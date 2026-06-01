«Ливерпуль» готов платить Ираоле 10 млн фунтов в год. Слот получал столько же (ESPN)

«Ливерпуль» готов платить Ираоле 10 млн фунтов в год.

«Ливерпуль » начнет переговоры с экс-тренером «Борнмута » Андони Ираолой на этой неделе.

После того как «вишни» под руководством 43-летнего испанца впервые вышли в еврокубки, Ираола попросил увеличения зарплаты до 10 млн фунтов в год, но «Борнмут» не смог удовлетворить условия тренера, поэтому стороны не стали продлевать контракт.

«Ливерпуль» между тем готов платить Ираоле такую сумму – прежний тренер «красных» Арне Слот зарабатывал столько же, сообщает ESPN.