Павел Мамаев: «Сколько у нас тренеров-экспертов на ТВ? Не заслуживают работу? Не должно быть такого, что приходит ноунейм-испанец, проваливает все, говорит про плохих игроков»

Павел Мамаев: наши тренеры-эксперты на телевидении не заслуживают работу?.

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением об отношении к российским тренерам.

«Я же не реформатор какой-то, чтобы что-то менять и ломать (смеется). Это вопрос к руководителям, которые взвешивают и принимают решения.

Я понимаю, если к нам приезжают тренеры, которые добились определенных успехов. Тут вопросов нет. У таких и ребята могут чему-то научиться.

Но когда берут какого-нибудь иностранца из Сербии или откуда-то еще… Сколько у нас тренеров-экспертов на телевидении? Они не заслуживают работу?

Я никогда не болел за «Локомотив», но у них играют одни россияне под руководством российского тренера. Хочешь или нет, ты начинаешь за них болеть и переживать просто потому, что играют все наши.

Кто из иностранцев у нас добился результата в чемпионате? Каррера в 2017-м? Зато среди россиян чемпионат выигрывали Семак, Мусаев, Семин, Бердыев, Газзаев! Был еще Спаллетти, но это человек с именем.

А сейчас привозят таких людей, что даже не хочется переживать за команду. Взяли испанцев в «Сочи » (команду ранее тренировал Роберт Морено – Спортс’‘), которые пришли и были всем недовольны.

В итоге команду потопили и отдали с нулем очков бедному Осинькину. Жалко его. Он все силы прикладывал, чтобы спасти.

Не должно быть такого, что приходит какой-то ноунейм-испанец, проваливает все, потом говорит про плохих игроков, а спасать идет Осинькин . Жалко российских тренеров», – сказал Павел Мамаев.