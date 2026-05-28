Перес на вопрос о Моуринью в «Реале»: «Я сам подумываю стать тренером»

Перес о Моуринью в «Реале»: я сам думаю стать тренером.

Президент «Реала » Флорентино Перес иронично ответил на вопрос о будущем тренере команды.

Ранее сообщалось, что клуб возглавит Жозе Моуринью . Подписание соглашения якобы отложено до проведения мадридцами досрочных президентских выборов – португалец вернется в случае переизбрания Переса.

– Флорентино, Моуринью станет следующим тренером «Реала»?

– Ну, я сам подумываю стать тренером…

– Вы хотите назначить Моуринью?

– Нет, я, я [сам буду], – сказал Перес корреспондентам CMTV/Now.