  • «Чем меньше игроков «Реала», тем лучше для атмосферы сборной. Выбор де ла Фуэнте справедлив, он вызвал лучших». Журналист Санчес о заявке Испании без футболистов «Мадрида»
«Чем меньше игроков «Реала», тем лучше для атмосферы сборной. Выбор де ла Фуэнте справедлив, он вызвал лучших». Журналист Санчес о заявке Испании без футболистов «Мадрида»

Испанский журналист Давид Санчес высказался об отсутствии игроков «Реала» в заявке сборной Испании на ЧМ-2026. 

«Нравится вам это или нет, но нужно признать, что Луис де ла Фуэнте был справедлив. Тренер вызвал лучших игроков, 90% испанских болельщиков согласны с этой заявкой.

На первый взгляд может удивлять, что там нет футболистов «Реала», но если проанализировать сезон команды, становится понятно, что там почти не играют испанские футболисты, которых можно вызвать в сборную.

Карвахаль был травмирован и практически не играл весь сезон, Хейсен провел ужасный сезон. Для атмосферы в сборной всегда было лучше, когда мадридистов меньше. Им никогда не бывает достаточно. Если вызывают двоих – они хотят троих, если троих – требуют четверых.

С тем, как играет «Реал» в этом сезоне, с учетом состава и паспортов игроков, очень трудно натурализовать или вызвать французов, бразильцев или бельгийцев», – сказал Санчес. 

Игроков «Реала» нет в заявке Испании на ЧМ-2026. Ямаль, Родри, Педри, Гави, Райя, Гримальдо, Льоренте и Кукурелья – в составе

Источник: Marca
Реал от этого только выиграл, меньше нагрузки и травм, а травм будет предостаточно на этом ЧМ, к сожалению.
У Реала на этом ЧМ будет больше игроков в заявках сборных, чем у Барселоны и Атлетико.
Твоя правда.
сколько разговоров по этому поводу, а кого там могли взять?!
Хейсен?! он НАМНОГО слабее Мартина, которого вообще не расматривали. и?! смешно, мадридисты прям всерьез выдвигают кандидатуры Питарача)) таких молодяк в академии Барсы полным полно, Ким,Тони,Жиль,Тункара и т.д. а то что он смотрелся лучше Джуда, и прочих полузащитников Реала, так это уже вопрос к уровню полузащитников Реала)
Никто не выдвигает Питарча, зачем притягивать за уши глупости ?
А кого-то кроме Хейсена ожидали ?
Каррерас например. Больше то и некого.
ну в теории из испанцев там карвахаль, хейсен, карерас, фран, асенсио, себальос, гарсия. учитывая как прошел сезон в принципе логично что никого нет. хейсена могли взять, но могли и не взять, он и пропускал немало и игра была часто так себе. а теперь летом еще уйдут карвахаль, себальос. и возможно асенсио с франом
Жаль, но правда
