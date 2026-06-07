Иран об отказе в визах части делегации сборной: «США нарушают правила ФИФА и обязательства принимающей стороны. Это политически предвзятое вмешательство в спорт»

Иран об отказе в визах: США нарушают правила ФИФА и вмешиваются в спорт.

Посольство Ирана отреагировало на действия властей США по выдаче виз на ЧМ-2026 .

Ранее стало известно , что часть делегации иранской сборной не получила визы в США для участия в чемпионате мира. Посол США в Турции Том Барак сообщил, что разрешения были выданы футболистам и «необходимому обслуживающему персоналу», чтобы они могли въехать в Соединенные Штаты, где Иран должен провести все три матча группового этапа.

Посольство Ирана в Анкаре отреагировало на пост Барака, в котором тот также поздравил сотрудников посольства с оформлением виз для иранской команды.

«Нельзя замалчивать действия, нарушающие правила ФИФА и обязательства Соединенных Штатов как принимающей стороны, просто хваля самих себя.

Это представляет собой наихудшую из возможных форм политически предвзятого вмешательства в спорт», – говорится в публикации иранцев.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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