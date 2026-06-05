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Макрон показал на видео рукопожатие с Сафоновым

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в социальных сетях видео с приема футболистов «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы клуба в Лиге чемпионов.

Глава государства вместе с супругой Брижит встретил игроков и тренерский штаб парижан в своей официальной резиденции.

На опубликованных кадрах Макрон приветствует вингера Дезире Дуэ и российского вратаря Матвея Сафонова.

Сафонов первым из игроков «ПСЖ» зашел в Елисейский дворец. Аура Матвея – 🔥

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: соцсети Эммануэля Макрона
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Комментарии

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Что думают насчет этого жена Матвея и муж Макрона ?
ОтветDmitry Singular
Что думают насчет этого жена Матвея и муж Макрона ?
Мотя даже не посмотрел на него :))
ОтветDmitry Singular
Что думают насчет этого жена Матвея и муж Макрона ?
Бывшая уже пытается отсудить себе 25% рукопожатий
Через рукопожатие с Сафоновым хочет выстроить мостик к диалогу с Путиным
Ответarriva
Через рукопожатие с Сафоновым хочет выстроить мостик к диалогу с Путиным
Может к онлифанщиче?)мужик надоел ему уже 😅
Макрон Сафонова
ОтветDan Boyle
Макрон Сафонова
сафон макронова
ОтветDan Boyle
Макрон Сафонова
Микрофон Антонова
Вот так, через одно рукопожатие, Матвей Сафонов познакомился с Алексеем Паниным)
Президент Франции снял гайд по рукопожатию для Забарного
Ну всё, к вечеру ждите Макрона на Миротворце
Сегодня по ТВ: рукопожатие с Сафоновым — отмена санкций, безвиз с ЕС, поставки Леклерков и Мистралей России
ОтветNoken
Сегодня по ТВ: рукопожатие с Сафоновым — отмена санкций, безвиз с ЕС, поставки Леклерков и Мистралей России
А че, не ровен час.
С блогерами на ПМЭФ, вон, как носятся. И тут можно раскрутить
ОтветNoken
Сегодня по ТВ: рукопожатие с Сафоновым — отмена санкций, безвиз с ЕС, поставки Леклерков и Мистралей России
Подождите пару дней, по ТВ ещё не отошли от того что на ПМЭФ настоящий американец приехал
Записку передал кое-кому, а то дозвониться не может.
ОтветCHooMER
Записку передал кое-кому, а то дозвониться не может.
Через Сафонова надо передать-то!
Не понял, а где реклама перхоти с Витиньей ? Только ради неё нажал плэй на видосе, и такой облом
Макрон: "Матвей замолви слово за меня в Кремле".
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