Нико Гонсалес рассматривает уход из «Ман Сити» из-за нехватки игрового времени. Хавбека купили за 60 млн евро в 2025-м

Нико Гонсалес может покинуть «Манчестер Сити ».

Испанский полузащитник перешел в английскую команду из «Порту» в феврале 2025 года за 60 миллионов евро. В сезоне Премьер-лиги-2025/26 он провел 25 матчей, но в последних 17 играх лишь два раза попал в стартовый состав.

По информации The Times, Гонсалес недоволен нехваткой игрового времени и рассматривает возможность сменить команду в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют клубы из Испании и Италии.

