«Кристал Пэлас» впервые в истории сыграет в ЛЕ. В прошлом году клуб исключили из турнира из-за одного с «Лионом» владельца

«Кристал Пэлас» впервые в истории сыграет в ЛЕ.

Команда Оливера Гласнера победила «Райо Вальекано» (1:0) в финале Кубка конференций. Таким образом, клуб обеспечил себе участие в Лиге Европы впервые в истории.

Напомним, прошлым летом УЕФА не разрешил лондонскому клубу, выигравшему Кубок Англии, участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона » – до июня 2025 года у них был один владелец, Джон Текстор.

«Орлов» перевели в Лигу конференций. В ЛЕ вместо них в этом сезоне сыграл «Ноттингем Форест », вылетевший от «Астон Виллы» в полуфинале.