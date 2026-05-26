Пономарев о кричалке про Гинера: «Не согласен, что он судей или кого-то еще покупал. Что там спартаковцы придумали – пусть на их совести остается. Единственное, что он купил – свое футбольное чутье»

Пономарев о кричалке про Гинера: единственное, что он купил – футбольное чутье.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о кричалке болельщиков «Спартака » про президента армейцев Евгения Гинера .

«Я не согласен, что он судей или кого-то еще там покупал. Что там спартаковцы придумали – пусть на их совести остается. Что купил, что не купил?

Единственное, что купил Гинер – свое футбольное чутье. У него собачье чутье было на игроков, тренеров и на дисциплину. Он блестяще руководил командой длительный срок. Это была очень плодотворная эпоха. Как же играла команда.. Были точечные трансферы. Один Вагнер Лав чего стоит. Очень много было интересных ребят.

Сейчас бы это колоссальное чутье нынешним руководителям. Гинера, конечно, не хватает. Если бы такой человек был у руля, то было бы все в порядке у ЦСКА. Может, восстановимся», – сказал Пономарев.

