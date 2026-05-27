  • Винисиус Жуниор: «Ямаль способен выиграть ЧМ в одиночку – один из лучших футболистов мира, всегда делает на поле невероятные вещи. Но говорить об игроках «Барсы» трудно»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высоко отозвался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

– Кто фаворит ЧМ-2026?

Сборная Испании. Это команда, в которой футболисты давно играют друг с другом. Они выиграли чемпионат Европы.

И у них есть Ламин – один из лучших футболистов мира. Он всегда делает на поле невероятные вещи. Он игрок, способный в одиночку выиграть чемпионат мира.

Говорить об игроке «Барселоны» всегда очень трудно, не так ли? Потому что тогда начинают говорить болельщики. Но мы должны восхищаться игроками на поле. Люди покупают билеты, чтобы увидеть лучших футболистов, и Ламин – один из них. 

Люди платят за билеты, чтобы посмотреть, как он играет, но когда мы выходим на поле, конечно, мы хотим обыграть любого соперника, – сказал футболист сборной Бразилии в интервью Caze TV.

За объективные слова в адрес игрока из стана принципиального соперника - респект! Но немного удивительно услышать адекватные вещи от Винисиуса)
Он вне поля адекватный
А что тут странного?
Какие неадекватные вещи вы слышали от Винисиуса?
Вини - очень достойное высказыванме, уважение👍
Винни, что ты несёшь?! Кто теперь тебя критиковать будет за такую похвалу соперника!? Ты же черный рыцарь готэма!)))))
В одиночку в футболе
никто никогда ничего
не выигрывал и не выиграет.
Совершенно согласен. Но ты же понимаешь, что это же фигура речи такая. Употребляющие её имеют ввиду, что игрок оказывает решающее влияние на исход матчей.
Это называется "делать разницу" или "давать результат".
Да, прям в соло никто не тащит, но при прочих равных некоторые игроки, действительно, могут серьезным образом влиять на игру команды и обеспечить успех, в том числе и во многом за счет индивидуальных качеств и действий.
Это потому что он черный?)
о Холланде он точно ничего подобного не говорил. ;-)
А че все удивляются? Игроки Барсы и Реала всегда норм отзывались друг о друге. Да, могли за какие то моменты что то высказывать ,но это касалось каких то слов или действий. Но никто не говорил,что плохой футболист или что то в этом роде. И странно ,что некоторые гельки сразу начинают писать, что типа реаловцы хорошо отзываются, а барсалоновцы нет. Ну так приведите пример, где игрок Барсы говорит, что то плохое о футболисте Реала. А то как обычно что то пукнут и в кусты. Сколько помню о том же Роналду всегда барселоновцы говорили только хорошее.
Все таки у Винисиуса есть принцип: что было на поле, остаётся на поле. Он никогда не выносил перепалки за поле, не раздувал из этого трагедию в соц.сетях или на интервью. Приятно когда футболист из стана "злейшего врага" отзывается в хорошем ключе. Вспомнить того же Педри, который хорошо отозвался о Джуде. Респект.
Какая то адекватная муха укусила, молодец)
И ты, брут! Быстро Винни на спортс! Тут тебе объяснят, что Ламин - распиаренный цыган, любитель карликов, второй Неймар и дуется вот вот.
Ты наверно слабовидящий или цветоаномал если черный цвет не различаешь.
