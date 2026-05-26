  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
0

Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»

Крис Уоддл: «Ливерпулю» пора расстаться с ван Дейком.

Экс-полузащитник сборной Англии Крис Уоддл считает, что «Ливерпулю» надо избавляться от Вирджила ван Дейка.

«Главная проблема «Ливерпуля» в этом сезоне для меня — это центральные защитники. Вирджил ван Дейк – великий игрок для «Ливерпуля». Я не хочу умалять его заслуг, но если «Ливерпуль» хочет прогрессировать в следующем сезоне, то нужно с ним расстаться. Возможно, было бы лучше, если бы он ушел уже в этом сезоне.

Я до сих пор удивлен, что они отпустили Джаррелла Куансу в «Байер». Они могли подписать Марка Гехи прошлым летом, но он в итоге перешел в «Манчестер Сити» в январе.

У Ибраима Конате в этом сезоне были сложности, а Джо Гомес – хороший центральный защитник, когда он в форме, просто он почти никогда не играет на этой позиции. 

Я видел, как Уэйн Руни критиковал Мохамеда Салаха и говорил, что тот не должен был играть в последнем матче сезона после слов об Арне Слоте – мол, он подставил тренера. Но сейчас всем пора двигаться дальше. И ван Дейку тоже нужно уходить.

У них есть опция выкупа Куансы, и этим летом они обязательно должны ей воспользоваться. А если Джо Гомес будет здоров, то можно поискать действительно топового центрального защитника – это сильно поможет «Ливерпулю», – сказал Уоддл в интервью BoyleSports.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?252 голоса
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoДжарелл Куанса
Крис Уоддл
logoВирджил ван Дейк
logoбундеслига Германия
logoМохамед Салах
logoУэйн Руни
logoБайер
logoАрне Слот

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
То что игры весь сезон нет - виноваты тоже центральные защитники?
Ван Дайк один из немногих, кто провел приличный сезон в этом Ливерпуле. Много ему досталось и от наличия в составе Керкеза.
Главная проблема Ливерпуля - это слот ....
Как раз в новом сезоне по цз я буду более спокоен. Придет Жаке и восстановится Леони. В Конате тоже верю. Ну и Вердж все еще держит уровень. Кванса пусть еще один сезон в Байере отыграет. И можно выкупать будет по итогам уже. Там и ВВД уйдет. И по другим будет видно
Ответphilshatalov
Как раз в новом сезоне по цз я буду более спокоен. Придет Жаке и восстановится Леони. В Конате тоже верю. Ну и Вердж все еще держит уровень. Кванса пусть еще один сезон в Байере отыграет. И можно выкупать будет по итогам уже. Там и ВВД уйдет. И по другим будет видно
Наконец адекватно, а не «всех выгнать купить новых»))
Если ничего не поменяется с составом на ЦЗ, то позиция укомплектована. Возрастной и опытный, но еще способный пару лет держать уровень ВВД. Нестабильный, но потенциально тоже основной Конате (не будем забывать, что прошлый сезон француз провел очень хорошо, а в этом помимо нестабильности самой команды еще и отца потерял), очень перспективные двое молодых и Гомес на подхвате)
Без Ван Дейка Ливерпуль бы за выживание боролся со шпорами, че он несет.
Кто то видел здорового джо гомеса ?
Больной что ли? Ван Дейк хоть иногда и косячил, но был абсолютно стабилен и не опускал высоченную планку в течении всего сезона.
Не будут его выкупать за 80 млн
Гехи в рассвете сил хуже возрастного, еле восстановившегося от травмы Вандейка
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ван Дейк – самый возрастной футболист, сыгравший все матчи в сезоне АПЛ целиком. Защитник «Ливерпуля» побил рекорд Терри
24 мая, 20:22
Ван Дейк об уходе Алиссона: «Это был бы удар для «Ливерпуля», но пока лишь слухи. Это лучший вратарь в мире, хочу, чтобы он остался»
30 апреля, 11:07
Гол ван Дейка на 100-й – шестой победный для «Ливерпуля» в дерби с «Эвертоном» после 90-й минуты. Это рекорд АПЛ
19 апреля, 15:19
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
18 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
38 минут назадТесты и игры
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ. Планов на отпуск не было»
38 минут назад
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
сегодня, 03:22
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
53 минуты назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Рекомендуем