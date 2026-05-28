  • 9 английских клубов сыграют в еврокубках: «Арсенал», «Сити», «МЮ», «Вилла», «Ливерпуль», «Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд» и «Брайтон». Это случилось второй сезон подряд
9 английских клубов сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

Англия второй сезон подряд будет представлена девятью клубами в еврокубках. 

В Лиге чемпионов сезона-2026/27 примут участие «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» (победитель Лиги Европы) и «Ливерпуль», занявшие места с первого по пятое по итогам АПЛ. 

В Лигу Европы отправились «Борнмут» (шестое место в АПЛ), «Сандерленд» (седьмое место) и победитель Лиги конференций «Кристал Пэлас». 

В Лиге конференций от АПЛ сыграет «Брайтон» (восьмое место в лиге). 

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Для понимания. У Кристал Пэлас 17 по стоимости состав в мире. Аналогичная стоимость у Юве и у Атлетико чуть дороже. Английские середняки это жир жирный.
Сколько лет? Или бухой ? 🤔
Такими темпами Чемпионшип подтянется в еврокубки.20 клубов АПЛ и 10 Чемпионшипа в еврокубках.
Скоро клубы АПЛ будут отказываться играть в ЛК из-за смешных призовых по меркам АПЛ.
Лучше не тратить силы и подняться на пару мест выше в АПЛ, чем победа в ЛК.
С кубком Интертото когда то было такое)
Почему нет?

Они сильнее чемпионов Чехии, Словении, Польши...
Есть подозрение, что ЛК три года подряд выиграет английский клуб. Брайтон не прост
Да и Лигу Европы)
Ясный хер не Прост. Прост это великий гонщик.
Казалось бы - 9 клубов АПЛ! И ведь в их числе нет Челси, Ньюкасла, Эвертона, Тоттенхэма...
На другом уровне просто лига находится, в первую очередь в плане финансов конечно же.
Сначала миллионы в ТВ вложили, потом в сами клубы. Руководители европейского футбола допустили это,вот и пожинают плоды. Другие страны жалуются. Фейрплей давно не работает.
Пока другие думали как сделать супер лигу, она появилась в Англии
Челси реально неудачники. Они даже сюда не поместились
они решили, что одного кубка ЛК достаточно
Считай пол-лиги.. вот это уровень конечно)
Заслужили, я вот например могу спокойно назвать футболистов КП и Виллы, но в душе не знаю кто играет в том же Юве.
А я наоборот понятия не имею, кто там играет в Кристалл Пэлас и знаю всего несколько игроков Астон Виллы, но могу спокойно назвать состав Юве, может, дело всё-таки в том, что мы следим за разными клубами и лигами?)
Ну я в еврокубках достаточно часто вижу Юве, и там постоянно какие то типы в составе появляются из не откуда и так же потом уходят в некуда. Из стабильных в составе наверное там только Бремер и Локателли.
Половина лиги в еврокубках. Еще и расписание адское в Англии. Они там все будут как в каком-то хаосе)
Смешались в кучу Брайтон, Пэлас
И залпы тысячи орудий (пушек)
Слились в одной ЛЧ
Вилла с Ливерпулем, конечно, подставу в последнем туре исполнили, вот было бы весело на 6 АПЛовских команд в ЛЧ посмотреть
Так было уже в этом же сезоне
бабло всё таки решает в футболе
Бабло + мозги
А так да, эта связка всегда решает
