0

«Ливерпуль» готов платить Ираоле 10 млн фунтов в год. Слот получал столько же (ESPN)

«Ливерпуль» готов платить Ираоле 10 млн фунтов в год.

«Ливерпуль» начнет переговоры с экс-тренером «Борнмута» Андони Ираолой на этой неделе.

После того как «вишни» под руководством 43-летнего испанца впервые вышли в еврокубки, Ираола попросил увеличения зарплаты до 10 млн фунтов в год, но «Борнмут» не смог удовлетворить условия тренера, поэтому стороны не стали продлевать контракт.

«Ливерпуль» между тем готов платить Ираоле такую сумму – прежний тренер «красных» Арне Слот зарабатывал столько же, сообщает ESPN.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»30832 голоса
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoАндони Ираола
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoденьги
logoБорнмут

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Полагаю Ливерпуль в яблочко попадает, взяв Ираолу
ОтветBenjamin
Полагаю Ливерпуль в яблочко попадает, взяв Ираолу
Есть один минус - Ираола исповедует крайне энергозатратный футбол.
А у Ливерпуля много матчей и малая глубина состава.
Если помогут Адони с глубиной - шансы есть, а если как обычно будут дыры по позициям - жди травм и усталости основных игроков.
ОтветBenjamin
Полагаю Ливерпуль в яблочко попадает, взяв Ираолу
Комментарий скрыт
Дезинформация.
Ираола обьявил об уходе еще в середине апреля, когда борьба за еврокубковую зону была в самом разгаре, а играть было еще 10 туров.
Ждем подписания. Футбол Ираолы это то что нужно ливерпулю.
Удивляет число оптимистов, считающих его оптимальный кандидатурой. Ну, будем надеяться, что все сложится хорошо.
ОтветU
Удивляет число оптимистов, считающих его оптимальный кандидатурой. Ну, будем надеяться, что все сложится хорошо.
Так человек реально классный футбол в командах дает, оптимизм обоснован. Борнмут в ЛЕ просто так не выводят
Ну посмотрим. Выглядит, как авантюра со стороны руководства Ливерпуля. Слота, конечно же, нужно было увольнять, но брать вместо него выскочку, когда приглашения ждал Алонсо - знаковая фигура для англичан. Это странно.
ОтветРжевский
Ну посмотрим. Выглядит, как авантюра со стороны руководства Ливерпуля. Слота, конечно же, нужно было увольнять, но брать вместо него выскочку, когда приглашения ждал Алонсо - знаковая фигура для англичан. Это странно.
АЛОНСО САМ ЛИВЕРПУЛЮ ОТКАЗАЛ. Зла уже не хватает
ОтветLIVERPOOL 2006
АЛОНСО САМ ЛИВЕРПУЛЮ ОТКАЗАЛ. Зла уже не хватает
откуда такая информация?
Платить как за двоих Ире и Оле по 5 лямов.
Посмотрим, футбол классный показывает
Слот начал получать столько, только после победы в апл. Сходу столько платить тренеру без опыта в топ клубах, такое себе
ОтветCity 100 points
Слот начал получать столько, только после победы в апл. Сходу столько платить тренеру без опыта в топ клубах, такое себе
Откуда такая информация?

У него был контракт на 3 года, он его не продлевал.

