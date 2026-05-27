  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Кристал Пэлас» взял титул в первом сезоне в еврокубках – Лигу конференций. Это третий трофей в истории клуба – все с Гласнером
0

«Кристал Пэлас» взял титул в первом сезоне в еврокубках – Лигу конференций. Это третий трофей в истории клуба – все с Гласнером

«Кристал Пэлас» выиграл первый еврокубок в истории.

«Кристал Пэлас» впервые выиграл еврокубок – Лигу конференций.

В финале в Лейпциге лондонский клуб, впервые выступавший в еврокубках, с минимальным счетом обыграл «Райо Вальекано» (1:0).

Этот трофей стал третьим для «Пэлас» в истории, и все клуб завоевал с уходящим после этого сезона тренером Оливером Гласнером.

В 2025 году «орлы» выиграли Кубок и Суперкубок Англии.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги конференций.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?1896 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoЛига конференций УЕФА
logoОливер Гласнер
logoРайо Вальекано
logoКубок Англии
logoСуперкубок Англии

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
И этого человека зимой хотели уволить, за 2 года работы он уже стал легендой, сделал то, что не могли местные английские физруки до него. При этом он потерял Олисе, Эзе и Гехи, но всё равно принёс клубу трофеи и без них.
ОтветGreat Again
И этого человека зимой хотели уволить, за 2 года работы он уже стал легендой, сделал то, что не могли местные английские физруки до него. При этом он потерял Олисе, Эзе и Гехи, но всё равно принёс клубу трофеи и без них.
Его не хотели уволить, он сам хотел уйти, будучи недовольным политикой клуба, который продаёт лидеров. Он свой уход форсировал, а Пэлас отказался его увольнять
ОтветGreat Again
И этого человека зимой хотели уволить, за 2 года работы он уже стал легендой, сделал то, что не могли местные английские физруки до него. При этом он потерял Олисе, Эзе и Гехи, но всё равно принёс клубу трофеи и без них.
Вот таких как ты нужно в тюрьму сажать за дезинфу. Его никто не хотел увольнять, наоборот, пытались удержать его всеми силами.
11 августа 2025 CAS окончательно лишил «Кристал Пэлас» места в Лиге Европы в пользу «Лиона» Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Кристал Пэлас» на решение об исключении клуба из Лиги Европы сезона-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте CAS. Причиной стала двойная принадлежность владельца: американец Джон Текстор через холдинг Eagle Football контролирует и «Кристал Пэлас», и французский «Лион», который также автоматически квалифицировался в еврокубки. У.ЕФА ранее передал место в Лиге Европы «Лиону», отправив лондонский клуб в Лигу конференций.

И невзирая на это КП попадет в Лигу Европы, уже как победитель Лиги Конференций. Оливер Гласнер вписал себя в историю этого скромного клуба. 3 финала - 3 трофея. Жаль что уходит, но то наследие что он оставил после себя на века!

