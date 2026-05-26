Салах и Робертсон интересны «Ювентусу». Спаллетти надеется убедить египтянина снова поработать вместе (La Repubblica)

Салах может перейти в «Ювентус».

Три футболиста «Ливерпуля » могут присоединиться к «Ювентусу ».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, главный тренер туринцев Лучано Спаллетти хочет убедить Мохамеда Салаха снова поработать вместе, как это было в «Роме». Также «бьянконери» интересен защитник Эндрю Робертсон , но главный претендент на него – «Тоттенхэм».

Также близок к переходу в «Ювентус» голкипер «красных» Алиссон . Переговоры находятся на продвинутой стадии. Бразилец мог бы помочь убедить Салаха уехать в Италию.