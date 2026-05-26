Смолов и Сычев не поняли заявление Дивеева, что ЛЧ проще РПЛ. Федор сказал: «Я его не осуждаю. Наверняка он хочет там играть и думает, что сможет. Что плохого?»

Сычев и Смолов не поняли заявление Дивеева, что ЛЧ проще РПЛ.

Бывшие нападающие сборной России Федор Смолов и Дмитрий Сычев в новом выпуске подкаста Smol Talk отреагировали на высказывания защитника «Зенита » Игоря Дивеева об уровне Лиги чемпионов.

В апреле Дивеев заявил: «Я никогда не играл в ЛЧ, но слышал, что там легче, чем в РПЛ» .

Федор Смолов: «Как тебе последнее высказывание Игоря Дивеева о том, что в РПЛ сложнее, чем в Лиге чемпионов? Мы когда вели стрим «Смол ФМ», нам в комментариях напомнили, что он с ЦСКА проигрывал 1:5 «Лудогорцу» в Лиге Европы ».

Дмитрий Сычев: «Я читал, да. И его сравнение Ачерби с Осипенко немножко некорректно, мягко скажем. И про ЛЧ – там так позвонки крутят! И говорить, что в чемпионате России сложнее играть…»

Смолов: «Я его не осуждаю, он другого не видел. Когда живешь в такой среде, меньше начинаешь предъявлять требований к себе, просто подстраиваешься к текущим реалиям. Наверняка он хочет там играть и думает, что сможет. Что в этом плохого?»