Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. На пост претендуют Перес и Рикельме
«Реал» назначил дату проведения президентских выборов.
Голосование пройдет 7 июня этого года. Оно начнется в 9:00 по местному времени и закончится в 20:00.
На пост главы мадридского клуба претендуют два кандидата – это нынешний президент Флорентино Перес и глава энергетической компании Cox Energy Энрике Рикельме.
Перес занимает пост президента «Реала» с 2009 года. До этого он руководил клубом с 2000-го по 2006-й.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
