Английские клубы выиграли Лигу Европы и Лигу конференций в этом сезоне. «Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «ПСЖ»

Английские клубы претендуют на победу во всех еврокубках в этом сезоне.

В среду «Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций. Перед этим «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, одолев в финале «Фрайбург» (3:0).

Клуб из Англии также сыграет в финале Лиги чемпионов. Лондонский «Арсенал» встретится с «ПСЖ» 30 мая.