  Ираола выбрал не «Милан», а «Кристал Пэлас». Тренера не убедил проект «россонери», он считает его сложным – команду нужно строить с нуля (La Gazzetta dello Sport)
Ираола выбрал не «Милан», а «Кристал Пэлас». Тренера не убедил проект «россонери», он считает его сложным – команду нужно строить с нуля (La Gazzetta dello Sport)

Ираола выбрал «Кристал Пэлас» вместо «Милана».

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола решил перейти не в «Милан», а в «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что «россонери» предложили 43-летнему испанцу контракт на 3 года и 4 млн евро за сезон. Позже стало известно, что миланцы и Андони согласовали срок контракта и зарплату, но тренер хочет больше узнать о проекте клуба, планах по трансферам и бюджете.

По данным La Gazzetta dello Sport, Ираола возглавит «Пэлас», и об этом, вероятно, будет объявлено уже в четверг. Он сменит покидающего клуб Оливера Гласнера.

Ираола был главным кандидатом для руководства «Милана», но его переход сорвался. Утверждается, что тренер не убежден в перспективности проекта, считает его очень сложным – команду нужно строить с нуля с новым руководством и игроками в лиге, в которой он никогда раньше не работал.

В то же время «Кристал Пэлас» предлагает ему возможность продолжить работу в Премьер-лиге, не переезжая с семьей из Англии, и выйти на трансферный рынок с амбициозным бюджетом. По некоторым сведениям, трансферный бюджет занявшего 15-е место в АПЛ клуба втрое превышает бюджет «Милана».

Даниэле Лонго утверждает, что Ираола еще не дал окончательный ответ «Милану». Но «россонери» считают, что тренер н будет придерживаться соглашения, достигнутого с «Кристал Пэлас», поскольку он предпочел бы остаться в Англии.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии

Пообщался со всем дурдомом во главе со Златаном, и все понял
Ответulysses24
Проект в виде вертухи в ухо и перевёрнутого стола с криками «Италия!» не убедил Ираолу. Странно, должно было сработать🤔
Ответulysses24
Только представь их разговор:
Ибрагимович: – Алло, это говорит Златан Ибрагимович, советник владельцев клуба "Милан", лев и бог в свободное от работы время
Ираола: *кладет трубку*
Это насколько сейчас плох Милан что в выборе между ним и середняком АПЛ выбирают середняк
ОтветДжон Люлькович
Ответ в предпоследнем абзаце 👆
ОтветДжон Люлькович
Середняк АПЛ сегодня выиграл еврокубок кстати
Скажи кому-нибудь в нулевых, что тренеру будет предпочтительнее Кристал Пэлас, а не Милан, люди со смеху бы попадали. А оно вон как, до чего докатились 🥲
ОтветРашпель793
в середине 00-вых не Кристал Пэлас, а что-то типа Эвертона, Шпор все-таки. Но все-равно смешно было бы
ОтветРашпель793
Серия А деградирует, как и итальянский футбол в целом. Это не мои слова. Сами же итальянцы на это обращают внимание. Лига давно превратилась в пристанище для пенсионеров по типу МЛС.
Под самодура Ибрагимовича ни один нормальный тренер не пойдёт.
ОтветЕвгений Сидоров
Самодур Ибрагимович + хорошее знание АПЛ - логичный выбор в пользу КП.
интересно, а в чем прикол переходить из Борнмута в Кристал Пэлэс? вроде оба клуба в Лиге Европы
но в Борнмуте как будто сейчас (по крайней мере во второй половине сезона) всё супер идёт, не смотря на несколько продаж ключевых игроков, в том числе хвалёного Семеньо (после его продажи Борнмут не проиграл ни одного матча в АПЛ)
ОтветRamin Mamedov
Зарплата наверное больше дают по сравнению с борнмутом, да и Лондон , в толицу и провинции)
ОтветRamin Mamedov
Комментарий скрыт
Какой смысл менять Борнмут на Пэлас?
Ответgronk22
Лондон в первую очередь:)
Ответgronk22
Как минимум сменить провинциальную пердь на столицу.
В Пэлас он может докрутить и обновить то, что делал Гласнер, у них похожий игровой базис.

Главное, что бы руководство и болельщики немного успокоились и дали время тренеру, ведь только что они пережили лучший год в истории существования клуба. Очевидно, что следующий сезон таким не будет
Поддерживая Милан и сохраняя человеколюбие, полностью одобряю выбор Ираолы. В клубе Златана тренер должен быть его кореш. Какой нибудь Ван Боммель или Максвелл.
И играть этот клуб должен в Серии Б
Кристал Пэлас - более великая и статусная команда, нежели милан!
Походу поговорил с Златаном, другого объяснения нет
