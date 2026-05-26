Канселу хочет провести в «Барселоне» еще два года. «Аль-Хилаль» требует не менее 10 млн евро за защитника, идут переговоры

«Аль-Хилаль» не отпустит Канселу в «Барселону» без компенсации.

Жоау Канселу хочет остаться в «Барселоне».

Diario Sport сообщает, что защитник считает «блауграну» лучшим местом для продолжения карьеры и хочет провести в ней еще как минимум два года, после чего присоединиться к «Бенфике» и завершить там карьеру.

Каталонский клуб хотел, чтобы защитник договорился с «Аль-Хилалем » о расторжении контракта, но это невозможно. Саудовцы хотят получить за португальца как минимум 10 млн евро, идут переговоры.

Ради продолжения карьеры в «Барселоне» Канселу готов идти на финансовые уступки.

Жоау провел в Ла Лиге вторую половину этого сезона, а также поиграл за «блауграну» в сезоне-2023/24.