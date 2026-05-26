  Нико Гонсалес рассматривает уход из «Ман Сити» из-за нехватки игрового времени. Хавбека купили за 60 млн евро в 2025-м
Нико Гонсалес рассматривает уход из «Ман Сити» из-за нехватки игрового времени. Хавбека купили за 60 млн евро в 2025-м

Нико Гонсалес может покинуть «Манчестер Сити». 

Испанский полузащитник перешел в английскую команду из «Порту» в феврале 2025 года за 60 миллионов евро. В сезоне Премьер-лиги-2025/26 он провел 25 матчей, но в последних 17 играх лишь два раза попал в стартовый состав. 

По информации The Times, Гонсалес недоволен нехваткой игрового времени и рассматривает возможность сменить команду в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют клубы из Испании и Италии. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
Ну и зря, в Сити тектонические перемены, подождал бы, глядишь и найдется местечко. Тем более в середине сезона играл стабильно и был героем, а тут уже времени мало... Жди ёмаё
Ответserginn
Может, понимает, что Андерсона возьмут, и поэтому хочет уйти. Хотя, в качестве подмены идеально подходит.
Нико не просто стабильно играл, он был один из САМЫХ стабитных игроков МС в это сезоне. Ему обязаны поднять з/п и если надо продлить контракт.
Да не уйдет он. Наверняка понимал, когда переходил, что бы дублером Родри. А тут возможно и сам Родри уедет . Игрок Нико хороший.
И куда уедет Родри? В СА вроде не собирается, а больше никто за возрастного ЦП после травм много не даст, а отпускать МС Родри условно за 40 млн смысла нет.
Лучше уйти и играть, Нико не уровень основы. У него много необязательного брака было как в начале сезона, так и ближе к восстановлению Родри. Помню в каком-то матче он пару обрезов подряд выдал, пойдя в дриблинг. Он необучаем, лучше продать и попробовать другого.
Вообще, странный ход. Ехал изначально под Родри, в ротацию, тк много матчей Сити играет, уровень не выдержал и присел на банку (заслуженно). Вместо того, чтобы бороться, хочет уехать.

Либо вброс, либо чел просто не смог.
Великий, конечно, тренерский гений Гвардиолы: идти по сезону с лавочниками по 60 миллионов стоимостью
Не его вина что клуб купил 20млн-
ого игрока в3 раза дороже. ( опция выкупа была 60 млн) не смогли сторговаться за среднего игрока порту...
переплатили за него знатно,но там понятно зимой тогда надо было срочно кого то брать
