Путельяс объявила об уходе из «Барселоны». Она двукратная обладательница «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории женской команды «блауграны»
32-летняя полузащитница объявила, что уйдет из каталонской команды по окончании этого сезона. Она выступала за «блауграну» с 2012 года и провела в ее составе 507 официальных матчей – по этому показателю она уступает лишь Мелани Серрано (519 игр).
За этот период Путельяс забила 233 гола в официальных играх – это лучший показатель в истории женской команды «Барселоны».
С «Барсой» Алексия 10 раз становилась чемпионкой Испании, 9 раз выигрывала Кубок страны, 6 раз побеждала в Суперкубке, завоевала 4 трофея Лиги чемпионов, а также 6 раз выиграла Кубок Каталонии.
В 2021 и 2022 годах Путельяс становилась обладательницей «Золотого мяча».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
🏆 507 матчей
⚽️ 232 гола
🥇 38 трофеев
👑 2 Золотых мяча
Алексия не просто стала легендой женской «Барселоны» — она построила ее. При ней команда превратилась из развивающегося проекта в главный клуб женского футбола.
Она пережила всё: первые большие победы, доминирование в Европе, тяжелейшую травму колена и великое возвращение. А после этого снова подняла над головой Лигу чемпионов.
Символично, что свой 500-й матч Алексия провела против «Реала» — и закончился он разгромом 6:0. Будто сама история решила красиво закрыть главу.