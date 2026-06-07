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Иран об отказе в визах части делегации сборной: «США нарушают правила ФИФА и обязательства принимающей стороны. Это политически предвзятое вмешательство в спорт»

Иран об отказе в визах: США нарушают правила ФИФА и вмешиваются в спорт.

Посольство Ирана отреагировало на действия властей США по выдаче виз на ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что часть делегации иранской сборной не получила визы в США для участия в чемпионате мира. Посол США в Турции Том Барак сообщил, что разрешения были выданы футболистам и «необходимому обслуживающему персоналу», чтобы они могли въехать в Соединенные Штаты, где Иран должен провести все три матча группового этапа.

Посольство Ирана в Анкаре отреагировало на пост Барака, в котором тот также поздравил сотрудников посольства с оформлением виз для иранской команды.

«Нельзя замалчивать действия, нарушающие правила ФИФА и обязательства Соединенных Штатов как принимающей стороны, просто хваля самих себя.

Это представляет собой наихудшую из возможных форм политически предвзятого вмешательства в спорт», – говорится в публикации иранцев.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Белый дом о выдаче виз сборной Ирана: «Не позволим иранцам злоупотреблять системой, чтобы тайно провезти террористов в США под ложными предлогами»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoСборная Ирана по футболу
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Комментарии

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То ли ещё будет. Основной трындец и политические скандалы будут на самом ЧМ, про судейство уж совсем молчу.
Чем дальше, тем больше желание поболеть за Иран
Ответroudnick
Чем дальше, тем больше желание поболеть за Иран
Ну, помимо прочего, сборная у них хотя и проигрывает в классе, но харАктерная. На прошлых чемпах было так. Так что вполне)
Да, так оно и есть. И США не стесняется этого. Остальным тоже не стоило бы стесняться в таких решениях.
ОтветAmalfitano
Да, так оно и есть. И США не стесняется этого. Остальным тоже не стоило бы стесняться в таких решениях.
Комментарий скрыт
Хотят - и делают. Американцы не собирают пресс конференции, что к ним аж целый иранец приехал, в отличие от
ОтветOndrej
Хотят - и делают. Американцы не собирают пресс конференции, что к ним аж целый иранец приехал, в отличие от
Настоящий иранец? Реальный? А ему понравилось в Штатах?
ООООО,знаментьая демократия и равенство. Вот оно в очередной раз во всей красе.
ОтветRurik Gislasson
ООООО,знаментьая демократия и равенство. Вот оно в очередной раз во всей красе.
Если у вас нет демократии - значит мы бомбим вас! Если ваш народ счастлив и не хочет демократии - значит народ глупый и мы все равно бомбим вас!
Ответdimzo
Если у вас нет демократии - значит мы бомбим вас! Если ваш народ счастлив и не хочет демократии - значит народ глупый и мы все равно бомбим вас!
поправочка. в том случае, если у вас есть нефть
Инфантино это позорище во главе ФИФА. Эпоха Трампа пройдет и судить его будут весело.
Они удивляются, что в мировой спорт вмешивается политика? С самого начала Олимпийских игр - это всё сплошная политика.
ОтветАбай Ахметкалиев
Они удивляются, что в мировой спорт вмешивается политика? С самого начала Олимпийских игр - это всё сплошная политика.
Вся жизнь политика. С подключением
ОтветOndrej
Вся жизнь политика. С подключением
Спасибо, кэп.
Не совсем понятно возбуждение комментаторов.) Там левых персонажей не пустили и службу безопасности. И это логично, они бы еще человек двести с собой пытались взять и часть армии.) Сборной, тренерскому штабу, обслуживающему персоналу визы были выданы.
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