Сафонов о двух победах в ЛЧ: «Мой пример показывает, что можно просто начать тренироваться. Я плаванием вообще занимался до 10 лет»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после двух побед в Лиге чемпионов высказался о том, служит ли он примером для юных российских футболистов.
— Есть ощущение, что ты теперь пример для всех ребят в школе «Краснодара», в школе всех клубов нашей страны, потому что они увидели абсолютно невозможную историю?
— Во-первых, в школе «Краснодара» куча хороших примеров, которые играют в РПЛ, и ребята знают, что если они будут работать, то могут попасть в основную команду. Думаю, это задача для многих.
Для тех, кому этого не хватает, наверное, мой пример показывает, что можно просто начать тренироваться, тебя найдут в школе обычной. Я плаванием вообще занимался до 10 лет. Начал заниматься в 9 лет футболом, и в итоге можно играть в финале Лиги чемпионов и выигрывать.
Надеюсь, это классный пример. И я знаю, что многие поддерживали. Спасибо всем, кто смотрел, кто пишет, — сказал Сафонов.
100 отжиманий
100 приседаний
100 скручиваний на пресс
Бег на 3 километра
Никаких кондиционеров летом и обогревателей зимой
Здесь такой же случай,просто начни тренироваться и станешь,как Сафонов)))
Утром:
1. Прес качат
2. Бегит
3. Турник.
4. Анжуманя
Вечером:
1. Прес качат
2. Бегит
3. Турник.
4. Анжуманя
И выиграли две подряд лиги чемпионов.