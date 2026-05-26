Путельяс объявила об уходе из «Барселоны». Она двукратная обладательница «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории женской команды «блауграны»

Двукратная обладательница «Золотого мяча» объявила об уходе из «Барселоны».

Алексия Путельяс покидает «Барселону».

32-летняя полузащитница объявила, что уйдет из каталонской команды по окончании этого сезона. Она выступала за «блауграну» с 2012 года и провела в ее составе 507 официальных матчей – по этому показателю она уступает лишь Мелани Серрано (519 игр).

За этот период Путельяс забила 233 гола в официальных играх – это лучший показатель в истории женской команды «Барселоны».

С «Барсой» Алексия 10 раз становилась чемпионкой Испании , 9 раз выигрывала Кубок страны, 6 раз побеждала в Суперкубке, завоевала 4 трофея Лиги чемпионов, а также 6 раз выиграла Кубок Каталонии.

В 2021 и 2022 годах Путельяс становилась обладательницей «Золотого мяча».