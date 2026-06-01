«Ливерпуль» готов платить Ираоле 10 млн фунтов в год. Слот получал столько же (ESPN)
«Ливерпуль» готов платить Ираоле 10 млн фунтов в год.
«Ливерпуль» начнет переговоры с экс-тренером «Борнмута» Андони Ираолой на этой неделе.
После того как «вишни» под руководством 43-летнего испанца впервые вышли в еврокубки, Ираола попросил увеличения зарплаты до 10 млн фунтов в год, но «Борнмут» не смог удовлетворить условия тренера, поэтому стороны не стали продлевать контракт.
«Ливерпуль» между тем готов платить Ираоле такую сумму – прежний тренер «красных» Арне Слот зарабатывал столько же, сообщает ESPN.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Комментарии
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А у Ливерпуля много матчей и малая глубина состава.
Если помогут Адони с глубиной - шансы есть, а если как обычно будут дыры по позициям - жди травм и усталости основных игроков.
Ираола обьявил об уходе еще в середине апреля, когда борьба за еврокубковую зону была в самом разгаре, а играть было еще 10 туров.
У него был контракт на 3 года, он его не продлевал.
Информации об увеличение зарплаты после чемпионства я не видел.
Ираола тот еще жук оказывается, такую зп у Борнмута пытался стрясти. Топ клубы далеко не всегда дают такие зп.