Алексей Батраков: «Зенит» точно не мотивирует на фоне Европы. Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу – тоже буду счастлив»

Алексей Батраков: «Зенит» точно не мотивирует на фоне Европы.

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков заявил, что его не мотивирует возможный переход в «Зенит» на фоне перспективы отъезда в Европу.

В прошедшем сезоне хавбек забил 13 голов и сделал 9 передач в 28 матчах Мир РПЛ . Известно, что «ПСЖ» проявляет интерес к футболисту.

– Ты спокойно говорил: «Возможно, перехода в Европу никогда и не случится».

– Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив.

– Ощущаешь, что уперся в потолок в РПЛ?

– Нет.

– Аршавин недавно заявил: «Если Батракова позовет «Зенит», надо переходить». Перейдешь?

– На фоне Европы «Зенит » точно не мотивирует, – сказал Алексей Батраков.

В «ПСЖ» есть место для Батракова