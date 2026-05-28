9 английских клубов сыграют в еврокубках: «Арсенал», «Сити», «МЮ», «Вилла», «Ливерпуль», «Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд» и «Брайтон». Это случилось второй сезон подряд
В Лиге чемпионов сезона-2026/27 примут участие «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» (победитель Лиги Европы) и «Ливерпуль», занявшие места с первого по пятое по итогам АПЛ.
В Лигу Европы отправились «Борнмут» (шестое место в АПЛ), «Сандерленд» (седьмое место) и победитель Лиги конференций «Кристал Пэлас».
В Лиге конференций от АПЛ сыграет «Брайтон» (восьмое место в лиге).
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Лучше не тратить силы и подняться на пару мест выше в АПЛ, чем победа в ЛК.
С кубком Интертото когда то было такое)
Они сильнее чемпионов Чехии, Словении, Польши...
На другом уровне просто лига находится, в первую очередь в плане финансов конечно же.
Смешались в кучу Брайтон, Пэлас
И залпы тысячи орудий (пушек)
Слились в одной ЛЧ
А так да, эта связка всегда решает