Пономарев о кричалке про Гинера: «Не согласен, что он судей или кого-то еще покупал. Что там спартаковцы придумали – пусть на их совести остается. Единственное, что он купил – свое футбольное чутье»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о кричалке болельщиков «Спартака» про президента армейцев Евгения Гинера.
«Я не согласен, что он судей или кого-то еще там покупал. Что там спартаковцы придумали – пусть на их совести остается. Что купил, что не купил?
Единственное, что купил Гинер – свое футбольное чутье. У него собачье чутье было на игроков, тренеров и на дисциплину. Он блестяще руководил командой длительный срок. Это была очень плодотворная эпоха. Как же играла команда.. Были точечные трансферы. Один Вагнер Лав чего стоит. Очень много было интересных ребят.
Сейчас бы это колоссальное чутье нынешним руководителям. Гинера, конечно, не хватает. Если бы такой человек был у руля, то было бы все в порядке у ЦСКА. Может, восстановимся», – сказал Пономарев.
Он в апреле был горой за Челестини, защищал его от увольнения, а сегодня пел о том, что Челентано уже забыли и он никому не нужен.
Флюгер почище Гены Орлова )
Первый исполнитель кричалки — Дмитрий Бугров (Дима «Лысый»). Он вспоминал, что идея соединить две строчки (про «Лося на кочке» и «В магазине водки нету») пришла ему после того, как он увидел подобные фразы на интернет-сайтах! И в Лужниках посмотрите видео он отлично ее исполнял - и это было круто 👏💥🧨
Свет от фары ослепил — это Гинер всё купил.
Мальчик в школу поступил — это Гинер всё купил.
Зэк решётку распилил — это Гинер всё купил.
Слесарь гайку закрутил — это Гинер всё купил.
Повар суп пересолил — это Гинер всё купил.
Трубач Титова опустил — это Гинер всё купил.
Титов триппер подцепил — это Гинер всё купил.
Вася Уткин — зоофил — это Гинер всё купил.
Кержаков весь матч тупил — это Гинер всё купил.
Арсенал нам не забил — это Гинер всё купил.
Моцарт яйца застудил — это Гинер всё купил.
Спартак был гей и педофил — это Гинер всё купил.
Ленин Смольный захватил — это Гинер всё купил.
Лысый бомбу зарядил — это Гинер всё купил.
В магазине водки нет, я уже три дня не пил, кто за это всё ответит — это Гинер всё купил!
Гинер — всё купил, Гинер, Гинер всё купил! Гинер — всё купил, Гинер, Гинер всё купил…