурдными. У нас и так чемпионат специфичный, далеко не каждый бист заиграет, так еще и за такие суммы, если в плюс получится отдать, то надо отдавать.
ОтветJokeeee2604
В условиях когда нет еврокубков, такие приобретения мне кажутся абсурдными. У нас и так чемпионат специфичный, далеко не каждый бист заиграет, так еще и за такие суммы, если в плюс получится отдать, то надо отдавать.
Я вас умоляю! Когда это Спартак кого-то продавал в плюс?
ОтветJokeeee2604
В условиях когда нет еврокубков, такие приобретения мне кажутся абсурдными. У нас и так чемпионат специфичный, далеко не каждый бист заиграет, так еще и за такие суммы, если в плюс получится отдать, то надо отдавать.
Давайте спросим за это ФК Рио де жанейро с невских болот.
Там что ни межсезонье, то по тридцаточке за игрока.
Вот опять какого бразила из Турции везут за 20-ку, плюс подъемные, плюс агентстве, по факту 25+ получится
Не удивлюсь если этот трансфер состоится. В Турции у португальца будет борьба за чемпионство и еврокубки. Ну и в принципе он последние пол года играл не на своей позиции и это тоже может повлиять на его решение.
Хороший игрок Жедсон. Жаль, что не получается сыграть на своей позиции, чтобы полностью оценить его достоинства. Если действительно предложат адекватную сумму, то ему переход только на руку. Ну а Спартаку потратить с умом эти деньги для усиления. Если же переход сорвётся, то тоже буду рад видеть его в составе Спартака в следующем сезоне. Игрок то действительно универсальный!
Ливая им отдайте бесплтно
Турецкое радио. 🤮
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