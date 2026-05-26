  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
0

«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026

Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026.

Хавьер Энрикес Ромеро, сын бывшего вице-президента Технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) высказался о предстоящем чемпионате мира. 

«Сейчас время объединиться. Речь идет не о «Барсе», «Реале» или «Атлетико». Сейчас наша футбольная команда – Испания. И речь идет о победе, а не о красивой игре. Так что мы должны объединиться.

И не беспокойтесь о судьях – испанцы не могут судить наши матчи (смеется). Просто шучу», – сказал Хавьер Энрикес в видео, опубликованном в его соцсетях.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?137 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoсудьи
logoЛа Лига
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoСборная Испании по футболу
logoчемпионат мира
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoАтлетико

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В каждой шутке есть доля правды. Но устами сына Негрейры там только правда.
Я кажется испанский юмор не понимаю
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Перес о деле Негрейры: «Я пойду до конца. Предоставлю Чеферину досье о крупнейшем коррупционном деле в истории, над которым работал 3 года. «Реалу» повезло, что у него есть я»
вчера, 21:31
Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Сперцян – 2-й, Батраков – 3-й, Вендел – 4-й, Барко – 5-й, Кисляк – 6-й, Глушенков – 7-й («СЭ»)
вчера, 21:22
Ко всем новостям
Последние новости
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Кафу считает, что все игроки «Милана» могли бы играть за «Арсенал» и «ПСЖ»: «Хорошие футболисты, непопадание в ЛЧ не делает их плохими»
вчера, 17:42
Рекомендуем