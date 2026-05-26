  • Дмитрий Сычев: «Меня не приняли в раздевалке «Марселя» сначала, не разговаривали, ведь я не знал французский. И это правильно: легионер должен учить язык, историю»
Дмитрий Сычев: «Меня не приняли в раздевалке «Марселя» сначала, не разговаривали, ведь я не знал французский. И это правильно: легионер должен учить язык, историю»

Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев в новом выпуске подкаста Smol Talk рассказал, что партнеры по французской команде негативно встретили его после перехода.

Российский футболист перешел в «Марсель» из «Спартака» в начале 2003 года и спустя год перебрался в «Локомотив».

«Мой первый заход в раздевалку «Марселя» был для меня стрессовым. Меня не приняли в раздевалке, не стали разговаривать на английском. Хотя все его знали, Бартез и Лебеф вообще в Англии играли.

После первой тренировки я спросил, куда свои портки положить, а со мной никто не стал разговаривать. Отвернулись. Это было неприятно.

Потом я выучил французский, и однажды, когда мы отмечали какую-то победу, выпил шампанского, чуть расхрабрился и спросил: «Ребят, могли бы тогда помочь адаптироваться, я молодой, это был мой первый день».

А мне ответили: «А че мы тебе должны помогать? Ты наш язык выучи, тогда будем помогать». Очень много снобизма в этих словах было.

Но я потом переосмыслил эти слова. А почему нет? С одной стороны, это правильно. Мне дали понять, что я должен учить язык. И когда я это сделал, ко мне по-другому начали относиться болельщики, игроки, СМИ.

Я хочу, чтобы мою страну уважали. В чем проявляется уважение со стороны легионера? Ты учишь язык, историю. Не надо лепетать на нем как философ, но базово язык, культуру, историю ты должен знать.

Это банальные инструменты, которые должен выполнять игрок, приезжающий в чужую страну», – сказал Сычев.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Smol Talk
петухи какие то. в любой нормальной команде помогут новичку тем более если он международный английский использует. ему чо к концу тренировки ваш лягушачий язык надо было освоить?
ОтветMax Volkov
Французы... у них даже символ страны - петух
ОтветMax Volkov
Да это Марсель, они реально считают себя чуть ли не Барселоной от Франции, у них там вот эти все левые понятия, куча своих героев локальных от актеров до рэперов, и около-криминальной эмигрантской движухи, там действительно надо интегрироваться пытаться, но это конечно не адекватная реакция, просто ЧСВшники
Да ну не, тоже странно. Человек по сути наемный работник, новичок, только приезал, английский знал, что еще надо? Зачем так сразу себя вести?
ОтветИван Лапин
Да ну не, тоже странно. Человек по сути наемный работник, новичок, только приезал, английский знал, что еще надо? Зачем так сразу себя вести?
Злопамятный Бартез всех подговорил. ))
ОтветИван Лапин
Да ну не, тоже странно. Человек по сути наемный работник, новичок, только приезал, английский знал, что еще надо? Зачем так сразу себя вести?
Проверка на прочность характера.
Это не только футболистов касается, мы в 2010-м ехали на матч в Марселе на машине из Испании, сперва встряли в пробку дикую на подъезде к городу, потом устали искать парковку в порту. Доехали до Велодрома на метро, вокруг стадиона бегали, не могли найти, откуда проход на гостевой. Кое-как дозвонились до наших, нам объяснили, куда идти. Игра уже началась, подводим ко входу на сектор, местные полисы делают вид, что английского языка они не знают, и срать на все хотели. Собралось еще несколько человек, рыл 20 точно. В итоге снова звоню своим на сектор, прошу, чтоб Егор "Камри" подошел, он тогда был председателем фан-клуба. Тот минут через десять пришел, все разрулил, нам продали билеты и пустили на сектор.
Во Франции бывал нечасто, но почти всегда сталкивался с тем, что проще по-русски разъясниться, чем по-английски.
ОтветСамый адовый Крикун
со мной в киеве мент также отказался разговаривать. моську сморщил и отвернулся. это кстати единственный раз было за все время когда на русский сагрились аборигены. евро 2012
ОтветСамый адовый Крикун
А с чего ты взял, что местные полисы знают английский?
Он спросил :"Ху из он дьюти Тудей?"
Отвечаю юзеру ТрубкаМерлина, который ограничивает комменты.
Видимо, вы не в курсе эпопеи Сычева во второй половине 2002 года. Он до последнего сам не знал, куда перейдет, точнее уедет, ибо контракт со Спартаком расторгли, а игрока дисквалифицировали. Ну а в ДК и на русском бы спокойно говорил, в то время. Ему точно было не до репетитора французского языка.
Это он еще комиссара Жибера не встретил ))
Может он Бартезу крикнул -Hey, baldy, where can I throw my dirty underwear?тот и обиделся.
ОтветАлександр Зикрянь
Может он Бартезу крикнул -Hey, baldy, where can I throw my dirty underwear?тот и обиделся.
Bald’livaya bashka, day pirozhka!
Это потому, что он белый
Сказали выучи наш язык! И пошли дальше Бартеза в лысину целовать
Нужно учесть, что французы одна из самых вы******* культур, особенно в отношении языка. Наверное 19 из 20 французов спокойно проигнорируют английский на французских улицах, даже если его знают. И тут двояко:
а) игрок, который переходит во французский клуб (как и любой другой) не переходит в один день. Игрока продают от нескольких недель до полугода-год и даже больше. Футболист всегда имеет минимум несколько недель, чтобы нанять репетитора языка той страны, в которую едешь. За несколько недель можно выучить несколько базовых фраз приветствия и несколько десятков слов для первого комфортного вхождения в раздевалку.
б) игроки в основном сами по себе невероятные эгоисты и не хотят приложить хоть немного усилий для этого, ну а французы - приложить немного усилий и снизойти до международного английского. Ну и наверное давние тёрки с англичанами сказываются на их отношении к английскому языку.
ОтветTpy6kaMerlina
Как и немцы, немец скорее с немцем заговорит на английском, чем с иностранцем.
