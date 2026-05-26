Смолов и Сычев не поняли заявление Дивеева, что ЛЧ проще РПЛ. Федор сказал: «Я его не осуждаю. Наверняка он хочет там играть и думает, что сможет. Что плохого?»
Бывшие нападающие сборной России Федор Смолов и Дмитрий Сычев в новом выпуске подкаста Smol Talk отреагировали на высказывания защитника «Зенита» Игоря Дивеева об уровне Лиги чемпионов.
В апреле Дивеев заявил: «Я никогда не играл в ЛЧ, но слышал, что там легче, чем в РПЛ».
Федор Смолов: «Как тебе последнее высказывание Игоря Дивеева о том, что в РПЛ сложнее, чем в Лиге чемпионов? Мы когда вели стрим «Смол ФМ», нам в комментариях напомнили, что он с ЦСКА проигрывал 1:5 «Лудогорцу» в Лиге Европы».
Дмитрий Сычев: «Я читал, да. И его сравнение Ачерби с Осипенко немножко некорректно, мягко скажем. И про ЛЧ – там так позвонки крутят! И говорить, что в чемпионате России сложнее играть…»
Смолов: «Я его не осуждаю, он другого не видел. Когда живешь в такой среде, меньше начинаешь предъявлять требований к себе, просто подстраиваешься к текущим реалиям. Наверняка он хочет там играть и думает, что сможет. Что в этом плохого?»
В РПЛ за сезон надо сыграть 30 матчей.
В отборочном раунде ЛЧ - всего два.
К Сычеву то вопросов нет. На своем уровне был неплох весьма. А вот к паненке с кофеманией вопросы имеются.
Другой вопрос, что Федя очень тупой, у Сычева хотя бы хватило мозгов не портить себе репутацию.