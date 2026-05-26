  • Смолов и Сычев не поняли заявление Дивеева, что ЛЧ проще РПЛ. Федор сказал: «Я его не осуждаю. Наверняка он хочет там играть и думает, что сможет. Что плохого?»
Сычев и Смолов не поняли заявление Дивеева, что ЛЧ проще РПЛ.

Бывшие нападающие сборной России Федор Смолов и Дмитрий Сычев в новом выпуске подкаста Smol Talk отреагировали на высказывания защитника «Зенита» Игоря Дивеева об уровне Лиги чемпионов.

В апреле Дивеев заявил: «Я никогда не играл в ЛЧ, но слышал, что там легче, чем в РПЛ».

Федор Смолов: «Как тебе последнее высказывание Игоря Дивеева о том, что в РПЛ сложнее, чем в Лиге чемпионов? Мы когда вели стрим «Смол ФМ», нам в комментариях напомнили, что он с ЦСКА проигрывал 1:5 «Лудогорцу» в Лиге Европы».

Дмитрий Сычев: «Я читал, да. И его сравнение Ачерби с Осипенко немножко некорректно, мягко скажем. И про ЛЧ – там так позвонки крутят! И говорить, что в чемпионате России сложнее играть…»

Смолов: «Я его не осуждаю, он другого не видел. Когда живешь в такой среде, меньше начинаешь предъявлять требований к себе, просто подстраиваешься к текущим реалиям. Наверняка он хочет там играть и думает, что сможет. Что в этом плохого?»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Smol Talk
Дивеев прав.
В РПЛ за сезон надо сыграть 30 матчей.
В отборочном раунде ЛЧ - всего два.
Его Лукаку не удивил ничем, а они про Лигу Чемпионов...
Лукаку просто ему не все показал...
Паспортисты они такие...
оные не паспортисты, ИИ 💯
Ну Зенитушка тогда бы вынес ПСЖ в грядущем финале 5-0 как минимум, базару нет
Не, 5-2. Хвича обязательно бы забил, а Сафонов пару одиннадцатиметровых взял бы.
Всё действительно так. И нас туда не пускают, потому что боятся. Мы ж на одной ноге её выиграем, тем самым ослабив интерес к турниру.
На одной ноге... Зачем вы так. Наши телеболельщики ЛЧ выиграют, не вставая с дивана))
Даже без ног смогём. Чё уж там,с голодухи то.
У чела к 27 годам (скоро) ни одной игры в ЛЧ, о чём тут говорить? В ЛЧ этого сезона 8 (восемь) клубов с составами стоимостью больше МИЛЛИАРДА долларов. Но куда им всем до Акрона, Оренбурга и Дивеева ёпты.
оный так и не узнает,
что есть ЛЧ, закончит
Комментарий скрыт
Вот что происходит, когда в России превозносят очень переоцененного лимитчика. У него и крышу сносит. Вышел бы против сильной команды, унизили бы его несколько раз, замолчал бы надолго.
Его уже как-то Лукаку унизил, показал, кто он есть на самом деле. Но чел не понял.
Раздербанили бы по полной..
Конечно проще - не попал в ЛЧ и сиди отдыхай. А в РПЛ работать надо!
«А судьи кто?»
К Сычеву то вопросов нет. На своем уровне был неплох весьма. А вот к паненке с кофеманией вопросы имеются.
Да нет, Сычев и Смолов - нападающие примерно одного уровня.
Другой вопрос, что Федя очень тупой, у Сычева хотя бы хватило мозгов не портить себе репутацию.
Трудно не согласиться.
А чего в сборной позоришься тогда? А еще что-то про ЛЧ вякает
