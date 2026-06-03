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Александр Тихонов: «Сафонов не за Россию, а за французов играет, называть его главным российским спортсменом не стоит. Пусть зарабатывает, если мы сами платить не можем»

Александр Тихонов: Сафонов не за Россию, а за французов играет.

Александр Тихонов отметил, что Матвей Сафонов играет не за Россию, а за французов.

«Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов, и ему предлагают звание заслуженного мастера спорта. Но называть его главным российским спортсменом не стоит. Он не за Россию, а за французов играет.

Пусть играет на здоровье, зарабатывает деньги, если мы сами платить не можем», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»35250 голосов
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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logoлига 1 Франция
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ЗМС

Комментарии

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Тогда и Овечкин за недружественную нам страну играет
ОтветМихаил Лубянский
Тогда и Овечкин за недружественную нам страну играет
Сейчас временно почти дружественная !
ОтветOldRedWhite
Сейчас временно почти дружественная !
сложный момент!)
Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение»

Александр Тихонов: «Овечкина можно назвать лучшим хоккеистом в истории. Ему было 11, когда я подарил календарик и написал, что быть ему «великим Александром»

Дайте деду💊💊💊
Ответrigobersong
Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение» Александр Тихонов: «Овечкина можно назвать лучшим хоккеистом в истории. Ему было 11, когда я подарил календарик и написал, что быть ему «великим Александром» Дайте деду💊💊💊
24.12.2025 Александр Тихонов:: "Овечкин не лучший спортсмен России. Он играет в США, а не в нашей стране."
Дед поплыл а ему звонят в поисках шизы для заголовков
Ответrigobersong
Александр Тихонов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальное решение» Александр Тихонов: «Овечкина можно назвать лучшим хоккеистом в истории. Ему было 11, когда я подарил календарик и написал, что быть ему «великим Александром» Дайте деду💊💊💊
Складывается впечатление, что таких таблеток, которые нужно дать деду еще не придумали.
Уму непостижимо. Нет, чтоб отдать должное идет сплошной высер.
Боже. Если российский игрок добился какого-то успеха зарубежом, то сразу вылезает кодла, которая хочет примазаться и примазать.
ОтветNoken
Боже. Если российский игрок добился какого-то успеха зарубежом, то сразу вылезает кодла, которая хочет примазаться и примазать.
Комментарий скрыт
ОтветNoken
Боже. Если российский игрок добился какого-то успеха зарубежом, то сразу вылезает кодла, которая хочет примазаться и примазать.
Кодла сама по себе не вылезает. А вот журналисты, интересующиеся мнением Тихонова, Журовой, Мостового... Нет приличных слов в их адрес
ОтветЫмгыр Ван Эмрайс
🤦‍♂️
А что Вы так удивляетесь ?
Человека с более омерзительной репутацией среди ветеранов отечественного спорта просто не существует.
Во всяком случае из ныне живущих !
ОтветOldRedWhite
А что Вы так удивляетесь ? Человека с более омерзительной репутацией среди ветеранов отечественного спорта просто не существует. Во всяком случае из ныне живущих !
А как же Третьяк? Роднина?😳
Господи,да что ты аткое несешь
а Овечкин за кого играет, коли нам его в качестве иконы навязывают?
ОтветБезызбежноНаКрасный
а Овечкин за кого играет, коли нам его в качестве иконы навязывают?
За Путинтим
А Овнчкин? Играет за подлых америкосов....А ему оды пели все....
ОтветSobachkin
А Овнчкин? Играет за подлых америкосов....А ему оды пели все....
он за сборную играл
ОтветРауль Эндимион
он за сборную играл
Так и Сафонов играет
тогда по логике Овечкин и другие наши хоккеисты за США? Александр ты что пьешь?
Нет предела человеческой мерзости (тьфу, патриотизму). У нас в публичном пространстве ни одного адекватного «патриота». Всегда несут какую-то грязь и чушь.
Вообще звания надо давать только за игры за сборную или у себя в чемпионате иди вообще отменить
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