Винисиус Жуниор: «Ямаль способен выиграть ЧМ в одиночку – один из лучших футболистов мира, всегда делает на поле невероятные вещи. Но говорить об игроках «Барсы» трудно»

Винисиус: «Ямаль способен выиграть ЧМ в одиночку – он один из лучших в мире.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор высоко отозвался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале .

– Кто фаворит ЧМ-2026?

– Сборная Испании . Это команда, в которой футболисты давно играют друг с другом. Они выиграли чемпионат Европы.

И у них есть Ламин – один из лучших футболистов мира. Он всегда делает на поле невероятные вещи. Он игрок, способный в одиночку выиграть чемпионат мира.

Говорить об игроке «Барселоны» всегда очень трудно, не так ли? Потому что тогда начинают говорить болельщики. Но мы должны восхищаться игроками на поле. Люди покупают билеты, чтобы увидеть лучших футболистов, и Ламин – один из них.

Люди платят за билеты, чтобы посмотреть, как он играет, но когда мы выходим на поле, конечно, мы хотим обыграть любого соперника, – сказал футболист сборной Бразилии в интервью Caze TV.