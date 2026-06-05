Павел Мамаев: «Сколько у нас тренеров-экспертов на ТВ? Не заслуживают работу? Не должно быть такого, что приходит ноунейм-испанец, проваливает все, говорит про плохих игроков»
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением об отношении к российским тренерам.
«Я же не реформатор какой-то, чтобы что-то менять и ломать (смеется). Это вопрос к руководителям, которые взвешивают и принимают решения.
Я понимаю, если к нам приезжают тренеры, которые добились определенных успехов. Тут вопросов нет. У таких и ребята могут чему-то научиться.
Но когда берут какого-нибудь иностранца из Сербии или откуда-то еще… Сколько у нас тренеров-экспертов на телевидении? Они не заслуживают работу?
Я никогда не болел за «Локомотив», но у них играют одни россияне под руководством российского тренера. Хочешь или нет, ты начинаешь за них болеть и переживать просто потому, что играют все наши.
Кто из иностранцев у нас добился результата в чемпионате? Каррера в 2017-м? Зато среди россиян чемпионат выигрывали Семак, Мусаев, Семин, Бердыев, Газзаев! Был еще Спаллетти, но это человек с именем.
А сейчас привозят таких людей, что даже не хочется переживать за команду. Взяли испанцев в «Сочи» (команду ранее тренировал Роберт Морено – Спортс’‘), которые пришли и были всем недовольны.
В итоге команду потопили и отдали с нулем очков бедному Осинькину. Жалко его. Он все силы прикладывал, чтобы спасти.
Не должно быть такого, что приходит какой-то ноунейм-испанец, проваливает все, потом говорит про плохих игроков, а спасать идет Осинькин. Жалко российских тренеров», – сказал Павел Мамаев.
1. Тренера-эксперта (Юран, Талалаев, Рахимов, Шалимов, Черчесов, Карпин, Гончаренко) подвала таблицы РПЛ снимают с должности…
2. Тот идет на матч тв экспертом, на место него идет замена с матч тв в этот клуб.
3. Тренер-эксперт которого уволили рассказывает на матч тв, что не получилось и почему, пока в подвале рпл тренирует другой тренер-эксперт.
4. Вернитесь в пункт 1.
И да, ещё вопрос. А кто из наших бедных тренеров-экспертов сам вышел на какой-то более высокий уровень, нежели наше любимое болотце? Карпуха тренировал аж саму Мальорку (неудачно), угорающий над всеми в подкастах Лёня тренировал в Англии Халл, щас китайцев тащит (так он и не жалуется), ещё Юран тренировал вторую лигу Турции (привет, Туфан). Может, я забыл какого-то волшебника? Где выпускники знаменитой отечественной тренерской школы, футбол каких планет солнечной системы они поднимают на новый уровень?
Что-то зачастили
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Заслуживают. Мётлы в руки и вперёд.
Испанец в Сочи - Морено - помощник главного тренера сборной Испании, тренер сборной Испании после ухода Энрике, главный тренер Монако и Гранады, работал с Энрике в Барселоне и выиграл требл в 2015 году. Он точно не noname. Вот сам Павлик для Европы - наверняка неизвестный noname.
Паша своими заявлениями похож на молодую версию шута мостового. Тот более старый, вот и брюзжит много. Паша к такому же брюзжанию придет лет через 15