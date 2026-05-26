Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. На пост претендуют Перес и Рикельме

«Реал» назначил дату проведения президентских выборов.

Голосование пройдет 7 июня этого года. Оно начнется в 9:00 по местному времени и закончится в 20:00.

На пост главы мадридского клуба претендуют два кандидата – это нынешний президент Флорентино Перес и глава энергетической компании Cox Energy Энрике Рикельме.

Перес занимает пост президента «Реала» с 2009 года. До этого он руководил клубом с 2000-го по 2006-й.