Информации об увеличение зарплаты после чемпионства я не видел.
ОтветMega-Torres
Откуда такая информация? У него был контракт на 3 года, он его не продлевал. Информации об увеличение зарплаты после чемпионства я не видел.
Вообще везде информация про 6.5 млн,ф у Слота, откуда вообще 10 взяли.
Ираола тот еще жук оказывается, такую зп у Борнмута пытался стрясти. Топ клубы далеко не всегда дают такие зп.
Очень адекватно!
Ираола - хороший выбор. По крайней мере, соперники будут опасаться играть, учитывая прессинг-стиль испанца
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» и Ираола начнут официальные переговоры на следующей неделе (BBC)
31 мая, 17:50
Ираола пока не отказал «Байеру». Будущее тренера «Борнмута» зависит от переговоров с «Ливерпулем» (Флориан Плеттенберг)
31 мая, 14:12
Каррагер об Ираоле в «Ливерпуле»: «Прессинг – важная составляющая ДНК команды, но когда вы зовете нового тренера в топ-клуб АПЛ, то думаете: «Сможет ли он принести титул?»
31 мая, 13:50
Рекомендуем
Главные новости
Гришин мог возглавить ЦСКА дважды: «Лично разговаривал с Гинером. В первый раз остался Слуцкий, во второй – назначили Гончаренко»
42 минуты назад
Перепалка Мусаева и Мостового, Андреева и Зверев в полуфинале «Ролан Гаррос», старт финалов Кубка Стэнли и лиги ВТБ, федерация русской тройки и другие новости
сегодня, 06:10
Самая неожиданная футбольная пара дня: Бекхэм и Игнашевич. Кого знаете лучше?
сегодня, 06:00Тесты и игры
«Ибрагимов будет игроком суперкласса для сборной, если все сложится. Он сможет приносить результат». Корнеев о 18-летнем хавбеке «МЮ»
сегодня, 05:23
Зырянов о продлении Ерохина: «Многие из футбольного мира говорят, что у нас очень семейный клуб – преемственный. И в этом «Зениту» завидуют по-хорошему»
сегодня, 04:15
Владислав Саусь: «Все должны понимать, что «Спартак» – претендент на чемпионство и победу в Кубке в каждом сезоне»
сегодня, 03:41
Умяров про 0:1 с Египтом: «Нам не хватает чуть из-за отстранения. В РПЛ нет таких соперников и скоростей»
сегодня, 03:26
Генич о Мостовом: «Если назовет меня «полуфутболистом», косых взглядов с моей стороны не будет. Это нормально, когда поигравшие за сборную относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал»
сегодня, 02:51
Габулов о Сафонове: «Показывает игру лучшего вратаря Европы. Он ключевая фигура в «ПСЖ»
сегодня, 02:13
Моуринью одобрил переход Конате в «Реал». Зарплата защитника будет на уровне Трента (Cadena SER)
сегодня, 01:47
Ко всем новостям
Последние новости
Крупи из «Борнмута» мечтает о переходе в «ПСЖ». 19-летний форвард также интересен «Арсеналу», «Барсе», «Баварии», «Ман Сити» и «Челси» (Footmercato)
3 минуты назад
Умяров об Ибрагимове: «Видно, что технически оснащенный, может взять на себя игру. Интересно будет посмотреть на него в официальных играх»
26 минут назад
Зырянов о результативности Соболева: «В «Зените» только рады, что Саша стал забивать, практически в каждом матче победные голы»
сегодня, 06:18
Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 выставят на аукцион Sotheby’s. Стартовая цена – свыше 6 млн долларов
сегодня, 05:59Фото
Семин о 79-летии: «Если не сделаю серию упражнений, на целый день энергии не хватит. Убрал из рациона сладкое. мучное»
сегодня, 05:37
Товарищеские матчи. Гаити разгромила Новую Зеландию, Нидерланды против Алжира, Италия сыграет с Люксембургом
сегодня, 05:07
Аль-Хелайфи о 2-й победе в ЛЧ: «Благодарен каждому сотруднику клуба. В «ПСЖ» не все чемпионы находятся на поле»
сегодня, 04:52
Юрий Семин: «В моем возрасте можно спокойно тренировать. Но душа к работе немножечко остыла – нет уже той энергетики, азарта»
сегодня, 04:30
«Ньюкасл» продлил контракт с Шером на год. 34-летний защитник провел 251 матч за «сорок»
сегодня, 03:57
Пономарев о новом контракте Акинфеева с ЦСКА: «Хорошо отношусь. Заменит Торопа, если что. Но лучше бы Игорь закончил в этом году»
сегодня, 03:09
Рекомендуем