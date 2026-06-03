Александр Тихонов: «Сафонов не за Россию, а за французов играет, называть его главным российским спортсменом не стоит. Пусть зарабатывает, если мы сами платить не можем»
Александр Тихонов: Сафонов не за Россию, а за французов играет.
Александр Тихонов отметил, что Матвей Сафонов играет не за Россию, а за французов.
«Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов, и ему предлагают звание заслуженного мастера спорта. Но называть его главным российским спортсменом не стоит. Он не за Россию, а за французов играет.
Пусть играет на здоровье, зарабатывает деньги, если мы сами платить не можем», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»35250 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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Уму непостижимо. Нет, чтоб отдать должное идет сплошной высер.
Человека с более омерзительной репутацией среди ветеранов отечественного спорта просто не существует.
Во всяком случае из ныне живущих !