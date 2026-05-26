«Чем меньше игроков «Реала», тем лучше для атмосферы сборной. Выбор де ла Фуэнте справедлив, он вызвал лучших». Журналист Санчес о заявке Испании без футболистов «Мадрида»

Журналист Санчес: чем меньше игроков «Реала», тем лучше для атмосферы сборной.

Испанский журналист Давид Санчес высказался об отсутствии игроков «Реала» в заявке сборной Испании на ЧМ-2026.

«Нравится вам это или нет, но нужно признать, что Луис де ла Фуэнте был справедлив. Тренер вызвал лучших игроков, 90% испанских болельщиков согласны с этой заявкой.

На первый взгляд может удивлять, что там нет футболистов «Реала », но если проанализировать сезон команды, становится понятно, что там почти не играют испанские футболисты, которых можно вызвать в сборную.

Карвахаль был травмирован и практически не играл весь сезон, Хейсен провел ужасный сезон. Для атмосферы в сборной всегда было лучше, когда мадридистов меньше. Им никогда не бывает достаточно. Если вызывают двоих – они хотят троих, если троих – требуют четверых.

С тем, как играет «Реал» в этом сезоне, с учетом состава и паспортов игроков, очень трудно натурализовать или вызвать французов, бразильцев или бельгийцев», – сказал Санчес.

Игроков «Реала» нет в заявке Испании на ЧМ-2026. Ямаль, Родри, Педри, Гави, Райя, Гримальдо, Льоренте и Кукурелья – в составе