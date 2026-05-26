«Рома» продлила с Эрмосо контракт до 2027-го

Марио Эрмосо продолжит выступать за «Рому».

Римский клуб сообщил об активации опции продления контракта с защитником. Договор теперь рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне испанец провел 27 игр в Серии А и забил 3 гола.