Гендиректор «Спартака» о судействе: «Заговора против нас нет. Неприемлемо, сколько ВАР тратит времени на принятие решений»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался на тему судейства.
– Доволен ли «Спартак» судейством в прошедшем сезоне?
– Точно говорил и буду говорить, что никакого заговора против «Спартака» нет. В каких‑то матчах нас судят не очень удачно, в каких‑то у нас есть претензии, в каких‑то мы даже хором – главный тренер, спортивный директор и я – просим нас уважать.
Но судьи тоже люди, и они ошибаются. Приводится статистика об ошибках, но это все от лукавого. Все эти эпизоды можно трактовать по‑разному.
Что абсолютно точно можно и нужно улучшать – работу ВАР. Сколько судьи тратят времени на принятие решения, – это неприемлемо. Иногда не совсем понятно, как на основе линий и камер, которые есть у нас, можно принять решение. В целом, есть понимание, что у судейского корпуса очень сложная работа. К ВАР у нас вопросов больше.
Еще один важный момент касается мотивации. Мы понимаем, что судьи, особенно ведущие, повышают свой уровень, когда у них есть мотивация. Наверное, мотивация такая же, как и у футболистов ведущих клубов и сборной. Когда ты судишь, но тебя не приглашают судить матчи еврокубков, хотя раньше приглашали, в том числе и на достаточно продвинутые стадии. Наверное, в какой‑то степени это не способствует дальнейшему развитию судей. Но здесь мы можем только констатировать и принимать это, – сказал Некрасов.
Из-за чего? Продажности, своих каких-то личных симпатий, мне вообще без разницы!
Все матчи Спартака он судит непрофессионально!
И наконец-то об этом стали говорить официальные лица!
Я говорю не об этом, он реально уже очень давно в КАЖДОМ матче с участием Спартака судит ПРЕДВЗЯТО!
В основном конечно, потому что футболистам на фиг футбол не нужен: после каждого касания валяются, мяч разыгрывают из аута или от ворот только когда отдохнут хорошенько, но и ВАР постоянный дико раздражает. Что они там смотрят столько времени, при чём всё подряд?
ВАР нужен что бы исправлять очевидные ошибки судей!!! А у нас это как отдельный судья и они вдвоём с главный решают на повторах, что в итоге было, хотя по большинству повторов и не понятно бывает...