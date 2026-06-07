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Гендиректор «Спартака» о судействе: «Заговора против нас нет. Неприемлемо, сколько ВАР тратит времени на принятие решений»

Гендиректор «Спартака» о судействе: заговора против нас нет.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался на тему судейства.

 – Доволен ли «Спартак» судейством в прошедшем сезоне?

 – Точно говорил и буду говорить, что никакого заговора против «Спартака» нет. В каких‑то матчах нас судят не очень удачно, в каких‑то у нас есть претензии, в каких‑то мы даже хором – главный тренер, спортивный директор и я – просим нас уважать.

Но судьи тоже люди, и они ошибаются. Приводится статистика об ошибках, но это все от лукавого. Все эти эпизоды можно трактовать по‑разному.

Что абсолютно точно можно и нужно улучшать – работу ВАР. Сколько судьи тратят времени на принятие решения, – это неприемлемо. Иногда не совсем понятно, как на основе линий и камер, которые есть у нас, можно принять решение. В целом, есть понимание, что у судейского корпуса очень сложная работа. К ВАР у нас вопросов больше.

Еще один важный момент касается мотивации. Мы понимаем, что судьи, особенно ведущие, повышают свой уровень, когда у них есть мотивация. Наверное, мотивация такая же, как и у футболистов ведущих клубов и сборной. Когда ты судишь, но тебя не приглашают судить матчи еврокубков, хотя раньше приглашали, в том числе и на достаточно продвинутые стадии. Наверное, в какой‑то степени это не способствует дальнейшему развитию судей. Но здесь мы можем только констатировать и принимать это, – сказал Некрасов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Можно что угодно говорить, но Карасев не должен судить Спартак, он всегда, как минимум, поддушивает Спартак, чаще просто топит.
Из-за чего? Продажности, своих каких-то личных симпатий, мне вообще без разницы!
Все матчи Спартака он судит непрофессионально!
И наконец-то об этом стали говорить официальные лица!
ОтветDINEDIN
Можно что угодно говорить, но Карасев не должен судить Спартак, он всегда, как минимум, поддушивает Спартак, чаще просто топит. Из-за чего? Продажности, своих каких-то личных симпатий, мне вообще без разницы! Все матчи Спартака он судит непрофессионально! И наконец-то об этом стали говорить официальные лица!
Да он в принципе уже давно весьма средний судья, особенно со своей «высокой планкой борьбы»
ОтветAuroraBorealis
Да он в принципе уже давно весьма средний судья, особенно со своей «высокой планкой борьбы»
Могу лишь повториться, дело не в планке и не в ошибках, хотя соглашусь, уже давно довольно слабый арбитр, деградировал знатно, но!
Я говорю не об этом, он реально уже очень давно в КАЖДОМ матче с участием Спартака судит ПРЕДВЗЯТО!
Весьма дипломатично высказался)
Всё по делу: у нас реально самого футбола минут 10 за тайм...
В основном конечно, потому что футболистам на фиг футбол не нужен: после каждого касания валяются, мяч разыгрывают из аута или от ворот только когда отдохнут хорошенько, но и ВАР постоянный дико раздражает. Что они там смотрят столько времени, при чём всё подряд?
ВАР нужен что бы исправлять очевидные ошибки судей!!! А у нас это как отдельный судья и они вдвоём с главный решают на повторах, что в итоге было, хотя по большинству повторов и не понятно бывает...
Что ж ты будешь делать, походу Некрасов тоже участник заговора
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