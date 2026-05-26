37-летний Мхитарян согласился продлить контракт с «Интером» на сезон. С хавбеком еще должны согласовать зарплату

Мхитарян близок к продлению контракта с «Интером».

37-летний полузащитник согласился продлить контракт с миланским клубом на один сезон, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Теперь стороны должны обсудить финансовые условия соглашения.

Отмечается, что главный тренер «нерадзурри» Кристиан Киву хочет сохранить Генриха в составе.

В минувшем сезоне Серии А Мхитарян провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.