«Тоттенхэм» работает над трансфером Савиньо из «Ман Сити» (Evening Standard)

Савиньо может перейти в «Тоттенхэм».

Как сообщает Evening Standard, лондонцы возобновили работу над трансфером вингера «Манчестер Сити». Прошлым летом они уже договорились о его переходе, но по какой-то причине сделка сорвалась.

В этом сезоне бразилец принял участие в 24 матчах АПЛ, но проводил на поле в среднем лишь 34 минуты. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .