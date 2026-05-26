Пулишич, Маккенни, Дест, Балогун, Веа, Рейна и Тилльман – в заявке США на ЧМ-2026

Пулишич и Маккенни вызваны в сборную США на ЧМ.

Опубликована заявка сборной США на ЧМ-2026.

Тренерский штаб во главе с Маурисио Почеттино вызывает на турнир следующих игроков:

вратари: Кристофер Брэйди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Нью-Инглэнд Революшн»);

защитники: Александр Фриман («Вильярреал»), Энтони РобинсонФулхэм»), Остон Трасти («Селтик»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Марк Маккензи («Тулуза»), Серджиньо Дест (ПСВ), Тим Рим («Шарлотт»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джо Скалли («Боруссия» Менхенгладбах) ;

полузащитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Бренден Ааронсон («Лидс»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»), Джованни Рейна («Боруссия» Менхенгладбах), Себастьян Берхалтер («Ванкувер»), Малик Тилльман («Байер»), Тайлер Адамс («Борнмут»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Алехандро Сендехас («Америка»), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Марсель»);

нападающие: Фоларин Балогун («Монако»), Хейджи Райт («Ковентри»), Рикардо Пепи (ПСВ).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм сборной США
Сборная США-2026 напоминает Сборную России-2018. Игры толком нет, товарищеские матчи играют против мировых грандов и закономерно им проигрывают. Несмотря на всё недовольство, решили оставить главного тренера, назначенного два года назад. Теперь все молятся, как бы не опозориться на домашнем ЧМ
ОтветМарсель Объелся
Тут шанс большой на плей-офф 3 команды из группы
ОтветМарсель Объелся
Ждём паненку от Балогуна и 🫡 от Райта
Что то с вратарской школой у них стало. Раньше топовые вратари были: Келлер, Фридель, Ховард. Но в целом состав вполне конкурентоспособный
Eto da, u nix kak u Polshi, daje koqda polevıe bıli ne ocen, vratari vıdelyalis. A seycas privoznoy Turner vse vremya v sostave
я помню ещё и тони меолу
Тренером должен быть Брюс Арена
Из заметных нет Юнуса Муса и Джонни Кардозо, но у последнего травма
А что с Тессманном?
А что с Тессманном?
Пакетина физрук просто его не взял. При том что в конкурентах кроме маккенни никого из игроков центра не вижу
А что с Тессманном?
Не понимаю как можно было взять Ролдана вместо него..
А Донован Лэндон.. вне заявки?.. )
А лет пять назад казалось что Тиллман может дорасти до основы Баварии и сборной Германии.
А раньше Рейна чуть ли не на равне с Беллингемом котировался
Пропустил момент когда он в гладбахе оказался
Тим Рим, жив старина. Лет 15 назад ещё в менеджерах брал его 😁
Крепкая команда, но защита очень слабая плюс лидеры не в лучших кондициях, Пулишич шикарно начал первый круг в Милане, второй на лавке просидел, но может тянуть сборную на домашнем турнире уверен, Балагун и Маккенни тоже должны показать себя...
