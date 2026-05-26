  • Пономарев о кричалке про Гинера: «Не согласен, что он судей или кого-то еще покупал. Что там спартаковцы придумали – пусть на их совести остается. Единственное, что он купил – свое футбольное чутье»
Пономарев о кричалке про Гинера: «Не согласен, что он судей или кого-то еще покупал. Что там спартаковцы придумали – пусть на их совести остается. Единственное, что он купил – свое футбольное чутье»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о кричалке болельщиков «Спартака» про президента армейцев Евгения Гинера

«Я не согласен, что он судей или кого-то еще там покупал. Что там спартаковцы придумали – пусть на их совести остается. Что купил, что не купил? 

Единственное, что купил Гинер – свое футбольное чутье. У него собачье чутье было на игроков, тренеров и на дисциплину. Он блестяще руководил командой длительный срок. Это была очень плодотворная эпоха. Как же играла команда.. Были точечные трансферы. Один Вагнер Лав чего стоит. Очень много было интересных ребят. 

Сейчас бы это колоссальное чутье нынешним руководителям. Гинера, конечно, не хватает. Если бы такой человек был у руля, то было бы все в порядке у ЦСКА. Может, восстановимся», – сказал Пономарев. 

Пономарев о Смородской: «В футболе она ни черта не понимала – ежу ясно, что женщина в этом не разбирается. У нас в ЦСКА Гинер тоже не разбирался»

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Владимир Алексеевич Пономарев

Господи, что это за актуалочка из 2005 года. Дед еще кстати неделю назад говорил, что Гинер в футболе не разбирается, у него точно этично брать интервью? Мб по медицинским показаниям уже нельзя?
Кого волнует, с чем согласен дед?

Он в апреле был горой за Челестини, защищал его от увольнения, а сегодня пел о том, что Челентано уже забыли и он никому не нужен.
Флюгер почище Гены Орлова )
Это сколько в повидлах?
Собачье чутьё было у Газзаева по очевидной причине, дед опять путает
Там есть другая версия: Кричалка «Это Гинер всё купил» — это фанатский лозунг болельщиков ЦСКА, который появился в 2000-х годах. Она стала своеобразным ироничным ответом критикам, которые обвиняли клуб в нечестных методах достижения успехов. По другой версии, мем зародился у армейских фанатов как насмешка над теми, кто считал, что Гинер действительно всё купил.

Первый исполнитель кричалки — Дмитрий Бугров (Дима «Лысый»). Он вспоминал, что идея соединить две строчки (про «Лося на кочке» и «В магазине водки нету») пришла ему после того, как он увидел подобные фразы на интернет-сайтах! И в Лужниках посмотрите видео он отлично ее исполнял - и это было круто 👏💥🧨
Лось на кочку наступил — это Гинер всё купил.
Свет от фары ослепил — это Гинер всё купил.
Мальчик в школу поступил — это Гинер всё купил.
Зэк решётку распилил — это Гинер всё купил.
Слесарь гайку закрутил — это Гинер всё купил.
Повар суп пересолил — это Гинер всё купил.
Трубач Титова опустил — это Гинер всё купил.
Титов триппер подцепил — это Гинер всё купил.
Вася Уткин — зоофил — это Гинер всё купил.
Кержаков весь матч тупил — это Гинер всё купил.
Арсенал нам не забил — это Гинер всё купил.
Моцарт яйца застудил — это Гинер всё купил.
Спартак был гей и педофил — это Гинер всё купил.
Ленин Смольный захватил — это Гинер всё купил.
Лысый бомбу зарядил — это Гинер всё купил.
В магазине водки нет, я уже три дня не пил, кто за это всё ответит — это Гинер всё купил!
Гинер — всё купил, Гинер, Гинер всё купил! Гинер — всё купил, Гинер, Гинер всё купил…
Купил чутьё?!.. Да, водка - зло.
Этот маразматик знает, что это армейская кричалка? Ну хватит деда беспокоить.!
И где такое продают?
Ну как тут не согласиться. Когда например вспоминаю знаменитый матч ЦСКА-Зенит 2006 с безупречным судейством Петтая, то даже и мысли не возникает, что там кто-то кого-то мог купить
Свят-свят. Нельзя на ночь глядя петтая поминать
В том же сезоне ЦСКА - Луч энергия, с начала гол Луча отменили из-за сомнитеного офсайда, потом Акинфеев сыграл рукой за пределами штрафной, а удалили Тихоновецкого из Луча, в итоге победа ЦСКА, а ведь в этом сезоне армейцы стали чемпионами по дополнительным показателям, так что украли судьи чемпионство у Спартака!
