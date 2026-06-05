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Алексей Батраков: «Зенит» точно не мотивирует на фоне Европы. Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу – тоже буду счастлив»

Алексей Батраков: «Зенит» точно не мотивирует на фоне Европы.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что его не мотивирует возможный переход в «Зенит» на фоне перспективы отъезда в Европу.

В прошедшем сезоне хавбек забил 13 голов и сделал 9 передач в 28 матчах Мир РПЛ. Известно, что «ПСЖ» проявляет интерес к футболисту.

– Ты спокойно говорил: «Возможно, перехода в Европу никогда и не случится».

– Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив.

– Ощущаешь, что уперся в потолок в РПЛ?

– Нет.

– Аршавин недавно заявил: «Если Батракова позовет «Зенит», надо переходить». Перейдешь?

– На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует, – сказал Алексей Батраков.

В «ПСЖ» есть место для Батракова

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»37384 голоса
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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Комментарии

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Да вроде Леха всегда говорил, что если не Европа, то в Локо останется. Ему 20 лет, а на нем уже крест поставили, будто он сам отказался от Европы и уже не уедет)
ОтветRoman
Да вроде Леха всегда говорил, что если не Европа, то в Локо останется. Ему 20 лет, а на нем уже крест поставили, будто он сам отказался от Европы и уже не уедет)
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ОтветBalt
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Вы упустили ключевой посыл - ему 20 лет. Всего лишь. Предложения будут, все зависит от него, если не снизит требования к себе. Даже это ТО только началось же, с чего решили что никуда не перейдёт, не понимаю...
Главный игровой скилл Алексея — здравомыслие. Очень редкий талант, знаете ли
ОтветTrequartista_8
Главный игровой скилл Алексея — здравомыслие. Очень редкий талант, знаете ли
Этого скила ой как не хватило Бакаеву, Ахметову, Караваеву, Чистякову, Адамову, Волкову и прочим Суторминым и Новосельцевым. Паспорт есть, блеснули в своих командах и согласились сидеть под латиносами Зенита на лавке... Вроде бы все сейчас одобряют и советуют Сперцяну выбрать жирный контракт и ехать к арабам, но там то он поедет действительно играть а не сидеть, и будет играть в компании звёзд европейского футбола которые сделали точно такой же финансово выгодный выбор.
ОтветМаксим Прокофьев
Этого скила ой как не хватило Бакаеву, Ахметову, Караваеву, Чистякову, Адамову, Волкову и прочим Суторминым и Новосельцевым. Паспорт есть, блеснули в своих командах и согласились сидеть под латиносами Зенита на лавке... Вроде бы все сейчас одобряют и советуют Сперцяну выбрать жирный контракт и ехать к арабам, но там то он поедет действительно играть а не сидеть, и будет играть в компании звёзд европейского футбола которые сделали точно такой же финансово выгодный выбор.
Караваев до травмы был основным в зените. Бакаев изначально шел под малкома и было понятно, что он в запасе будет сидеть. Чистяков не плохо поиграл за зенит , не всегда в основе, но была пара сезонов , где он очень часто играл. Адамов и волков аля Бакаев , их брали на подмену и они прекрасно знали, на что идут. Есть и другие примеры, когда из клубов рпл в зенит переходили и играли ключевые роли. Тот же Дзюба, тот же глушенков, мостовой. Я уж не беру золотое время Спаллети и Адвоката.
Правильно мыслит Алексей. Переходить в Петербург нет смысла, опять вместо него ставку сделают на какого-нибудь латиноса а Леха не будет играть.
ОтветFilarse
Правильно мыслит Алексей. Переходить в Петербург нет смысла, опять вместо него ставку сделают на какого-нибудь латиноса а Леха не будет играть.
Специально сажать его на лавку особенно в условиях лимита никто не будет. А если есть уверенность, что он проиграет конкуренцию тем, кто там сейчас, то что ему тогда в ПСЖ делать?

Все-таки он изначально высокого уровня (игрок основы сборной) — не из подающих надежды вроде Коваленко (даже в сборную не вызывался), который закономерно сел. Скорее пример Глушенкова тут актуален.
ОтветFilarse
Правильно мыслит Алексей. Переходить в Петербург нет смысла, опять вместо него ставку сделают на какого-нибудь латиноса а Леха не будет играть.
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Адекватно, вообще надеюсь, что все же уедет в Европу, не стоит здесь чахнуть
Да уж, смысла без ЛЧ из Локо в Зенит переходить? В Локо что, платят прям так мало что прям концы с концами не свести? Ладно из нашей бедной Балтики перешёл на з/п в 4 раза больше Андраде, или ранее Латышонок, но такой шаг от Батракова был бы абсолютно необоснованным. Но вот агентам.... О, тех хлебом не корми, а без разницы куда подопечный переходит лишь бы с коммиссей не обидели по результатам сделки. )
ОтветBalt
Да уж, смысла без ЛЧ из Локо в Зенит переходить? В Локо что, платят прям так мало что прям концы с концами не свести? Ладно из нашей бедной Балтики перешёл на з/п в 4 раза больше Андраде, или ранее Латышонок, но такой шаг от Батракова был бы абсолютно необоснованным. Но вот агентам.... О, тех хлебом не корми, а без разницы куда подопечный переходит лишь бы с коммиссей не обидели по результатам сделки. )
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ОтветВоскресенец
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Лучше вообще не выиграть золото этого забытого богом чемпионата, чем выиграть его с Зенитом
👏 крепись, Алексей, и не отступай от своей цели. Разница в больших и очень больших деньгах не вспомнится, а эмоции и удовлетворение от «я это сделал» или хотя бы «я попытался сделать все, что возможно» - бесценны. А перейти на жирный контракт в РПЛ при нынешних лимитах - всегда можно успеть
Красава, Лёша! Какой смысл карьеру губить, переходя в болото в болоте? Если уж не ПСЖ, то точно из Европы предложения будут
Давайте успокоимся и прекратим решать судьбу игрока .
Как ему правильно поступить Алексею поможет советом агент , семья и собственные хотелки.
Его жизнь , его выбор.
Какую славу он собирается приносить Локомотиву?
Они его продажей дырку в лярд пытаются заткнуть. Только покупателей нет, вот в чем дело.
В Зените можно за три года все трофеи собрать, потом уехать в ПСЖ. В локо можно биться за 8-ку, учитывая слухи про долги клуба.
Ответcizoch
В Зените можно за три года все трофеи собрать, потом уехать в ПСЖ. В локо можно биться за 8-ку, учитывая слухи про долги клуба.
Какие долги? Все это уже давно опровергли
ОтветМихаил Блинов
Какие долги? Все это уже давно опровергли
Чистый долг ОАО «РЖД» составляет 3,33 трлн рублей - видимо у РЖД он с пустоты
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