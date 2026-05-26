«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
Хавьер Энрикес Ромеро, сын бывшего вице-президента Технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) высказался о предстоящем чемпионате мира.
«Сейчас время объединиться. Речь идет не о «Барсе», «Реале» или «Атлетико». Сейчас наша футбольная команда – Испания. И речь идет о победе, а не о красивой игре. Так что мы должны объединиться.
И не беспокойтесь о судьях – испанцы не могут судить наши матчи (смеется). Просто шучу», – сказал Хавьер Энрикес в видео, опубликованном в его соцсетях.
Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
