  • Канселу хочет провести в «Барселоне» еще два года. «Аль-Хилаль» требует не менее 10 млн евро за защитника, идут переговоры
«Аль-Хилаль» не отпустит Канселу в «Барселону» без компенсации.

Жоау Канселу хочет остаться в «Барселоне».

Diario Sport сообщает, что защитник считает «блауграну» лучшим местом для продолжения карьеры и хочет провести в ней еще как минимум два года, после чего присоединиться к «Бенфике» и завершить там карьеру.

Каталонский клуб хотел, чтобы защитник договорился с «Аль-Хилалем» о расторжении контракта, но это невозможно. Саудовцы хотят получить за португальца как минимум 10 млн евро, идут переговоры.

Ради продолжения карьеры в «Барселоне» Канселу готов идти на финансовые уступки.

Жоау провел в Ла Лиге вторую половину этого сезона, а также поиграл за «блауграну» в сезоне-2023/24. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Канселу - топчик, что ни говори! Играет на обоих флангах обороны, ещё и в атаке хорош.
Согласен! За Барсу Жоау играет прекрасно, надеюсь, что клубы договорятся между собой и всё получится)
Десятка за любого игрока основы это скромно
Сильно удивлюсь, если у Барсы не найдется 10 лямов за Канселу.
В 31 год посадить на на лавку молодого Бальде это конечно круто, но что сказать сам виноват, ни какого прогресса от него не видно! Ему и Араухо надо брать пример с Эрика Гарсии, парень везде дыры затыкает и прогрессирует, возможно и Кунде усадит на лавку!
Да че за глупости, выкупать надо, очень нужен
Много кто нужен, но печатного станка нет.
слить Фати, взять Канселу
Надо торговаться до последнего. Всё-равно кроме "Барсы" он никуда не уйдёт, а лето длинное, можно мозги им поколупать. Кстати, так же и с "Манчестером" сделать, ахах
