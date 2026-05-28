Ираола выбрал не «Милан», а «Кристал Пэлас». Тренера не убедил проект «россонери», он считает его сложным – команду нужно строить с нуля (La Gazzetta dello Sport)

Ираола выбрал «Кристал Пэлас» вместо «Милана».

Главный тренер «Борнмута » Андони Ираола решил перейти не в «Милан», а в «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось , что «россонери» предложили 43-летнему испанцу контракт на 3 года и 4 млн евро за сезон. Позже стало известно , что миланцы и Андони согласовали срок контракта и зарплату, но тренер хочет больше узнать о проекте клуба, планах по трансферам и бюджете.

По данным La Gazzetta dello Sport, Ираола возглавит «Пэлас», и об этом, вероятно, будет объявлено уже в четверг. Он сменит покидающего клуб Оливера Гласнера.

Ираола был главным кандидатом для руководства «Милана», но его переход сорвался. Утверждается, что тренер не убежден в перспективности проекта, считает его очень сложным – команду нужно строить с нуля с новым руководством и игроками в лиге, в которой он никогда раньше не работал.

В то же время «Кристал Пэлас » предлагает ему возможность продолжить работу в Премьер-лиге, не переезжая с семьей из Англии, и выйти на трансферный рынок с амбициозным бюджетом. По некоторым сведениям, трансферный бюджет занявшего 15-е место в АПЛ клуба втрое превышает бюджет «Милана ».

Даниэле Лонго утверждает , что Ираола еще не дал окончательный ответ «Милану». Но «россонери» считают, что тренер н будет придерживаться соглашения, достигнутого с «Кристал Пэлас», поскольку он предпочел бы остаться в Англии.