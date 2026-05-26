Артета – лучший тренер АПЛ по версии Daily Mail. Эмери – 2-й, Алонсо – 4-й, Мареска – 6-й, Кэррик – 13-й

Артета возглавил список лучших тренеров АПЛ от Daily Mail.

Daily Mail составила рейтинг тренеров, которые на данный момент работают в АПЛ или начнут работу со следующего сезона.

Первую строчку занял Микель Артета, возглавляющий «Арсенал ».

В топ-10 вошли:

1. Микель Артета , «Арсенал».

2. Унаи Эмери, «Астон Вилла ».

3. Андони Ираола, «Борнмут».

4. Хаби Алонсо , «Челси».

5. Арне Слот, «Ливерпуль».

6. Энцо Мареска, «Манчестер Сити».

7. Оливер Гласнер, «Кристал Пэлас».

8. Роберто Де Дзерби, «Тоттенхэм».

9. Эдди Хау, «Ньюкасл».

10. Дэвид Мойес, «Эвертон».

Майкл Кэррик из «МЮ» занял 13-е место, Фрэнк Лэмпард из «Ковентри» – 18-е.