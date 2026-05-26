  • Отец Фати о невызове сына на ЧМ: «Он провел сезон в Лиге 1 на уровень выше, чем любой другой испанский нападающий. Но если в сборной считают иначе, ничего не поделаешь»
Отец Фати недоволен тем, что сына не взяли на ЧМ.

Отец Ансу Фати выразил разочарование отсутствием сына в заявке сборной Испании на чемпионат мира. 

Среди нападающих в состав команды попали Микель ОйарсабальРеал Сосьедад»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (все – «Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта») и Виктор Муньос («Осасуна»).

«Он провел сезон в чемпионате Франции с «Монако» на уровень выше, чем любой другой испанский нападающий. Но если в сборной считают иначе, тут уже ничего не поделаешь. 

Если бы Ансу долгое время регулярно вызывался в сборную, то наверняка вернулся бы туда. Это очевидно. Но он переживал сложный период, когда практически не играл.

Луис де ла Фуэнте доверяет другим игрокам, и это нужно уважать. Мы надеялись, что Ансу окажется в списке, но этого не произошло, и остается только принять это», – сказал Бори Фати в интервью EremNews. 

Фати забил 12 голов в 30 матчах сезона за «Монако».

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Marca
Кроме отца Фати никто и не думал о том, что Ансу может оказаться в сборной Испании на ЧМ
А че у Фати среднее время игры 39 минут?
Забил - отдохнул
И вообще мой сын наследник Месси, скоро вы в этом убедитесь
Не знаю стоило ли вызывать Фати, но вот Нико Уильямс там лишний. Провальный сезон.
У Пино стата ещё смешнее.
А вот серьёзные травмы соперникам наносить Пино мастер(
Ну Уильямс хотя бы уже зарекомендовал себя, как игрок умеющий тащить в важных матчах. А вот что делает Пино и Баэна в сборной, для меня лично - загадка. Я бы лучше взял молодого таланта из «Валенсии», в матче с «Барсой» очень классно играл.
У испании вообще беда с чистыми напами. Только Ойраз**бал и Ферран не опускается ниже уровня сборной. Остальные из заявки так себе, а Пино так вообще юмореска от тренера, ну и Ансу в общем такой же хламарь, только ещё и ментально один из слабейших игроков.
Пино в Пэласе неплохо смотрелся, хотя у него понятные проблемы с реализацией. Но он не чистый нап
А кого надо? Морату?
Чистых напов особо нет, это правда.
9 голов за сезон и НОЛЬ ассистов (это всё с учётом ЛЧ) - и как можно было такого не взять?
Этот папаша Ямаля не считает нападающим? Или хотя бы Феррана Торреса, который тоже был значительно лучше его сыночки?
ну тут разве что место муньоса его можно было взять,борхе повезло что один такой как он нужен под навесы в конце матча выпускать, если проигрывать будут,а то его на пушечный выстрел в сборную не подпустили бы будь он ниже ростом
Фуэнте начупудрил с составом. Нико, который был днищенским целый сезон - в заявке, Гави который весь сезон лечился тоже в заявке, и ряд других игроков, на места которых имелись поболее адекватные варианты. Обычно тренера берут в состав тех кто хорошо проводил сезон и добивался места для ЧМ, а в Испании все по другому, здесь берут за имя и смотря откуда ты.
Принцип по которому тренеры сборных набирают игроков такой, взять костяк 3-4 крутых футболиста, в данном случае это Ямаль, Педри, Кубарси или кто то еще, а потом взять в команду их друзей, чтобы те не унывали, вот тот же Нико и Гави взяли лишь из-за их связи с Педри и Ямалем, как то так)
Поэтому, Испания вылетит примерно на середине плей-офф, а с ним и Фуэнте из своего кресла.
