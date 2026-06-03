Александр Тихонов: «Сафонов не за Россию, а за французов играет, называть его главным российским спортсменом не стоит. Пусть зарабатывает, если мы сами платить не можем»

Александр Тихонов: Сафонов не за Россию, а за французов играет.

Александр Тихонов отметил, что Матвей Сафонов играет не за Россию, а за французов.

«Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов , и ему предлагают звание заслуженного мастера спорта. Но называть его главным российским спортсменом не стоит. Он не за Россию, а за французов играет.

Пусть играет на здоровье, зарабатывает деньги, если мы сами платить не можем», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.