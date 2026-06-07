Кругового не впечатлил 35‑миллионный форвард «Брентфорда» Уаттара: «Вроде сыграл надежно против него, не дал ничего создать»

Кругового не впечатлил 35‑миллионный форвард «Брентфорда» Уаттара.

Защитник сборной России Данил Круговой признался, что Данго Уаттара не произвел на него сильного впечатления.

Россия обыграла Буркина-Фасо в BetBoom товарищеском матче в Волгограде – 3:0. Уаттара вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут.

24-летний нападающий выступает за «Брентфорд». Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.

– Что можешь сказать об Эдмонде Тапсобе, который является основным защитником не только сборной Буркина‑Фасо, но и «Байера»?

– Хороший, да, мне понравился. Пару раз он у Садулаева мяч отнял, хотя Лечи быстрый, резкий.

– Но видно, что это ведущий защитник топового клуба Германии?

– Хороший игрок. Особо не могу про него что‑то сказать, так как на поле не спарринговал с ним. Против меня играл Уаттара из «Брентфорда».

– А он как тебе?

– Неплохой. После матча посмотрел его статистику. Дорогостоящий игрок, наверное, так и есть. Вроде сыграл надежно против него, не дал ничего создать.

– То есть особо не впечатлил?

– Получается, что да, – сказал Круговой.