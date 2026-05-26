Путельяс объявила об уходе из «Барселоны». Она двукратная обладательница «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории женской команды «блауграны»

Двукратная обладательница «Золотого мяча» объявила об уходе из «Барселоны».

Алексия Путельяс покидает «Барселону».

32-летняя полузащитница объявила, что уйдет из каталонской команды по окончании этого сезона. Она выступала за «блауграну» с 2012 года и провела в ее составе 507 официальных матчей – по этому показателю она уступает лишь Мелани Серрано (519 игр). 

За этот период Путельяс забила 233 гола в официальных играх – это лучший показатель в истории женской команды «Барселоны». 

С «Барсой» Алексия 10 раз становилась чемпионкой Испании, 9 раз выигрывала Кубок страны, 6 раз побеждала в Суперкубке, завоевала 4 трофея Лиги чемпионов, а также 6 раз выиграла Кубок Каталонии. 

В 2021 и 2022 годах Путельяс становилась обладательницей «Золотого мяча».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
женский футбол
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАлексия Путельяс

Если когда-нибудь женский футбол станет таким же популярным, как мужской, то Алексию будут воспринимать так же, как мы воспринимаем Пеле.
ОтветСвисток Негрейры
Айтана Бонмати круче, не в силовой манере действует, а техникой и умом.
ОтветСвисток Негрейры
Скорее всего никогда. Но это не омтенчет заслуг Путельяс.
Алексия Путельяс покидает «Барселону» 🇪🇸

🏆 507 матчей
⚽️ 232 гола
🥇 38 трофеев
👑 2 Золотых мяча

Алексия не просто стала легендой женской «Барселоны» — она построила ее. При ней команда превратилась из развивающегося проекта в главный клуб женского футбола.

Она пережила всё: первые большие победы, доминирование в Европе, тяжелейшую травму колена и великое возвращение. А после этого снова подняла над головой Лигу чемпионов.

Символично, что свой 500-й матч Алексия провела против «Реала» — и закончился он разгромом 6:0. Будто сама история решила красиво закрыть главу.
ОтветСергей Яскевич
Да, в Лондон Сити.
Вот уж действительно конец эпохи. Говорят, зовут в Англию на хороший контракт.
Женская Барса объективно сильнейшая команда Европы. Но уход таких игроков, как Путельяс, могут сделать следующий сезон с интригой. Ну в ЛЧ так точно.
нафига под ее постом Альварес? могли и ее фотку вставить
путельяс - это лицо и имя барселоны. легенда
Бавария, Леон, или Арсенал Челси сити, могут потянуть ее запросы
Леон киллер?
Лондон Сити, который принадлежит Мишель Канг, как и Лион, предложил ей трехлетний контракт и зарплату в три раза больше, чем в Барселоне. Кроме того, в эту команду переходит Мапи Леон - защитница Барселоны.
Она и третий мячик получит за этот сезон
И нафига она уходит то?
ОтветDmitry Boltachev
И нафига она уходит то?
Главное, куда?
