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Павел Мамаев: «Сколько у нас тренеров-экспертов на ТВ? Не заслуживают работу? Не должно быть такого, что приходит ноунейм-испанец, проваливает все, говорит про плохих игроков»

Павел Мамаев: наши тренеры-эксперты на телевидении не заслуживают работу?.

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением об отношении к российским тренерам.

«Я же не реформатор какой-то, чтобы что-то менять и ломать (смеется). Это вопрос к руководителям, которые взвешивают и принимают решения.

Я понимаю, если к нам приезжают тренеры, которые добились определенных успехов. Тут вопросов нет. У таких и ребята могут чему-то научиться.

Но когда берут какого-нибудь иностранца из Сербии или откуда-то еще… Сколько у нас тренеров-экспертов на телевидении? Они не заслуживают работу?

Я никогда не болел за «Локомотив», но у них играют одни россияне под руководством российского тренера. Хочешь или нет, ты начинаешь за них болеть и переживать просто потому, что играют все наши.

Кто из иностранцев у нас добился результата в чемпионате? Каррера в 2017-м? Зато среди россиян чемпионат выигрывали Семак, Мусаев, Семин, Бердыев, Газзаев! Был еще Спаллетти, но это человек с именем.

А сейчас привозят таких людей, что даже не хочется переживать за команду. Взяли испанцев в «Сочи» (команду ранее тренировал Роберт Морено – Спортс’‘), которые пришли и были всем недовольны.

В итоге команду потопили и отдали с нулем очков бедному Осинькину. Жалко его. Он все силы прикладывал, чтобы спасти.

Не должно быть такого, что приходит какой-то ноунейм-испанец, проваливает все, потом говорит про плохих игроков, а спасать идет Осинькин. Жалко российских тренеров», – сказал Павел Мамаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoПавел Мамаев
logoСочи
logoИгорь Осинькин
logoпремьер-лига Россия
logoЛучано Спаллетти
logoМассимо Каррера
logoКурбан Бердыев
logoВалерий Газзаев
logoМурад Мусаев
logoСергей Семак
logoЮрий Семин
logoЧемпионат.com
лимит на легионеров

Комментарии

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К какой категории относится Эмери, проваливший всё в Спартаке, но с именем в Европе?
ОтветКамбоджа Иванов
К какой категории относится Эмери, проваливший всё в Спартаке, но с именем в Европе?
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Ответwestport70
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До Спартака он тренировал Валенсию, сложно говорить о неизвестности)
Круговорот физруков и так есть в нашем футболе. Алгоритм простой:
1. Тренера-эксперта (Юран, Талалаев, Рахимов, Шалимов, Черчесов, Карпин, Гончаренко) подвала таблицы РПЛ снимают с должности…
2. Тот идет на матч тв экспертом, на место него идет замена с матч тв в этот клуб.
3. Тренер-эксперт которого уволили рассказывает на матч тв, что не получилось и почему, пока в подвале рпл тренирует другой тренер-эксперт.
4. Вернитесь в пункт 1.
А не плохо придумали наши перекатиполе-тренеры... Пока работы нет - эскспертствуют на тв, чтобы о них не забыли. Потом работают, когда такой же как они провалятся в очередной раз. Потом сами провалятся и снова на тв... Бездари. Хоть бы один Рахимов/лалалаев/шалимов и иже с ними выиграли бы хотя бы на уровне кубка...
ОтветUrs Trops
А не плохо придумали наши перекатиполе-тренеры... Пока работы нет - эскспертствуют на тв, чтобы о них не забыли. Потом работают, когда такой же как они провалятся в очередной раз. Потом сами провалятся и снова на тв... Бездари. Хоть бы один Рахимов/лалалаев/шалимов и иже с ними выиграли бы хотя бы на уровне кубка...
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Ответwestport70
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В прошлой нормальной жизне выход в еврокубки - показатель. Сейчас такого мерила нет. Поэтому даже обсуждать смысла нет. И да, мерило всему - результат
Хочется спросить. А зачем иностранному "тренеру, который добился определённых успехов" сейчас ехать в нашу Лигу? Ну реально, какая может быть мотивация, кроме охулиардов какому-нибудь едущему с ярмарки Гению Тренерского Цеха, за выплату которых "непонятно зачем" в наши "трудные времена" клуб будут точно так же критиковать? Естественно, что сюда едут разнообразные рисковые мужики, которые пытаются как-то засветиться и поднять свой уровень.

