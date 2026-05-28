Перес на вопрос о Моуринью в «Реале»: «Я сам подумываю стать тренером»
Президент «Реала» Флорентино Перес иронично ответил на вопрос о будущем тренере команды.
Ранее сообщалось, что клуб возглавит Жозе Моуринью. Подписание соглашения якобы отложено до проведения мадридцами досрочных президентских выборов – португалец вернется в случае переизбрания Переса.
– Флорентино, Моуринью станет следующим тренером «Реала»?
– Ну, я сам подумываю стать тренером…
– Вы хотите назначить Моуринью?
– Нет, я, я [сам буду], – сказал Перес корреспондентам CMTV/Now.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Record
