Канселу хочет провести в «Барселоне» еще два года. «Аль-Хилаль» требует не менее 10 млн евро за защитника, идут переговоры
«Аль-Хилаль» не отпустит Канселу в «Барселону» без компенсации.
Жоау Канселу хочет остаться в «Барселоне».
Diario Sport сообщает, что защитник считает «блауграну» лучшим местом для продолжения карьеры и хочет провести в ней еще как минимум два года, после чего присоединиться к «Бенфике» и завершить там карьеру.
Каталонский клуб хотел, чтобы защитник договорился с «Аль-Хилалем» о расторжении контракта, но это невозможно. Саудовцы хотят получить за португальца как минимум 10 млн евро, идут переговоры.
Ради продолжения карьеры в «Барселоне» Канселу готов идти на финансовые уступки.
Жоау провел в Ла Лиге вторую половину этого сезона, а также поиграл за «блауграну» в сезоне-2023/24. Его статистику можно изучить здесь.
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии