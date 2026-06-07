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Кругового не впечатлил 35‑миллионный форвард «Брентфорда» Уаттара: «Вроде сыграл надежно против него, не дал ничего создать»

Кругового не впечатлил 35‑миллионный форвард «Брентфорда» Уаттара.

Защитник сборной России Данил Круговой признался, что Данго Уаттара не произвел на него сильного впечатления.

Россия обыграла Буркина-Фасо в BetBoom товарищеском матче в Волгограде – 3:0. Уаттара вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут.

24-летний нападающий выступает за «Брентфорд». Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.

– Что можешь сказать об Эдмонде Тапсобе, который является основным защитником не только сборной Буркина‑Фасо, но и «Байера»?

– Хороший, да, мне понравился. Пару раз он у Садулаева мяч отнял, хотя Лечи быстрый, резкий.

– Но видно, что это ведущий защитник топового клуба Германии?

– Хороший игрок. Особо не могу про него что‑то сказать, так как на поле не спарринговал с ним. Против меня играл Уаттара из «Брентфорда».

– А он как тебе?

– Неплохой. После матча посмотрел его статистику. Дорогостоящий игрок, наверное, так и есть. Вроде сыграл надежно против него, не дал ничего создать.

– То есть особо не впечатлил?

– Получается, что да, – сказал Круговой.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДанго Уаттара
logoСборная России по футболу
logoДанил Круговой
logoсборная Буркина-Фасо
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoЛечи Садулаев
logoбундеслига Германия
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoБайер
logoБрентфорд
logoЭдмонд Тапсоба
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Это слова, которые навязал журналист в конце разговора. Круговой сказал, что Данго Уаттара хороший игрок.
ОтветCearvm
Это слова, которые навязал журналист в конце разговора. Круговой сказал, что Данго Уаттара хороший игрок.
Комментарий скрыт
Ответagentkuper
Комментарий скрыт
Слабодумательный. И не он
Журналист позорище. Все сделал для того, чтобы клещами вытащить из игрока то, что можно будет потом подать как "не впечатлил топовый игрок", чтобы потом накинуть в каментах и вообще выставить своего игрока сборной идиотом. Позорище...
ОтветNoThanks
Журналист позорище. Все сделал для того, чтобы клещами вытащить из игрока то, что можно будет потом подать как "не впечатлил топовый игрок", чтобы потом накинуть в каментах и вообще выставить своего игрока сборной идиотом. Позорище...
Уаттара топовый только в плане зарабатывания пенальти))
ОтветNoThanks
Журналист позорище. Все сделал для того, чтобы клещами вытащить из игрока то, что можно будет потом подать как "не впечатлил топовый игрок", чтобы потом накинуть в каментах и вообще выставить своего игрока сборной идиотом. Позорище...
Только Уаттара вообще не топовый игрок.
Дело Дивеева, которого не впечатлил Лукаку, живёт. И тоже игрок, который связан с Зенитом, ЦСКА и Уфой. Их в Уфе научили не удивляться?
ОтветКамбоджа Иванов
Дело Дивеева, которого не впечатлил Лукаку, живёт. И тоже игрок, который связан с Зенитом, ЦСКА и Уфой. Их в Уфе научили не удивляться?
Уфимцев не удивить ничем
ОтветКамбоджа Иванов
Дело Дивеева, которого не впечатлил Лукаку, живёт. И тоже игрок, который связан с Зенитом, ЦСКА и Уфой. Их в Уфе научили не удивляться?
От Карина мне кажется это идёт. Тот и про Зидана неуважительно высказывался.
Не понимаю комментарии сравнивающие слова Кругового и Дивеева. Слова Игоря про Лукаку были смешны тем, что были сказаны после двушки от Ромелу, да и в целом провальной игры. Но при чем тут Данил, который просто вполне справедливо отметил, что справился с Уаттарой? Чем его тогда этот футболист удивить-то должен был?
"Журналист" провокатор буквально вытянул и заставил повторить это "не впечатлил" из круга, чтобы потом вот такой вброс сделать и деревянногодовые рвались. И все получилось, как обычно. Какие же люди глупые, злые и подверженые самым примитивным манипуляциям.
Что у всех за раболепие перед игроками АПЛ, там что брёвен нет или средних матчей не проводят? Круговой ответил честно, и такое вполне может быть
Ну как вас уже впечатлить то, после рпл? Которая, как оказалось, сильнее и ЛЧ и всех европейских чемпионатов
ОтветAfo_nya
Ну как вас уже впечатлить то, после рпл? Которая, как оказалось, сильнее и ЛЧ и всех европейских чемпионатов
А как оказалось, когда?
Как любят писать всякий бред в комментах
А почему его должен удивлять игрок в товарняке, когда обе команды пешком ходят большую часть матча?
Круг, ну, если вернуть еврокубки, да подраскрутить, то 35 млн это и твой ценник, а может и больше. Все-таки на фланге ты круг! Да и нефиг восхищаться этими европейскими ценниками. Там все тоже так запутано и заотмыто. Нормальные у нас игроки.
Предлагаю альтернативный заголовок: "Круговой сказал, что у него получается"
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