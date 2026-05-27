«Кристал Пэлас» взял титул в первом сезоне в еврокубках – Лигу конференций. Это третий трофей в истории клуба – все с Гласнером
В финале в Лейпциге лондонский клуб, впервые выступавший в еврокубках, с минимальным счетом обыграл «Райо Вальекано» (1:0).
Этот трофей стал третьим для «Пэлас» в истории, и все клуб завоевал с уходящим после этого сезона тренером Оливером Гласнером.
В 2025 году «орлы» выиграли Кубок и Суперкубок Англии.
И невзирая на это КП попадет в Лигу Европы, уже как победитель Лиги Конференций. Оливер Гласнер вписал себя в историю этого скромного клуба. 3 финала - 3 трофея. Жаль что уходит, но то наследие что он оставил после себя на века!
Райо жалко конечно, но Пэллас заслужил трофей, на голову сильнее провели матч.
Сколько за сезон давно уже зарабатывают англ. клубы вроде Пэлас, за счет отчислений с телетрансляций, и сколько клубы вроде пчел? Как же хорошо быть самой богатой лигой Европы)
1. Затраты на зарплаты увеличились на 15 млн фунтов и достигли 148 млн фунтов
2. Общие затраты на персонал выросли до 202 млн фунтов.
Скромной?