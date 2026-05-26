  • Салах и Робертсон интересны «Ювентусу». Спаллетти надеется убедить египтянина снова поработать вместе (La Repubblica)
Салах и Робертсон интересны «Ювентусу». Спаллетти надеется убедить египтянина снова поработать вместе (La Repubblica)

Салах может перейти в «Ювентус».

Три футболиста «Ливерпуля» могут присоединиться к «Ювентусу».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, главный тренер туринцев Лучано Спаллетти хочет убедить Мохамеда Салаха снова поработать вместе, как это было в «Роме». Также «бьянконери» интересен защитник Эндрю Робертсон, но главный претендент на него – «Тоттенхэм».

Также близок к переходу в «Ювентус» голкипер «красных» Алиссон. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Бразилец мог бы помочь убедить Салаха уехать в Италию.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
Вот блин, всегда ненавидел итальянские команды потому что они были сильные и частенько обыгрывали клуб за который я болею 😁 но, сейчас реально обидно за итальянских грандов, во, что превратились.... верните старые добрые Милан, Ювентус, Лацио...
Лацио всегда на одном уровне плюс минус, если не считать короткий отрезок на стыке 2000х
Ну, учитывая, что я болельщик с 1998 года, думаю я успел увидеть их успехи, какие никакие, но успехи
Им и сорока еще нет, рано им в Италию.
Я так уже шутил, но повторю: берут на вырост)
Да ну вы прикалываетесь? 🤔
Ну а чё: Спаллетти собирает свою "Рому". Сейчас ещё Джеко с Паредесом подтянет)
Алиссон, Манолас, Наингголан...
Попылит ещё Мо Салах в Ювентусе, не удивлюсь если станет в следующем сезоне лучшим бомбардиром в серии А
Если серьёзно, то нет. Он ужасно просел.
Вообще он не просел. Весь Ливерпуль сдулся при Слоте. В этой команде даже праймовый Месси смотрелся бы как Федор Смолов.
Салах захочет жирный чек,вряд ли юве сможет такой дать
Он уже в Ливерпуле жирный чек получил. Сейчас он понимает свой уровень, не дурак.
Вот только его явно хотят в МЛС или Сауди
Стара Синьора оправдывает свое название по полной
Ювентус профукал ЛЧ, по этому теперь сложнее будет договориться
Спалетти прочитал таки мой вчерашний комментарий на спортсе и решил купить Салаха
Давай проверим. Посоветуй ему купить Сашку Кокорина.
«Мохаммед Салах, или Десять лет спустя»
Давайте все-таки Серлота лучше.
