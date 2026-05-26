Артета – лучший тренер АПЛ по версии Daily Mail. Эмери – 2-й, Алонсо – 4-й, Мареска – 6-й, Кэррик – 13-й
Daily Mail составила рейтинг тренеров, которые на данный момент работают в АПЛ или начнут работу со следующего сезона.
Первую строчку занял Микель Артета, возглавляющий «Арсенал».
В топ-10 вошли:
1. Микель Артета, «Арсенал».
2. Унаи Эмери, «Астон Вилла».
3. Андони Ираола, «Борнмут».
4. Хаби Алонсо, «Челси».
5. Арне Слот, «Ливерпуль».
6. Энцо Мареска, «Манчестер Сити».
7. Оливер Гласнер, «Кристал Пэлас».
8. Роберто Де Дзерби, «Тоттенхэм».
9. Эдди Хау, «Ньюкасл».
10. Дэвид Мойес, «Эвертон».
Майкл Кэррик из «МЮ» занял 13-е место, Фрэнк Лэмпард из «Ковентри» – 18-е.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Гласснер и Ираола уже точно уходят, Алонсо еще по факту не пришел. Смысл пихать и тех и других в один рейтинг
✓ Эмери в первый же год работы с Вильярреалом выиграл большой титул, Артета первый большой титул с Арсеналом взял только спустя 6 с половиной лет после назначения!
✓ Эмери уже на второй год работы с Вильярреалом вывел команду в 1/2 ЛЧ, Артете для 1/2 ЛЧ с Арсеналом понадобилось 5 с половиной лет!
✓ Эмери уже спустя полтора года работы с Астон Виллой вывел команду в 4-ку, Артете для попадания в 4-ку с Арсеналом потребовалось 3 с половиной года!
✓ Эмери за 2 года в Вильярреале проходил в ЛЧ и ЛЕ Баварию, Юве, Юнайтед, Арсенал Артеты; Артета за 6,5 лет в Арсенал смог пройти в ЛЧ и ЛЕ только одного топа - деградирующий Мадрид!
✓ У Артеты из 4-х титулов с Арсеналом 2 чисто на багаже Эмери - когда в 2020-м взяли Кубок и Суперкубок Англии, обыграв Сити, Челси и Ливерпуль. Это Унаи научил команду выигрывать большие матчи, а как багаж Эмери закончился - Арсенал и по сей день отвратителен в больших и решающих матчах!
✓ У Эмери преимущество над Артетой в личных встречах, хотя и его Вильярреал, и его Астон Вилла по ресурсам значительно уступали Арсеналу!
✓ Эмери как человек явно лучше Артеты!
✓ Футбол Эмери явно лучше и приятнее футбола Артеты!
Короче, Эмери и Артету даже рядом ставить нельзя, а тем более чтобы Микель был выше!
Артета чемпион АПЛ и финалист ЛЧ. Эмери, при всем уважении, до этого далековато