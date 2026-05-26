Дмитрий Сычев: «Меня не приняли в раздевалке «Марселя» сначала, не разговаривали, ведь я не знал французский. И это правильно: легионер должен учить язык, историю»
Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев в новом выпуске подкаста Smol Talk рассказал, что партнеры по французской команде негативно встретили его после перехода.
Российский футболист перешел в «Марсель» из «Спартака» в начале 2003 года и спустя год перебрался в «Локомотив».
«Мой первый заход в раздевалку «Марселя» был для меня стрессовым. Меня не приняли в раздевалке, не стали разговаривать на английском. Хотя все его знали, Бартез и Лебеф вообще в Англии играли.
После первой тренировки я спросил, куда свои портки положить, а со мной никто не стал разговаривать. Отвернулись. Это было неприятно.
Потом я выучил французский, и однажды, когда мы отмечали какую-то победу, выпил шампанского, чуть расхрабрился и спросил: «Ребят, могли бы тогда помочь адаптироваться, я молодой, это был мой первый день».
А мне ответили: «А че мы тебе должны помогать? Ты наш язык выучи, тогда будем помогать». Очень много снобизма в этих словах было.
Но я потом переосмыслил эти слова. А почему нет? С одной стороны, это правильно. Мне дали понять, что я должен учить язык. И когда я это сделал, ко мне по-другому начали относиться болельщики, игроки, СМИ.
Я хочу, чтобы мою страну уважали. В чем проявляется уважение со стороны легионера? Ты учишь язык, историю. Не надо лепетать на нем как философ, но базово язык, культуру, историю ты должен знать.
Это банальные инструменты, которые должен выполнять игрок, приезжающий в чужую страну», – сказал Сычев.
Во Франции бывал нечасто, но почти всегда сталкивался с тем, что проще по-русски разъясниться, чем по-английски.
Видимо, вы не в курсе эпопеи Сычева во второй половине 2002 года. Он до последнего сам не знал, куда перейдет, точнее уедет, ибо контракт со Спартаком расторгли, а игрока дисквалифицировали. Ну а в ДК и на русском бы спокойно говорил, в то время. Ему точно было не до репетитора французского языка.
а) игрок, который переходит во французский клуб (как и любой другой) не переходит в один день. Игрока продают от нескольких недель до полугода-год и даже больше. Футболист всегда имеет минимум несколько недель, чтобы нанять репетитора языка той страны, в которую едешь. За несколько недель можно выучить несколько базовых фраз приветствия и несколько десятков слов для первого комфортного вхождения в раздевалку.
б) игроки в основном сами по себе невероятные эгоисты и не хотят приложить хоть немного усилий для этого, ну а французы - приложить немного усилий и снизойти до международного английского. Ну и наверное давние тёрки с англичанами сказываются на их отношении к английскому языку.