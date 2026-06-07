Отец Тюкавина о трансфере Константина в Европу: «В Турцию или Польшу вряд ли поедет даже за огромные деньги»
Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе сына в европейский клуб.
«Начну с того, что на такой случай в контракте сына прописана сумма отступных – 20 миллионов евро. Значит, такой возможный вариант уже обсуждался при подписании соглашения. И если найдется клуб, который готов выплатить такую сумму, то это станет реальностью. Так что здесь ничего не поделаешь.
Хотя есть такие моменты, как политическая ситуация в мире, высокие налоги в Европе, которые съедают половину зарплаты, и еще целый ряд сдерживающих моментов.
К примеру, тот же Захарян, за которого «Сосьедад» выложил немалые 14 миллионов, вот уже два года практически не играет.
Но главное в этом деле – клуб какой страны сделает ему предложение и насколько велики его турнирные амбиции. Думаю, в Турцию или Польшу он вряд ли поедет даже за огромные деньги.
Мне же, если Косте предложит контракт клуб с высокими амбициями в чемпионате серьезного европейского уровня, интересно, сможет ли он стать там лидером.
Думаю, если отъезд произойдет, это станет честью и для воспитавшего его «Динамо», и для российского футбола», – сказал Тюкавин-старший.
А про Польшу улыбнуло 😅😅😅
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самомнение паспортиста из пешеход-лиги
Про Захаряна просто бред...
Топ клуб Турции очень неплохой вариант для " старта" , тут Еврокубки ,есть где себя проявить и засветиться.
Опять планов громадьё , а предложений похоже нет , может стоит угомониться и жить сегодняшним днём ?