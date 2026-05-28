Английские клубы выиграли Лигу Европы и Лигу конференций в этом сезоне. «Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «ПСЖ»
Английские клубы могут выиграть три еврокубка в этом сезоне.
В среду «Кристал Пэлас» обыграл «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций. Перед этим «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, одолев в финале «Фрайбург» (3:0).
Клуб из Англии также сыграет в финале Лиги чемпионов. Лондонский «Арсенал» встретится с «ПСЖ» 30 мая.
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Бей-беги лига снова хозяйничает в Европе, да что ты будешь делать.
Испанский стыд
Забавно, что это в некотором смысле играет против английских топов. Пока условный Арсенал мучается с Пэласом, Брентфордом, Брайтоном и так далее. Париж спокойно катает Лигу 1, иногда полуторным составом (у Дембеле меньше тысячи минут в сезоне), ещё и матчи переносит себе
И параллельно успевал ещё травмироваться и лечиться.
По итогу вполне возможно, что Англия будет хозяйкой Европы в этом году
Даже Арсенал 1,23 против 1,21 у ПСЖ)
Радоваться нужно наоборот, когда такие как Райо берут титулы или Фрайбург, победы АВ и Кристала это само собой разумеющиеся вещи.