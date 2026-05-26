Салах и Робертсон интересны «Ювентусу». Спаллетти надеется убедить египтянина снова поработать вместе (La Repubblica)
Салах может перейти в «Ювентус».
Три футболиста «Ливерпуля» могут присоединиться к «Ювентусу».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, главный тренер туринцев Лучано Спаллетти хочет убедить Мохамеда Салаха снова поработать вместе, как это было в «Роме». Также «бьянконери» интересен защитник Эндрю Робертсон, но главный претендент на него – «Тоттенхэм».
Также близок к переходу в «Ювентус» голкипер «красных» Алиссон. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Бразилец мог бы помочь убедить Салаха уехать в Италию.
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?250 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии