  «Кристал Пэлас» впервые в истории сыграет в ЛЕ. В прошлом году клуб исключили из турнира из-за одного с «Лионом» владельца
«Кристал Пэлас» впервые в истории сыграет в ЛЕ. В прошлом году клуб исключили из турнира из-за одного с «Лионом» владельца

«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

Команда Оливера Гласнера победила «Райо Вальекано» (1:0) в финале Кубка конференций. Таким образом, клуб обеспечил себе участие в Лиге Европы впервые в истории.

Напомним, прошлым летом УЕФА не разрешил лондонскому клубу, выигравшему Кубок Англии, участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона» – до июня 2025 года у них был один владелец, Джон Текстор.

«Орлов» перевели в Лигу конференций. В ЛЕ вместо них в этом сезоне сыграл «Ноттингем Форест», вылетевший от «Астон Виллы» в полуфинале.

Очень надеюсь что кабинетный Форест Маринакиса всё таки вылетит из АПЛ в новом сезоне. Ну и до смешного доходит исключение Пэласа из ЛЕ из-за Лиона, тогда как Сити играет в ЛЧ вместе с Жироной и ничего. Все животные равны, но некоторые равнее, не повезло Пэласу с админресурсом в отличии от Сити и греческого мафиози с его Форестом
Ты их в дверь - они в окно
Не зря разрешили, с обиды взяли ЛК!
Это как вылететь из ЛЧ при старой схеме, но в итоге выиграть ЛЕ. Когда вроде бы неудача обернулась успехом
Фаны «КП» сперва расстроились из-за перевода из ЛЕ в ЛК год назад. Но зато трофей взяли, а в ЛЕ шансов на это было бы мало. Так еще и в ЛЕ попали из-за победы в ЛК. Так что через год по деньгам оказались в выигрыше от того самого отстранения от участия в ЛЕ. Теперь болельщики «орлов» даже рады тому запрету на участие в ЛЕ, наверное :)
Gunner_14
Треска
Че
А если Лион сольет в квале ЛЧ в след году, то что будет?
Vakhore
Скорее всего сделают как Ред Булл,в год когда Зальцбург и Лейпциг в одну группу ЛЕ попали. Отрубят юридически все хвосты у одной из команд. Тогда даже они сделали так,что РБ Лейпциг формально не означает Ред Булл Лейпциг))) Дадут один из клубов в доверительное управление какой-то левой фирме и все.
Vakhore
Уже решили этот вопрос. В прошлом году просто не успели все оформить в срок и Пэлас понизили до Лк
Один из самых титулованных английских клубов за посление два сезона.
не было бы счастья да несчастье помогло
Можно и попробовать выиграть ЛЕ
Ымгыр Ван Эмрайс
с Ираолой теперь
Ымгыр Ван Эмрайс
Надо было Эмери приглашать тогда.
только не говорите чалову
