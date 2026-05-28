«Кристал Пэлас» впервые в истории сыграет в ЛЕ. В прошлом году клуб исключили из турнира из-за одного с «Лионом» владельца
Команда Оливера Гласнера победила «Райо Вальекано» (1:0) в финале Кубка конференций. Таким образом, клуб обеспечил себе участие в Лиге Европы впервые в истории.
Напомним, прошлым летом УЕФА не разрешил лондонскому клубу, выигравшему Кубок Англии, участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона» – до июня 2025 года у них был один владелец, Джон Текстор.
«Орлов» перевели в Лигу конференций. В ЛЕ вместо них в этом сезоне сыграл «Ноттингем Форест», вылетевший от «Астон Виллы» в полуфинале.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