Райо жалко конечно, но Пэллас заслужил трофей, на голову сильнее провели матч.
ОтветДжон Люлькович
11 августа 2025 CAS окончательно лишил «Кристал Пэлас» места в Лиге Европы в пользу «Лиона» Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Кристал Пэлас» на решение об исключении клуба из Лиги Европы сезона-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте CAS. Причиной стала двойная принадлежность владельца: американец Джон Текстор через холдинг Eagle Football контролирует и «Кристал Пэлас», и французский «Лион», который также автоматически квалифицировался в еврокубки. У.ЕФА ранее передал место в Лиге Европы «Лиону», отправив лондонский клуб в Лигу конференций. И невзирая на это КП попадет в Лигу Европы, уже как победитель Лиги Конференций. Оливер Гласнер вписал себя в историю этого скромного клуба. 3 финала - 3 трофея. Жаль что уходит, но то наследие что он оставил после себя на века! Райо жалко конечно, но Пэллас заслужил трофей, на голову сильнее провели матч.
Комментарий скрыт
ОтветДжон Люлькович
11 августа 2025 CAS окончательно лишил «Кристал Пэлас» места в Лиге Европы в пользу «Лиона» Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Кристал Пэлас» на решение об исключении клуба из Лиги Европы сезона-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте CAS. Причиной стала двойная принадлежность владельца: американец Джон Текстор через холдинг Eagle Football контролирует и «Кристал Пэлас», и французский «Лион», который также автоматически квалифицировался в еврокубки. У.ЕФА ранее передал место в Лиге Европы «Лиону», отправив лондонский клуб в Лигу конференций. И невзирая на это КП попадет в Лигу Европы, уже как победитель Лиги Конференций. Оливер Гласнер вписал себя в историю этого скромного клуба. 3 финала - 3 трофея. Жаль что уходит, но то наследие что он оставил после себя на века! Райо жалко конечно, но Пэллас заслужил трофей, на голову сильнее провели матч.
Не знаю, чего там Райо жалеть, абсолютно бестолковая команда, ноль желания играть в футбол в финале.
Гласнер живая легенда клуба. Мало того что с Пэласом взял 3 трофея, так еще до этого Барсу с Айнтрахтом унижал на радость Ригоберке
ОтветTravis Henderson
Гласнер живая легенда клуба. Мало того что с Пэласом взял 3 трофея, так еще до этого Барсу с Айнтрахтом унижал на радость Ригоберке
Хейтеры прям мем, для них обыграть Барсу = быть легендой
ЛК, кажется, специально придумали для клубов, которые по сто лет ничего не выигрывали.
Ответkowadu2
ЛК, кажется, специально придумали для клубов, которые по сто лет ничего не выигрывали.
Это Челси, Рома и Олимпиакос ничего не выигрывали 100 лет? Ну даже Кристал брал трофей буквально недавно..
ОтветМаксим Кочетков
Это Челси, Рома и Олимпиакос ничего не выигрывали 100 лет? Ну даже Кристал брал трофей буквально недавно..
100 лет метафора. Челси тут исключение, а придумано как раз для таких, как КП - это его первый международный трофей.
А ведь сейчас бы Федя Чалов мог взять еврокубок)
ОтветИгорь Новиков
А ведь сейчас бы Федя Чалов мог взять еврокубок)
Очень недооценённый комментарий!)
ОтветWinfated
Очень недооценённый комментарий!)
😀
Подумать только они продали Олисе, Гехи и Эзе просто топ футболистов выращивает этот скромный клуб и все равно побеждает финал, Гласнер ты гений
Как же хороши английские клубы в еврокубках! Что Вилла, что Пэлас на голову сильнее соперника и абсолютно заслуженно забрали еврокубки. По среднему уровню команд между АПЛ и остальной Европой пропасть.
ОтветRomain De Terrier
Как же хороши английские клубы в еврокубках! Что Вилла, что Пэлас на голову сильнее соперника и абсолютно заслуженно забрали еврокубки. По среднему уровню команд между АПЛ и остальной Европой пропасть.
КЭП!
Сколько за сезон давно уже зарабатывают англ. клубы вроде Пэлас, за счет отчислений с телетрансляций, и сколько клубы вроде пчел? Как же хорошо быть самой богатой лигой Европы)
ОтветСпартаковец навсегда
КЭП! Сколько за сезон давно уже зарабатывают англ. клубы вроде Пэлас, за счет отчислений с телетрансляций, и сколько клубы вроде пчел? Как же хорошо быть самой богатой лигой Европы)
Ну согласен, конечно, не без этого
Очень радостно за орлов и Гласнера! Жаль, что он покидает команду,но спасибо ему что уходит на победной ноте👏🏻
2 английских клуба, один из которых занял 15-е место в Апл, берут 2 кубка на тотальном классе. Хейтеры Апл, что скажете?)
ОтветАндрей. С
2 английских клуба, один из которых занял 15-е место в Апл, берут 2 кубка на тотальном классе. Хейтеры Апл, что скажете?)
ты бюджеты глянь доминатор апл

муххаха
ОтветNba today games
ты бюджеты глянь доминатор апл муххаха
Все подчинились двум клубам и теперь жалуются на бюджеты) Хахаххахаха.
Гласнер и памятник заслужил. Для скромной команды из Лондона это безумный успех
ОтветЖелезный Манк
Гласнер и памятник заслужил. Для скромной команды из Лондона это безумный успех
По данным на сезон 2024/2025:

1. Затраты на зарплаты увеличились на 15 млн фунтов и достигли 148 млн фунтов
2. Общие затраты на персонал выросли до 202 млн фунтов.

