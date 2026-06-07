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Отец Тюкавина о трансфере Константина в Европу: «В Турцию или Польшу вряд ли поедет даже за огромные деньги»

Отец Тюкавина: в Турцию или Польшу Костя вряд ли поедет даже за огромные деньги.

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе сына в европейский клуб.

«Начну с того, что на такой случай в контракте сына прописана сумма отступных – 20 миллионов евро. Значит, такой возможный вариант уже обсуждался при подписании соглашения. И если найдется клуб, который готов выплатить такую сумму, то это станет реальностью. Так что здесь ничего не поделаешь. 

Хотя есть такие моменты, как политическая ситуация в мире, высокие налоги в Европе, которые съедают половину зарплаты, и еще целый ряд сдерживающих моментов.

К примеру, тот же Захарян, за которого «Сосьедад» выложил немалые 14 миллионов, вот уже два года практически не играет. 

Но главное в этом деле – клуб какой страны сделает ему предложение и насколько велики его турнирные амбиции. Думаю, в Турцию или Польшу он вряд ли поедет даже за огромные деньги.

Мне же, если Косте предложит контракт клуб с высокими амбициями в чемпионате серьезного европейского уровня, интересно, сможет ли он стать там лидером. 

Думаю, если отъезд произойдет, это станет честью и для воспитавшего его «Динамо», и для российского футбола», – сказал Тюкавин-старший.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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В Польше самый дорогой трансфер на вход в лигу был на уровне 2.5 млн евро, вот где корректное соотношение уровня благосостояния населения и затрат на ногомяч.
ОтветJannon
В Польше самый дорогой трансфер на вход в лигу был на уровне 2.5 млн евро, вот где корректное соотношение уровня благосостояния населения и затрат на ногомяч.
на самом деле 5,5 и 4 (из МЛС и Селтика) недавно были. но 20 платить никто не станет, конечно
ОтветАнт Ракинцев
на самом деле 5,5 и 4 (из МЛС и Селтика) недавно были. но 20 платить никто не станет, конечно
Комментарий скрыт
Ну, конечно, Тюкавину и Батракову сразу топ-5 нужно, в какой-нибудь Ювентус минимум, Милан, или ПСЖ с Арсеналом. На меньшее просто не согласны. А то что там вкалывать надо и потеть, а не лениво в полноги как в РПЛ играть - это как нибудь на авось.
ОтветBlack Phoenix
Ну, конечно, Тюкавину и Батракову сразу топ-5 нужно, в какой-нибудь Ювентус минимум, Милан, или ПСЖ с Арсеналом. На меньшее просто не согласны. А то что там вкалывать надо и потеть, а не лениво в полноги как в РПЛ играть - это как нибудь на авось.
Ювентус сегодня, вполне вариант, как и Милан
ОтветBlack Phoenix
Ну, конечно, Тюкавину и Батракову сразу топ-5 нужно, в какой-нибудь Ювентус минимум, Милан, или ПСЖ с Арсеналом. На меньшее просто не согласны. А то что там вкалывать надо и потеть, а не лениво в полноги как в РПЛ играть - это как нибудь на авось.
Все они теперь смотрят на Сафонова и думают "а чем мы хуже?"
А чем плох турецкий чемпионат? Фенер, Галатасарай, Бешикташ - прямая дорога в ЕК
А про Польшу улыбнуло 😅😅😅
ОтветСергей Галынский
А чем плох турецкий чемпионат? Фенер, Галатасарай, Бешикташ - прямая дорога в ЕК А про Польшу улыбнуло 😅😅😅
Комментарий скрыт
ОтветСергей Галынский
А чем плох турецкий чемпионат? Фенер, Галатасарай, Бешикташ - прямая дорога в ЕК А про Польшу улыбнуло 😅😅😅
Дядя просто не в курсе за футбол вне границ России, давайте простим ему его незнание, но зачем он делает такие заявления если в голове нихрена нет, это другой вопрос...
Переживания родителей конечно понятны, но хотел бы успокоить их, никто огромные деньги не даст. Только Зенит, разве что...
А что в этом нападающем выдающегося? Таких пачками на любом трансферном рынке продают.
Ответленнорыч-абрамович
А что в этом нападающем выдающегося? Таких пачками на любом трансферном рынке продают.
А что в этом нападающем выдающегося?
____________
самомнение паспортиста из пешеход-лиги
Ответленнорыч-абрамович
А что в этом нападающем выдающегося? Таких пачками на любом трансферном рынке продают.
Легендой московского Динамо просто так не назовут☝️
Такие тюкавины в Турции во второй лиге играют
ОтветTor Tor_1116669828
Такие тюкавины в Турции во второй лиге играют
Чушь
20 млн. отступных, при чём тут Польша ?
Про Захаряна просто бред...
Топ клуб Турции очень неплохой вариант для " старта" , тут Еврокубки ,есть где себя проявить и засветиться.
Опять планов громадьё , а предложений похоже нет , может стоит угомониться и жить сегодняшним днём ?
В Польше прям спят и видят как подписывают игрока из России
ОтветАлексей Иванов
В Польше прям спят и видят как подписывают игрока из России
причём "за огромные деньги")))))
в польше нет больших денег
ОтветOkaka
в польше нет больших денег
Есть, но они ими бездумно не раскидываются
Ответltkmaby
Есть, но они ими бездумно не раскидываются
я про футбол
во-первых, причем в данном контексте Польша? во-вторых, с чего он взял, что кто-то придет за ним с большими деньгами? За Батраковым даже пока не пришли, хотя у него и в возрасте преимущество и статистика весьма неплохая в обоих своих сезонах на взрослом уровне и травм серьезных не получал как Тюкавин
Ответkorysh
во-первых, причем в данном контексте Польша? во-вторых, с чего он взял, что кто-то придет за ним с большими деньгами? За Батраковым даже пока не пришли, хотя у него и в возрасте преимущество и статистика весьма неплохая в обоих своих сезонах на взрослом уровне и травм серьезных не получал как Тюкавин
Не придёт - и не надо. Болельщикам Динамо его уход совершенно не нужен.
ОтветVir_Cotto
Не придёт - и не надо. Болельщикам Динамо его уход совершенно не нужен.
проблема в том, что тогда он, скорее всего, в Зенит уйдет рано или поздно
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