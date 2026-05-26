  • 37-летний Мхитарян согласился продлить контракт с «Интером» на сезон. С хавбеком еще должны согласовать зарплату
Мхитарян близок к продлению контракта с «Интером».

Генрих Мхитарян может остаться в «Интере» еще на год.

37-летний полузащитник согласился продлить контракт с миланским клубом на один сезон, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Теперь стороны должны обсудить финансовые условия соглашения. 

Отмечается, что главный тренер «нерадзурри» Кристиан Киву хочет сохранить Генриха в составе.

В минувшем сезоне Серии А Мхитарян провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
logoГенрих Мхитарян
logoИнтер
logoКристиан Киву

Еще год наблюдать за игрой Генриха. Кайф 😎
Казалось еще недавно он забивал моей Таврии из Симферополя гол в финале кубка Украины за Донецкий Мателларуг и вот он все еще играет на высочайшем уровне. Боруссия Дортмунд, МЮ, Арсенал, Рома, Интер и везде что-то да выиграл, даже в Роме! )) невероятная карьера!
Генрих Гамлетович заслуживает это своей игрой.
Хороший и добротный игрок, рад от души за Армению
Отличная новость, будем ещё год наслаждаться игрой нашего кумира
Отличная новость! Еще сезон точно будет полезен!
ОтветInter93
Как минимум
Даже в 37 он лучший в центре Интера. Ну мб Барелла поспорит.
Отличная новость. Конечно, зарплата будет урезана, но думаю, что для Мхитаряна это не главное.
Объективно, бегать в Серии А он может хоть до 40 лет. Свои 60 минут с основы или с замены 20-30 он и через два года будет спокойно отыгрывать.
Ответnoyneim
Вряд-ли. У Мики очень энергозатратный стиль. И на своей позиции он часто вынужден брать двойную работу и страховать Димарко
Одно из самых досадных кадровых упущений Арсенала! В одном ряду с Гнабри, Велой, Фабиански, который после ухода из Арсенала стал лучшим вратарём декады в АПЛ!
