Отец Фати о невызове сына на ЧМ: «Он провел сезон в Лиге 1 на уровень выше, чем любой другой испанский нападающий. Но если в сборной считают иначе, ничего не поделаешь»

Отец Ансу Фати выразил разочарование отсутствием сына в заявке сборной Испании на чемпионат мира.

Среди нападающих в состав команды попали Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад »), Нико Уильямс («Атлетик »), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Ферран Торрес , Ламин Ямаль (все – «Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта») и Виктор Муньос («Осасуна»).

«Он провел сезон в чемпионате Франции с «Монако» на уровень выше, чем любой другой испанский нападающий. Но если в сборной считают иначе, тут уже ничего не поделаешь.

Если бы Ансу долгое время регулярно вызывался в сборную, то наверняка вернулся бы туда. Это очевидно. Но он переживал сложный период, когда практически не играл.

Луис де ла Фуэнте доверяет другим игрокам, и это нужно уважать. Мы надеялись, что Ансу окажется в списке, но этого не произошло, и остается только принять это», – сказал Бори Фати в интервью EremNews.

Фати забил 12 голов в 30 матчах сезона за «Монако».