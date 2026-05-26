Нико Гонсалес рассматривает уход из «Ман Сити» из-за нехватки игрового времени. Хавбека купили за 60 млн евро в 2025-м
Нико Гонсалес готов уйти из «Манчестер Сити».
Испанский полузащитник перешел в английскую команду из «Порту» в феврале 2025 года за 60 миллионов евро. В сезоне Премьер-лиги-2025/26 он провел 25 матчей, но в последних 17 играх лишь два раза попал в стартовый состав.
По информации The Times, Гонсалес недоволен нехваткой игрового времени и рассматривает возможность сменить команду в летнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют клубы из Испании и Италии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
Либо вброс, либо чел просто не смог.
ого игрока в3 раза дороже. ( опция выкупа была 60 млн) не смогли сторговаться за среднего игрока порту...