Скромной?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
🏆 «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций. В финале победили «Райо Вальекано» благодаря голу Матета – 1:0
27 мая, 20:57
Тимур Журавель: «Какой бестолковый финал «Пэлас» – «Райо». Наш кубковый «Спартак» – «Краснодар» был в разы интереснее. Думаю почитать книжку и уснуть – это будет полезнее»
27 мая, 20:08
Финал ЛК «Пэлас» – «Райо» приостановили на 3 минуты – болельщику испанцев стало плохо на трибуне. Внимание судьи привлек вратарь Баталья
27 мая, 19:58Фото
Рекомендуем
Главные новости
38-летний Отаменди и «Ривер Плейт» подписали контракт на 1,5 года
14 минут назадФото
«Барса» подписала Гордона и взбесила «Атлетико», Джокович и Хачанов вылетели с «РГ», «Реал» дороже всех в мире, «Каролина» в финале Кубка Стэнли, Карседо против сырников и другие новости
33 минуты назад
Битва за главный трофей Европы: «ПСЖ» против «Арсенала». Активируйте фрибет до 3 000 рублей от Балтбет при регистрации и ставьте на фаворита!
53 минуты назадПромо
Мостовой о Сафонове: «Победа в ЛЧ не сделает его лучшим российским футболистом XXI века в Европе. Для этого надо лет 5 выигрывать трофеи»
сегодня, 02:32
«Астон Вилла» не будет выкупать Дугласа Луиса. Хавбек вернется в «Ювентус»
сегодня, 02:19
Артета о финале ЛЧ: «У «Арсенала» есть шанс написать новую главу в своей истории. Мы должны сыграть с большим куражом и неустанным желанием победить»
сегодня, 01:48
Почти все игроки России сразу сняли серебряные медали – РФС показал церемонию после поражения от Египта
вчера, 23:05ВидеоСпортс"
Успели поиграть и в Лондоне, и в Париже – узнаете всех футболистов?
вчера, 22:30Тесты и игры
«Црвена Звезда» выкупит Эраковича у «Зенита»
вчера, 22:02
Энтони Гордон: «У меня один трофей, я голоден и хочу выиграть все, но ЛЧ – это нечто особенное. Если «Барселона» возьмет шестой кубок в моем первом сезоне, будет великолепно»
вчера, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
Нигматуллин о Сафонове: «Будет непросто в финале ЛЧ, хоть у «Арсенала» менее атакующий стиль игры, чем у «Баварии»
35 минут назад
«Дзюба с его характером способен играть где угодно и сколько угодно». Кавазашвили о 37-летнем форварде
48 минут назад
«Бавария» попрощалась с Джексоном: «Спасибо за сезон, который навсегда останется в памяти»
сегодня, 03:39
«У «Ротора» будет задача выйти в РПЛ. Но в стыки опасно попадать – могут просто не пустить наверх». Трошечкин о судействе
сегодня, 03:21
Юрий Семин: «Зенит» – первый в таблице, значит, Семак – лучший тренер сезона»
сегодня, 01:59
«Сафонов прославляет российский футбол на весь мир и заслуживает много трофеев». Жоаозиньо о вратаре «ПСЖ»
сегодня, 01:30
Туфрин о том, стоит ли менять тренера в «Зените»: «Семак – это надежно, предсказуемо, понятно. Иностранец – это большой риск»
сегодня, 01:18
Булыкин о поражении России от Египта: «Игра была равной. Может, кто-то мыслями был в отпуске. Не забывайте про погоду, состояние поля. Не узнаем реальную силу сборной до официальных турниров»
вчера, 22:10
«У «Зенита» нет духа победителя. Мало бьют по воротам, результат есть, но яркой игры по сезону не было, цельности не увидел». Туфрин о команде Семака
вчера, 21:52
«Краснодар» оштрафован на 150 000 рублей по итогам Суперфинала Кубка России, «Спартак» за скандирование зрителями оскорблений – на 100 000
вчера, 21:47
Рекомендуем