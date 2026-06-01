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Сафонов о двух победах в ЛЧ: «Мой пример показывает, что можно просто начать тренироваться. Я плаванием вообще занимался до 10 лет»

Сафонов о двух победах в ЛЧ: я плаванием вообще занимался до 10 лет.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после двух побед в Лиге чемпионов высказался о том, служит ли он примером для юных российских футболистов.

— Есть ощущение, что ты теперь пример для всех ребят в школе «Краснодара», в школе всех клубов нашей страны, потому что они увидели абсолютно невозможную историю?

— Во-первых, в школе «Краснодара» куча хороших примеров, которые играют в РПЛ, и ребята знают, что если они будут работать, то могут попасть в основную команду. Думаю, это задача для многих. 

Для тех, кому этого не хватает, наверное, мой пример показывает, что можно просто начать тренироваться, тебя найдут в школе обычной. Я плаванием вообще занимался до 10 лет. Начал заниматься в 9 лет футболом, и в итоге можно играть в финале Лиги чемпионов и выигрывать.

Надеюсь, это классный пример. И я знаю, что многие поддерживали. Спасибо всем, кто смотрел, кто пишет, — сказал Сафонов.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»30832 голоса
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Okko Спорт»
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
детский футбол
logoЛига чемпионов УЕФА
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плавание
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция

Комментарии

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твой пример показатель ,что в России лимит нафиг не сделался,если у игрока есть мотивация амбиции и желание тренироваться,он выгрызает свое место в основе ,а пока у нас есть лимит ,то такой дельфин как Соболев так и будет бегать в основном составе Зенита
ОтветSteeldragon
твой пример показатель ,что в России лимит нафиг не сделался,если у игрока есть мотивация амбиции и желание тренироваться,он выгрызает свое место в основе ,а пока у нас есть лимит ,то такой дельфин как Соболев так и будет бегать в основном составе Зенита
такие как Соболев всегда были, есть и будут. причём в любом чемпионате при любом лимите
Ответred_devils
такие как Соболев всегда были, есть и будут. причём в любом чемпионате при любом лимите
Но только где-то во второй десятке чемпионата или в местном ФНЛ...
Я смотрел мультфильм"Ванпачмен"там главный герой всех побеждал с одного удара,благодаря секретной тренировке...
100 отжиманий
100 приседаний
100 скручиваний на пресс
Бег на 3 километра
Никаких кондиционеров летом и обогревателей зимой
Здесь такой же случай,просто начни тренироваться и станешь,как Сафонов)))
ОтветСергей Круг
Я смотрел мультфильм"Ванпачмен"там главный герой всех побеждал с одного удара,благодаря секретной тренировке... 100 отжиманий 100 приседаний 100 скручиваний на пресс Бег на 3 километра Никаких кондиционеров летом и обогревателей зимой Здесь такой же случай,просто начни тренироваться и станешь,как Сафонов)))
Это довольно известная тренировка
Утром:
1. Прес качат
2. Бегит
3. Турник.
4. Анжуманя
Вечером:
1. Прес качат
2. Бегит
3. Турник.
4. Анжуманя
ОтветKosta77
Это довольно известная тренировка Утром: 1. Прес качат 2. Бегит 3. Турник. 4. Анжуманя Вечером: 1. Прес качат 2. Бегит 3. Турник. 4. Анжуманя
Отправь Роману Ротенбергу. Он собирает прогрессивные методики со всего мира).
Соболев: Мой пример показывает, что можно профессионально заниматься плаванием и немного играть в футбол.
ОтветDimka Akulinin
Соболев: Мой пример показывает, что можно профессионально заниматься плаванием и немного играть в футбол.
У него не плавание, а прыжки с трамплина))
А я всё думал, почему он так классно ныряет за прострелами)
ОтветGuillermo
А я всё думал, почему он так классно ныряет за прострелами)
нырять в детстве научился
Соболев и щас занимается.
Собрались как-то русский и грузин.
И выиграли две подряд лиги чемпионов.
ОтветПесчанка
Собрались как-то русский и грузин. И выиграли две подряд лиги чемпионов.
В финале ЛЧ играли 2 воспитанника Слуцкого, Одегор и Квара.
Так любой футболист может сказать, даже Месси с Роналду.
Вратари отдельный случай, у них часто поздняя специализация. Дивеева и в 15 лет поставь на ворота, был бы сильный вратарь. Но в целом Сафонов прав, работа делает всё.
Соболев до сих пор продолжает занятия
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