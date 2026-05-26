Арон Ротенберг вызван в сборную России U-16. У 15-летнего сына Бориса Ротенберга-младшего 2+3 в 10 матчах сезона ЮФЛ («Первый спорт»)

Арон Ротенберг вызван в сборную России до 16 лет, сообщает «Первый спорт».

15-летний сын генерального директора «Локомотива » Бориса Ротенберга-младшего набрал 5 (2+3) очков в 10 матчах этого сезона ЮФЛ в составе железнодорожников, выступая на позиции нападающего.

Арон должен дебютировать за сборную России в товарищеском матче с Тунисом.