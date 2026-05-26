Отец Фати о невызове сына на ЧМ: «Он провел сезон в Лиге 1 на уровень выше, чем любой другой испанский нападающий. Но если в сборной считают иначе, ничего не поделаешь»
Отец Ансу Фати выразил разочарование отсутствием сына в заявке сборной Испании на чемпионат мира.
Среди нападающих в состав команды попали Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (все – «Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта») и Виктор Муньос («Осасуна»).
«Он провел сезон в чемпионате Франции с «Монако» на уровень выше, чем любой другой испанский нападающий. Но если в сборной считают иначе, тут уже ничего не поделаешь.
Если бы Ансу долгое время регулярно вызывался в сборную, то наверняка вернулся бы туда. Это очевидно. Но он переживал сложный период, когда практически не играл.
Луис де ла Фуэнте доверяет другим игрокам, и это нужно уважать. Мы надеялись, что Ансу окажется в списке, но этого не произошло, и остается только принять это», – сказал Бори Фати в интервью EremNews.
Фати забил 12 голов в 30 матчах сезона за «Монако».
У Пино стата ещё смешнее.
Чистых напов особо нет, это правда.