  Английские клубы выиграли Лигу Европы и Лигу конференций в этом сезоне. «Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «ПСЖ»
Английские клубы выиграли Лигу Европы и Лигу конференций в этом сезоне. «Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «ПСЖ»

Английские клубы могут выиграть три еврокубка в этом сезоне.

Английские клубы претендуют на победу во всех еврокубках в этом сезоне. 

В среду «Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций. Перед этим «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, одолев в финале «Фрайбург» (3:0). 

Клуб из Англии также сыграет в финале Лиги чемпионов. Лондонский «Арсенал» встретится с «ПСЖ» 30 мая. 

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Комментарии

помню как после вылета челси, ттх, ню и ман сити в 1/8 тут писали, а где апл?)
ОтветBayernMunih
Комментарий скрыт
ОтветSefirot Almazv
Комментарий скрыт
Арсенал уже обыгрывал Баварию в этом сезоне, если что
В прошлом сезоне тоже выиграли.
Бей-беги лига снова хозяйничает в Европе, да что ты будешь делать.
ОтветProper Chels
Дословно: Матета принес кубок ЛК Пэласу. Форвард, чьи колени не устроили «Милан» зимой, забил 6 голов после травмы. На счету основного форварда Милана и Фюлькруга – 1
Испанский стыд
ОтветDirect free kick
какой ник у тебя, середняк?
Что угодно говорить про АПЛ, но с запасом лига с самым высоким средним уровнем.

Забавно, что это в некотором смысле играет против английских топов. Пока условный Арсенал мучается с Пэласом, Брентфордом, Брайтоном и так далее. Париж спокойно катает Лигу 1, иногда полуторным составом (у Дембеле меньше тысячи минут в сезоне), ещё и матчи переносит себе
Ответrevodrok
На дистанции в лиге 1 все будет становиться только хуже, у псж по итогу будет бюджет как у команд топ 6 апл, очень это на самом деле стремно для всей франции, не столько для псж на самом деле
Ответrevodrok
Дембеле играл на КЧМ, Суперкубке Европы, Межконтинентальном кубке ФИФА.
И параллельно успевал ещё травмироваться и лечиться.
ну в Лиге Конференций любой английский клуб будет побеждать! он по бюджету лучше любого соперника там будет!
Ответaz za
При этом Вилла умудрилась вылететь от Олимпиакоса
ОтветАмбарцум Амбарцумян
осечки случаются....да и бывает приоритет не на еврокубки, особенно когда борьба за зону ЛЧ или выживание
Не подведите, доминаторы хреновы.
А сколько после 1/8 было злорадства, что все английские клубы фуфло.
По итогу вполне возможно, что Англия будет хозяйкой Европы в этом году
ОтветAres
и по делу. ЛЕ и ЛК не уровень
ОтветПромах Мораты
если Талалаю дать на трансферы 200 млн, страшно представить, что будет
Это очень тревожный звоночек. Я, конечно рад за АПЛ, но для остальных лиг это катастрофа. Английские клубы по умолчанию богаче остальных, и условная Астон Вилла может запросто забрать перспективного игрока из под нос какого нибудь Милана. Пока всё немного печально.
ОтветДмитрий
Все меняется. 25 лет назад Милан забирал перспективных игроков, сейчас у него.
ОтветДмитрий
Пора создать еще один турнир, например Лигу Преференций
Да бросьте, АПЛ это бренд, который аккумулирует огромные бабки, Палас стоит 541 млн против скромного Райо оцененного в 100 млн, или возьмите Астон Виллу 547 млн против 240 у Фрайбурга, вполне даже логично, что имея больший запас ресурсов, эти команды по итогу и берут трофеи.
Даже Арсенал 1,23 против 1,21 у ПСЖ)
Радоваться нужно наоборот, когда такие как Райо берут титулы или Фрайбург, победы АВ и Кристала это само собой разумеющиеся вещи.
Ответcukken
А чему радоваться? Ну месяц, год порадуются и все. В глобальном плане ничего не изменится. Вот если бы увидели как АПЛ доминирует и например 50% доходв все-таки делили ровно, а не только между Барсой и Реалом, тогда есть смысл. Но пока кормятся только 2 клуба не будет прогресса для всех
и еще Англия выиграет ЧМ, во будет дело!ну англо-саксы дают!!!)))
Только Мотя и Хвича стоят между на пути АПЛ к полной доминации :))
Битва за главный трофей Европы: «ПСЖ» против «Арсенала».
