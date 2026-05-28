9 английских клубов сыграют в еврокубках: «Арсенал», «Сити», «МЮ», «Вилла», «Ливерпуль», «Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд» и «Брайтон». Это случилось второй сезон подряд

9 английских клубов сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

В Лиге чемпионов сезона-2026/27 примут участие «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» (победитель Лиги Европы) и «Ливерпуль», занявшие места с первого по пятое по итогам АПЛ.

В Лигу Европы отправились «Борнмут» (шестое место в АПЛ), «Сандерленд» (седьмое место) и победитель Лиги конференций «Кристал Пэлас».

В Лиге конференций от АПЛ сыграет «Брайтон» (восьмое место в лиге).