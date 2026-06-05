Макрон показал на видео рукопожатие с Сафоновым

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в социальных сетях видео с приема футболистов «ПСЖ » в Елисейском дворце после победы клуба в Лиге чемпионов .

Глава государства вместе с супругой Брижит встретил игроков и тренерский штаб парижан в своей официальной резиденции.

На опубликованных кадрах Макрон приветствует вингера Дезире Дуэ и российского вратаря Матвея Сафонова .

Сафонов первым из игроков «ПСЖ» зашел в Елисейский дворец. Аура Матвея – 🔥