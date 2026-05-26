«Балтика» выкупит Андерсона у панамской «Альянсы» за 250 тысяч евро («Чемпионат»)

«Балтика» выкупит Андерсона у «Альянса» за 250 тысяч евро.

«Балтика » активирует опцию выкупа Эдуардо Андерсона , сообщает «Чемпионат».

Защитник выступал за калининградский клуб на правах аренды из панамской «Альянсы ». «Балтика» заплатит 250 тысяч евро за игрока.

Андерсон провел 7 матчей в минувшем сезоне Мир РПЛ . Статистику панамца можно увидеть здесь .