Алексей Батраков: «Зенит» точно не мотивирует на фоне Европы. Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу – тоже буду счастлив»
Алексей Батраков: «Зенит» точно не мотивирует на фоне Европы.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что его не мотивирует возможный переход в «Зенит» на фоне перспективы отъезда в Европу.
В прошедшем сезоне хавбек забил 13 голов и сделал 9 передач в 28 матчах Мир РПЛ. Известно, что «ПСЖ» проявляет интерес к футболисту.
– Ты спокойно говорил: «Возможно, перехода в Европу никогда и не случится».
– Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив.
– Ощущаешь, что уперся в потолок в РПЛ?
– Нет.
– Аршавин недавно заявил: «Если Батракова позовет «Зенит», надо переходить». Перейдешь?
– На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует, – сказал Алексей Батраков.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Комментарии
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Все-таки он изначально высокого уровня (игрок основы сборной) — не из подающих надежды вроде Коваленко (даже в сборную не вызывался), который закономерно сел. Скорее пример Глушенкова тут актуален.
Как ему правильно поступить Алексею поможет советом агент , семья и собственные хотелки.
Его жизнь , его выбор.
Они его продажей дырку в лярд пытаются заткнуть. Только покупателей нет, вот в чем дело.