«Кристал Пэлас» взял титул в первом сезоне в еврокубках – Лигу конференций. Это третий трофей в истории клуба – все с Гласнером

«Кристал Пэлас» выиграл первый еврокубок в истории.

В финале в Лейпциге лондонский клуб, впервые выступавший в еврокубках, с минимальным счетом обыграл «Райо Вальекано » (1:0).

Этот трофей стал третьим для «Пэлас» в истории, и все клуб завоевал с уходящим после этого сезона тренером Оливером Гласнером .

В 2025 году «орлы» выиграли Кубок и Суперкубок Англии.