И да, ещё вопрос. А кто из наших бедных тренеров-экспертов сам вышел на какой-то более высокий уровень, нежели наше любимое болотце? Карпуха тренировал аж саму Мальорку (неудачно), угорающий над всеми в подкастах Лёня тренировал в Англии Халл, щас китайцев тащит (так он и не жалуется), ещё Юран тренировал вторую лигу Турции (привет, Туфан). Может, я забыл какого-то волшебника? Где выпускники знаменитой отечественной тренерской школы, футбол каких планет солнечной системы они поднимают на новый уровень?
ОтветPitts
Хочется спросить. А зачем иностранному "тренеру, который добился определённых успехов" сейчас ехать в нашу Лигу? Ну реально, какая может быть мотивация, кроме охулиардов какому-нибудь едущему с ярмарки Гению Тренерского Цеха, за выплату которых "непонятно зачем" в наши "трудные времена" клуб будут точно так же критиковать? Естественно, что сюда едут разнообразные рисковые мужики, которые пытаются как-то засветиться и поднять свой уровень. И да, ещё вопрос. А кто из наших бедных тренеров-экспертов сам вышел на какой-то более высокий уровень, нежели наше любимое болотце? Карпуха тренировал аж саму Мальорку (неудачно), угорающий над всеми в подкастах Лёня тренировал в Англии Халл, щас китайцев тащит (так он и не жалуется), ещё Юран тренировал вторую лигу Турции (привет, Туфан). Может, я забыл какого-то волшебника? Где выпускники знаменитой отечественной тренерской школы, футбол каких планет солнечной системы они поднимают на новый уровень?
Только Непомнящий. Только Камерун.
Если будут играть только наши и тренировать они же, то мы будем на уровне Фарерских островов
ОтветКруглый Квадрат_1117115255
Если будут играть только наши и тренировать они же, то мы будем на уровне Фарерских островов
Так уже
ОтветКруглый Квадрат_1117115255
Если будут играть только наши и тренировать они же, то мы будем на уровне Фарерских островов
если и брать игроков или тренеров из-за рубежа, то это должны быть не неизвестные звиздюки, ничего не добившиеся, а какие-то известные игроки и тренеры, тогда и вопросов не будет... например, Зенит, брал Адвоката, Спаллетти, Виллаш-Боаша, Луческу, Манчини и т.д.... все известные, заслуженные тренеры, которые добились до Зенита многого... а что добилась толпа молодых неизвестных звиздюков из Европы, которых тащат сюда горе-руководители, в других клубах? ничего
Чем заслуживают работы эти эксперты на тв?
ОтветМакс Кузьменков_1116601539
Чем заслуживают работы эти эксперты на тв?
а чем заслуживают работы ноунеймы из Европы? которых в их стране не только на ТВ, а и в футболе то никто не знает
ОтветМакс Кузьменков_1116601539
Чем заслуживают работы эти эксперты на тв?
Черчесов, Талалаев, Евсеев были экспертами, но пришли и подняли клубы до "еврокубковой зоны", вытащили из зоны стыков или спасли от прямого вылета
Да ладно на ТВ работают, а сколько ещё за телевизором следят, кого не пускают на ТВ. Разве они не заслужили шанс? Можно и им дать шанс. Отечественные же, тоже заслужили
Это их всех Мостовой подговорил чтоли на испанских тренеров бочку гнать?))
Что-то зачастили
Сколько у нас тренеров-экспертов на телевидении? Они не заслуживают работу?
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Заслуживают. Мётлы в руки и вперёд.
А много ли проку от Юрана и Шалимова? Их постоянно выгоняют из клуба после 1-1.5 лет "работы". И почти всегда это клубы из подвала табилицы. Тихонов не потянул крылышки, раза 2 заходил в Енисей - и оттуда его убирали. Аленичев аналогично, 2 захода в Енисей, 2 увольнения изза неудовлетворительных результатов, + Спартак недолго тренировал. И теперь они никому не нужны, а в лигу пониже они идти работать не хотят видимо. Те, кто востребованы: Карпин, Семак, Черчесов, Слуцкий - они работают, у них почти нет простоев.
Испанец в Сочи - Морено - помощник главного тренера сборной Испании, тренер сборной Испании после ухода Энрике, главный тренер Монако и Гранады, работал с Энрике в Барселоне и выиграл требл в 2015 году. Он точно не noname. Вот сам Павлик для Европы - наверняка неизвестный noname.
Паша своими заявлениями похож на молодую версию шута мостового. Тот более старый, вот и брюзжит много. Паша к такому же брюзжанию придет лет через 15
ОтветСтопкин
А много ли проку от Юрана и Шалимова? Их постоянно выгоняют из клуба после 1-1.5 лет "работы". И почти всегда это клубы из подвала табилицы. Тихонов не потянул крылышки, раза 2 заходил в Енисей - и оттуда его убирали. Аленичев аналогично, 2 захода в Енисей, 2 увольнения изза неудовлетворительных результатов, + Спартак недолго тренировал. И теперь они никому не нужны, а в лигу пониже они идти работать не хотят видимо. Те, кто востребованы: Карпин, Семак, Черчесов, Слуцкий - они работают, у них почти нет простоев. Испанец в Сочи - Морено - помощник главного тренера сборной Испании, тренер сборной Испании после ухода Энрике, главный тренер Монако и Гранады, работал с Энрике в Барселоне и выиграл требл в 2015 году. Он точно не noname. Вот сам Павлик для Европы - наверняка неизвестный noname. Паша своими заявлениями похож на молодую версию шута мостового. Тот более старый, вот и брюзжит много. Паша к такому же брюзжанию придет лет через 15
А помощника помощника но.тренера можно считать статусным европейским специалистом ?
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